Новости общества

09:46 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Песков объяснил, почему Путин не реагирует на слова Байдена

13:11, 17.03.2022 Сюжет:  Военная операция на Украине: только проверенная информация 1
Песков объяснил, почему Путин не реагирует на слова Байдена
Фото: commons.wikimedia.org

Высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине было непозволительным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его мнению, «президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие слова».

Отвечая на вопрос о том, почему Путин не реагирует на слова американского коллеги, Песков заявил: «Он очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель», — передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с журналистами назвал Владимира Путина «военным преступником».

Еще утром в Кремле сочли непростительной такую риторику. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — сказал Песков.

Татьяна Леухина
ОбществоВласть

Новости партнеров

комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 17 мар
    Дай Вам Бог здоровья, Владимир Владимирович!!! (если что, напишу в ФСБ)!!!
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также