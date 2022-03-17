Песков объяснил, почему Путин не реагирует на слова Байдена

Высказывание президента США Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине было непозволительным. Об этом заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

По его мнению, «президент страны, которая бомбила другие государства, не имеет права на такие слова».

Отвечая на вопрос о том, почему Путин не реагирует на слова американского коллеги, Песков заявил: «Он очень мудрый, и дальновидный, и культурный международный деятель», — передает «РИА Новости».

Фото: kremlin.ru

Ранее президент США Джо Байден в разговоре с журналистами назвал Владимира Путина «военным преступником».

Еще утром в Кремле сочли непростительной такую риторику. «Считаем недопустимой и непростительной подобную риторику главы государства, от бомб которого погибли сотни тысяч людей во всем мире», — сказал Песков.



Татьяна Леухина