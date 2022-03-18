В селе Маскара отреставрируют мечеть XVIII века
В селе Маскара Кукморского района восстановят мечеть XVIII века — уникальный памятник татарской культовой архитектуры с сохранившейся до наших дней росписью. Здание построено в 1791 году на средства купца первой гильдии Габдуллы Утямышева. В 1793 году здесь впервые был совершен намаз. В 1920 году мечеть была закрыта, затем снесен минарет. Реставрация, начатая в 2000-х, не была доведена до конца.
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