День в истории: Нацмузей Татарстана, Крым в составе России и запуск «Рейнджера-9» к Луне

Чем примечательна дата 21 марта?

Сегодня, 21 марта, Всемирный день поэзии, Международный день лесов. В разные годы и столетия в этот день в Иерусалим вернули великую христианскую святыню — Животворящий Крест, в Канаде провели первую перепись населения, в России арестовали императорскую семью Романовых, в США закрыли тюрьму Алькатрас, к Луне запустили автоматическую межпланетную станцию «Рейнджер-9». Родились немецкий композитор Иоганн Себастьян Бах, французский математик Жан-Батист Жозеф Фурье, русский композитор Модест Мусоргский, советский композитор Александр Вертинский, эстрадный певец Леонид Утесов. Умерли русский философ Лев Лопатин, советский инженер-кораблестроитель Павел Гойнкис, советская балерина Галина Уланова. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Нацмузей Татарстана, «Ак Барс» — впервые чемпион



21 марта 1879 года «Казанские губернские ведомости» сообщили об идее создания городского музея. Преподаватели Казанского университета, а именно члены Общества археологии, истории и этнографии, выступили с инициативой учреждения в Казани «публичного музея для ознакомления с прошедшим и настоящим бытом местного края». К сожалению, проект будущего музея, который разработал А.М.Флоринский, не был воплощен в жизнь — музей не стал публичным. Новый проект разработал Рафаил Ризположенский. Средства на создание музея предоставили известные в Казани купцы и промышленники И. И. Алафузов, П. В. Щетинкин, Я. Ф. Шамов, И. В. Александров, М. Т. Атлашкин, В. Е. Соломин, М. С. Королькова и другие. Благодаря крупному дару О. С. Александровой-Гейнс (500 000 рублей серебром, с требованием, чтобы музей располагался на Воскресенской улице) было решено обустроить для музея здание Гостиного двора. В основу музейной коллекции легло 40-тысячное собрание казанского археолога, историка, коллекционера Андрея Лихачева. За годы жизни музей неоднократно менял название: с 1918 года — Губернский музей, с 1921 года — Центральный музей АТССР (ТАССР), с 1944 года — Государственный музей ТАССР, с 1982 года — Государственный объединенный музей ТАССР, с 2001 года — Национальный музей Республики Татарстан.

Фото: Михаил Козловский

21 марта 1992 года в Татарстане состоялся референдум, на котором почти две трети населения проголосовали за статус суверенного государства, субъекта международного права. Итогами референдума стало провозглашение государственного суверенитета республики. Он звучал: «Республика Татарстан — суверенное государство, субъект международного права, ассоциированное с Российской Федерацией-Россией на основе Договора о взаимном делегировании полномочий и предметов ведения». Осенью, 30 ноября 1992 года ввели новую Конституцию Республики Татарстан, которая объявила республику суверенным государством. Ранее президент России Борис Ельцин заявлял властям Татарстана: «берите столько суверенитета, сколько сможете проглотить».

21 марта 1998 года хоккейная команда «Ак Барс» впервые стала чемпионом России. Уже в мае хоккейный клуб был принят в Евролигу. В решающем домашнем матче «Ак Барс» обыграл московское «Динамо» (3:2), а за два тура до финиша Чемпионата России завоевал золотые медали. Торжество по случаю победы проходило в Большом концертом зале Казани 26 июня, после возвращения спортсменов из Испании, где проходили тренировки. Чемпионов и их тренера Юрия Моисеева принимал в Государственном Совете РТ спикер парламента и президент хоккейного клуба «Ак Барс» Фарид Мухаметшин. Позднее у казанского хоккейного клуба было еще много побед как на российском, так и на европейском уровне. Но эта была особенно дорога: «Она была яркой и ценной — потому что она была первой!» — отмечали поклонники спорта.

Фото ak-bars.ru

Арест императорской семьи и первая нефть в Западной Сибири

21 марта 1917 года в Царском Селе генерал Лавр Корнилов арестовал семью Романовых. За несколько дней до этого, 15 марта, император Николай II отрекся от российского престола. Бывший государь сумел выпросить для себя некоторые условия, с которыми легко согласилось временное правительство. Стоит заметить, что одновременно с этим, Специальная комиссия приступила к изучению всех материалов царского двора, чтобы найти повод предать суду Николая II и императрицу Александру Федоровну по факту государственной измены. Хотя комиссия так и не смогла найти улик. Все это не помогло семье покинуть Россию, все договоренности были нарушены, а Керенский отдал приказ об аресте царской семьи. Помочь Романовым было некому. В июле 1917 года Романовы были отправлены в Тобольск, где находились до апреля 1918 года. Большевики переправили Романовых в Екатеринбург, где в ночь с 16 на 17 июля царская семья в полном составе была расстреляна в подвале дома купца Ипатьева.



