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В селе Маскара отреставрируют мечеть XVIII века

20:21, 18.03.2022
В селе Маскара отреставрируют мечеть XVIII века
Фото: kukmor-rt.ru

В селе Маскара Кукморского района восстановят мечеть XVIII века — уникальный памятник татарской культовой архитектуры с сохранившейся до наших дней росписью. Здание построено в 1791 году на средства купца первой гильдии Габдуллы Утямышева. В 1793 году здесь впервые был совершен намаз. В 1920 году мечеть была закрыта, затем снесен минарет. Реставрация, начатая в 2000-х, не была доведена до конца.

Интернет-газета «Реальное время»

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