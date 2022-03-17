Путин о воссоединении Крыма к России: «Прошедшие годы доказали, насколько правильным был этот выбор»

Президент РФ Владимир Путин провел совещание по вопросам социально-экономического развития Крыма и Севастополя накануне Дня воссоединения полуострова с Россией. Так, он предложил продлить действие госпрограммы развития Крыма и Севастополя до 2027 года, а в перспективе — до 2030 года. Подробнее — в материале «Реального времени».

«Нам ещё многое предстоит сделать»

— Прошедшие годы убедительно доказали, насколько правильным и своевременным был этот выбор. Достаточно посмотреть на то, что происходит сегодня на Донбассе, и всё становится сразу ясно, — заявил в начале совещания Путин.

Он напомнил, что с 2015 года реализуется специальная программа по социально-экономическому развитию, на которую до 2025 года хотят потратить 1,375 триллиона рублей. Половины из запланированных к постройке тысячи объектов уже построена. Также были заменены старые региональные электросети и сети водоснабжения, построены дополнительные водозаборы.

— Вместе с тем, нам ещё многое предстоит сделать для расширения транспортной, энергетической и другой инфраструктуры. В этой связи предлагаю продлить действие государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя», увеличить срок её реализации до 2027 года. У нас планка была 2025 год, но нужно сейчас сделать до 2027-го с перспективой до 2030-го — разумеется, предусмотрев из федерального бюджета необходимые объёмы софинансирования. При этом хочу особо подчеркнуть: по всем инфраструктурным проектам — там, где это возможно — нужно, конечно, ускорять работу, — заявил президент России.

Фото: wikipedia.org

Путин поручил оперативно завершить строительство последнего, восьмого этапа автомобильной трассы «Таврида», продолжать программу формирования в Крыму и Севастополе комфортной среды для жизни, форсировать капитальный и текущий ремонт дорог.



— Что хотел бы здесь ещё отметить: да, конечно, безусловно, на развитии экономики полуострова сказываются западные санкции, которые распространяются на банковский сектор, на поставки ряда товаров и прочее. После начала военной операции на Украине последовал новый пакет санкций, — отметил Путин.

Он напомнил, что санкции не только создают немало проблем, но и открывают новые возможности.

— В том числе, сейчас есть все условия для того, чтобы крупные российские бизнес-структуры, которые, прямо скажем, раньше опасались каких-то санкционных мер, — теперь им нечего бояться, теперь они могут спокойно приходить, включая, кстати, и банки, на полуостров и активно работать в регионе, разворачивать там свою деятельность, открывая и осваивая новые «ниши» рынка. В том числе это касается и Крымского полуострова, разумеется, касается и города Севастополя, — заметил президент РФ



«Решение о продлении программы станет большим толчком к развитию»

Далее с докладом выступил вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он еще раз подчеркнул, что основные инженерные, транспортные и инфраструктурные ограничения, которые были наложены на Крым из-за санкций, сегодня сняты.

По его словам, на госпрограмму развития Крыма и Севастополя в случае продления будут тратить 150 миллиардов рублей в год.

Фото: kremlin.ru

— Решение о продлении программы станет большим толчком к развитию. Мы прорабатываем программу до 2027 года с возможностью продления до 2030 года, в течение месяца утвердим полностью по объектовым спискам. Лимит программы — по 150 млрд рублей в год, постараемся реализовать важные для крымчан мероприятия по ремонту дорог, жилья, благоустройству», — сказал вице-премьер.



Правительство дополнительно выделит около 20 млрд рублей на ремонт и реконструкцию дорог в Крыму. Также есть задача по увеличению объемов строительства жилья на полуострове.

Напомним. что один районов Крыма — Бахчисарайский, — расположенный на юге полуострова, был закреплён за Татарстаном для оказания методологической и материальной помощи. Благодаря этому в бахчисарайских селах открываются новые ФАПы, ветеринарные пункты и спортивные объекты и т.д. Около четверти проживаемых там — крымские татары.

В 2015-м году тогдашний глава администрации Бахчисарайского района Игорь Кнырь рассказывал, что «с появлением нас у Татарстана появился выход к морю»:

— Мы предлагаем вам войти в Крым, в Бахчисарайский район, потому что вы — Республика Татарстан, вы — наша республика. Мы так же один из районов Республики Татарстан».