21 марта 1961 года в Западной Сибири первая скважина дала нефть. Ее пробурила экспедиция под руководством Фармана Салманова, уроженца Азербайджана. Салманова отправили на поиски нефти в Кузбасс. Он считал, что перспектив в данном регионе нет, поэтому отправился в Сургут. Фарман Салманов вспоминал: «Шуму было много, мы же связь отключили. А 21 марта в районе селения Мегион скважина впервые дала фонтан нефти. Радости было много, все кричали: «Мы победили». Салманов отправил письма о найденной нефти, но сначала ему не поверили — не может быть, «природная аномалия». Спустя время всем все стало ясно, нефть в регионе действительно есть. В настоящее время в ХМАО добывается почти половина российской нефти, более 40%, а во всей Западной Сибири — 70%.

Фото angi.ru

21 марта 2014 года вступил в силу федеральный закон о вхождении Крыма и Севастополя в состав России. Проект договора о принятии Республики Крым в состав России был одобрен президентом страны Владимиром Путиным 17 марта 2014 года. 18 марта Путин уведомил правительство и Федеральное Собрание РФ о предложениях парламентов Крыма и Севастополя о принятии в Российскую Федерацию и образовании новых субъектов. В тот же день договор подписали, со стороны России — президент Путин, со стороны Республики Крым — председатель Совета министров Сергей Аксенов и председатель Государственного Совета Владимир Константинов, со стороны города Севастополя — председатель координационного совета по организации Севастопольского городского управления по обеспечению жизнедеятельности Севастополя Алексей Чалый. Уже 21 марта Совет Федерации ратифицировал договор о принятии Республики Крым и города Севастополя в состав Российской Федерации, а также принял сопутствующий договору федеральный конституционный закон об образовании в Российской Федерации двух новых субъектов — Республики Крым и города федерального значения Севастополя.

Закрытие тюрьмы «Алькатрас» и перепись в Канаде

21 марта 1666 года в Канаде прошла первая перепись населения. Проводил ее интендант Жан Талон. В ней зафиксировали, что число жителей в стране составляет 3125 человек. Стоит заметить, что была проведена она только на территории Французской Канады. После этого перепись населения проходила еще несколько раз, менялись термины, употреблявшиеся во время переписей, приходящихся на различные периоды. Так, к примеру, в разделе «семейное положение» в 1871 году было только 3 позиции: «женат, вдовец, другое». Сейчас этот список состоит уже из 5 позиций: «в законном браке, в законном браке с раздельным проживанием, в разводе, вдовец, никогда не был женат». В настоящее время перепись населения в Канаде проводится каждые пять лет и обеспечивает правительство и граждан Канады богатой демографической и социально-экономической информацией относительно населения страны и условий, в которых оно проживает.

Фото wikipedia.org

21 марта 1963 года в США закрыли тюрьму «Алькатрас». Последние 27 заключенных навсегда покинули остров. Указ о закрытии учреждения подписал Генеральный прокурор США Роберт Кеннеди. Согласно официальной версии, решение приняли из-за больших расходов на содержание людей на острове. У объекта богатая история, с 18 века остров успел побывать и фортом, и крепостью, и самой страшной в Соединенных Штатах тюрьмой, откуда не удалось сбежать ни одному заключенному. Все благодаря «удачному» расположению, в середине залива с ледяной водой и сильными течениями. В этой тюрьме сидели известные гангстеры Аль Капоне, Пулеметный Келли и другие. Спустя десять лет после закрытия здесь открыли музей, который ежегодно посещают около миллиона туристов. Про Алькатрас снято немало художественных и документальных фильмов.

21 марта 1965 года к Луне была запущена американская автоматическая межпланетная станция «Рейнджер-9». Такие станции имели несложные задачи: развить достаточно высокую скорость и пролететь достаточно близко к Луне, чтобы передать максимум информации о спутнике Земли. После нескольких провалов, в 60-е годы НАСА приступило к новой программе разработки более крупного стандартизированного космического аппарата, способного выполнить детальные исследования Луны и планет. Сама программа называлась «Рейнджер». С самого начала она предусматривала пять полетов: двух испытательных и трех эксплуатационных. Спустя три дня после запуске «Рейджер-9" врезался в лунную поверхность в кратер Альфонса. За 19 минут до падения он успел передать на Землю фотографии поверхности Луны. В итоге было передано 5814 кадров, первый — был сделан на высоте 2363 километров, последний — непосредственно перед падением. Все это транслировалось в прямом эфире.

