Наши в Италии: остановка фабрик, забастовки дальнобойщиков и извинения за Достоевского

Как поменялось отношение к россиянам за рубежом

На фоне масштабной антироссийской кампании Запада в ряде стран зафиксировали случаи дискриминации наших соотечественников. «Реальное время» пообщалось с некоторыми татарстанцами за рубежом, чтобы узнать, как изменилось отношение к ним и другим «русским» за последние недели. Сегодня на вопросы ответила бывшая челнинка Люция Назипова, которая сейчас проживает с семьей в Италии.

«Итальянцы разошлись во мнениях»

Люция Назипова переехала из Татарстана в Италию несколько лет назад. Теперь в небольшом городке Браччано у нее муж, дом и бизнес. Нагнетание тревожности в средствах массовой информации она заметила еще до начала спецоперации на Украине.

— Запугивание российскими танками на всех итальянских СМИ началось заранее, затем, конечно, при виде военных действий возмущение было разогрето до пика. Поэтому санкции прошли легко. В том числе и отмены концертов, лекций и увольнение артистов. Но итальянцы очень любят порассуждать на тему политики, поэтому они могут услышать и альтернативное мнение. Если вначале большинство было возмущено действиями России, сейчас эмоциональный фон меняется, — убеждена Люция.

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По наблюдениям Назиповой и ее русских друзей из Италии, настроения на улицах и в социальных сетях тревожные. Внимательнее смотреть на ситуацию итальянцы стали и после резкого роста цен. Зависимость от российских энергоресурсов велика, а нестабильная обстановка способствует подорожанию топлива. Вслед за горючим взлетает стоимость почти на всю продукцию:

— Цены на энергоносители подскочили более чем в два раза, что сказалось на всем. Бензин сейчас стоит 2,5 евро за литр, а было 1,3. И газ, и электричество тоже подорожали. Стали останавливаться фабрики, производства. Дальнобойщики устраивают забастовки. Итальянцы разошлись во мнениях, уже больше половины заявляют, что не хотят участвовать в чужой войне.

«Много говорят про Донбасс»

По наблюдениям Люции Назиповой и ее знакомых, проживающих в Италии, местные жители интересуются политикой, и далеко не все слепо доверяют средствам массовой информации:

— Многие итальянцы углубились в историю, не поощряют расширение НАТО на восток и регулярно напоминают друг другу и правительству про другие войны, которые прошли под поощрение государства. Много говорят про Донбасс. Показательна забастовка грузчиков в аэропорту Пизы, где при погрузке гумпомощи Украине работники обнаружили вместо продуктов оружие и отказались грузить это в самолет. Конечно, русофобские СМИ часто публикуют фейки, которые опровергают сами итальянцы в комментариях, что говорит о том, что они следят за событиями.

Дальнобойщики устраивают забастовки. Фото pixabay.com

Украинским беженцам в Италии сочувствуют, однако итальянцами не забыт и опыт последних десятилетий, когда страна дала пристанище мигрантам из Северной Африки и Ближнего Востока. Далеко не всегда беженцы принимали помощь с благодарностью, рассказывает бывшая челнинка.

— Итальянцы мирные, сердобольные, эмоциональные. Они искренне сочувствуют потерявшим кров и близких украинцам, готовы помогать, но уже осторожны с ними при виде их агрессии и экспансии в своей стране, они не потерпят вражду в своей стране.

«Путин, выйди из Украины, зайди к нам!»

Люция Назипова подчеркивает, что в целом итальянцы относятся к жителям России очень благожелательно. Ни о каких притеснениях и оскорблениях россиян речи не идет.

— Многие имеют мнение, что с Россией нужно выстраивать дружественные торговые отношения, русских туристов ждут в ресторанах, музеях и бутиках. Запуганные российской агрессией, они обсуждают создание договора о ненападении России. Да, это правда, их пугают нами. Но некоторые в духе итальянской иронии шутят: «Путин, выйди из Украины, зайди к нам!»

Тем не менее общее нагнетание обстановки со стороны медиа неожиданно ударило по русской культуре. Однако, по словам Назиповой, многие ошибки итальянцы уже исправили:

— В самом начале отменили лекции по Достоевскому, уволили Нетребко из оперного театра, это был первый шок. Но все меняется. Читаю в соцсетях поддержку русским, не против украинцев, но и не против русских тоже. Итальянцы очень сердобольные. В Неаполе на стене технического института появилась новая фреска с изображением Достоевского, созданная итальянским художником Йоритом Агочем. Надпись на граффити гласит: «Только с культурой мы можем понять причины войн и построить мир».

Несмотря на первоначальный отказ от изучения творчества русского и мирового классика литературы, теперь решено, что лекции по Достоевскому все же будут читать по всей Италии. Памятник писателю во Флоренции, кстати, тоже сохранят.

В Неаполе на стене технического института появилась новая фреска с изображением Достоевского, созданная итальянским художником Йоритом Агочем. Фото: EPA-EFE

«На русскую девочку налетели две украинки и побили стаканы в заведении»

Лилия Гатауллина переехала в Рим к своему жениху год назад. По ее словам, итальянцы очень отзывчивы, и последние события на это никак не повлияли.

— Отношение итальянцев к россиянам не поменялось. Лично я замечаю только сопереживание, все спрашивают: как я, как моя семья в России, нужно ли мне что-то. В целом так было всегда. В Италии любят хороших людей вне зависимости от их национальности. Мой жених итальянец, и он меня очень поддерживает и успокаивает. Первая неделя для меня была шоком, я очень много плакала из-за ситуации в мире и от обилия фейков (потом нашла чаты, где их развенчивают, и стало намного легче).

И все же определенные трудности в связи с тем, что Лилия из России, у девушки возникли. Как она рассказала «Реальному времени», несмотря на наличие всех документов, ей отказались открывать счет в банке.

— Мне не открыли счет в банке, потому что я русская. Хотя у меня все документы в порядке. Можно было поругаться, так как это незаконно, но для меня это не проблема, так как есть счет в другом банке. Просто хотели совместный счет с женихом открыть. В остальном: в больнице, в администрации, в ЗАГСе — везде мило общаются и очень помогают.

Несмотря на наличие всех документов, ей отказались открывать счет в банке, рассказала девушка. Фото permesso.ru

В основном агрессия в адрес россиян, по словам Лилии, исходит от живущих в Италии украинцев. Однако законы страны не разрешают притеснений по национальному признаку, так что с течением времени случаев дискриминации стало меньше.

— Сначала было много негативных историй. Украинцы звонили хозяину русского ресторана с угрозами. На русскую девочку налетели две украинки и побили стаканы в заведении. Девочку 11-летнюю буллили в школе. В «Фейсбуке» было много негатива. Но потом им рассказали, что в Италии от 4 до 10 лет лишения свободы за буллинг и нападения по национальному признаку с последующей депортацией, — после чего, по словам Лилии, такие случаи сошли на нет.

Вместе с тем однобокая подача новостей в Италии действительно имеет место быть. Причины действий России западная пресса не озвучивает. По словам Лилии, про ситуацию на Донбассе в течение последних лет официальные СМИ здесь не говорят:

— В Италии, к сожалению, показывают новости однобоко, не упоминая про Донецк и Луганск. Но я нашла итальянского журналиста, который рассказывает про них в Telegram.