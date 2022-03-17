Песков назвал недопустимыми слова Байдена в адрес Путина

В Кремле сочли непростительной риторику президента США Джо Байдена, который 16 марта назвал российского коллегу Владимира Путина военным преступником.



«Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — приводит «РИА Новости» слова пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова.

Сначала Джо Байден ответил на соответствующий вопрос журналистов отрицательно, но затем вышел из комнаты, вернулся, уточнил вопрос и заменил свой ответ на утвердительный.

Маргарита Головатенко