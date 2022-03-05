«Нас спрашивают, почему мы любим Россию, но не любим Запад?»: по всему миру прошли акции в поддержку РФ

Во многих странах мира прошли акции в поддержку России, которая проводит специальную военную операцию на Украине. Так, накануне митинг прошел в Белграде. По данным ТАСС, в нем приняли участие несколько тысяч человек. Митингующие с флагами Сербии и России, а также портретами президента России Владимира Путина, собрались в центре города у памятника Николаю II.

Митинг прошел и перед зданием посольства России в Белграде.

— Нас спрашивают, почему мы любим Россию, но не любим Запад? Если вы разроете сербскую землю, вы найдете здесь кости русских, которые воевали за свободу Сербии! Но вы также найдете здесь кости сербов, которых убивал Запад, — заявили со сцены.

2 марта акции в поддержку России прошли в столице Черногории Подгорице у здания парламента республики, а также в приморском городе Бар. Собравшиеся держат плакаты с надписью «Молись богу, держись России», а также российские и сербские флаги.

Акция прошла и в Ливане.

Подобные митинги прошли также в Италии, США и других странах.

Сегодня основатель Tesla и SpaceX Илон Маск заявил, что принадлежащая ему система спутниковой связи Starlink не будет блокировать российские СМИ.



— Некоторые правительства (не украинское) сказали Starlink заблокировать российские новостные источники. Мы сделаем это только под дулом пистолета, — приводит его слова ТАСС.

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