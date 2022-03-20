Почему мужчины считают себя умнее, а женщины недооценивают свой IQ?

Мужчины чаще всего переоценивают свои интеллектуальные способности, а мнение женщин о себе, напротив, гораздо скромнее. К такому выводу пришли ученые Австралии по результатам исследования. Но при этом «умного пола» в природе не существует — мужчины и женщины одинаково хорошо проходят тесты на IQ, убеждены специалисты. Подробнее об этом в своей статье для международного издания The Conversation пишет один из авторов эксперимента, научный сотрудник Школы прикладной психологии Университета Гриффита Дэвид Рейли. «Реальное время» предлагает ознакомиться с переводом публикации.



«Эффект выше среднего»

Когда людей просят оценить их собственный интеллект, большинство отвечает, что он выше среднего, хотя это статистически маловероятно. Однако это нормальное, здоровое когнитивное искажение, и оно распространяется на любую социально-желательную черту, такую как честность, умение водить машину и так далее. Этот паттерн настолько распространен, что известен как «эффект выше среднего».

В недавнем исследовании мы с коллегами изучали, насколько последовательно мужчины и женщины оценивают свой собственный интеллект или IQ (коэффициент интеллекта). Мы оценили общую самооценку мужчин и женщин, а также некоторые черты их личностей.

Мы обнаружили, что самыми сильными причинами переоценки IQ были биологический пол, а затем психологический пол. Рождение мужчиной и наличие сильных мужских черт (как у мужчин, так и у женщин) ассоциировалось с завышенной интеллектуальной самооценкой.

Фото: Ринат Назметдинов

Мужское высокомерие, женское смирение

Несмотря на общую склонность людей переоценивать свой интеллект, люди все таки совершенно разные. Одни сомневаются в своих интеллектуальных способностях, другие сильно переоценивают их. Но в целом, когда мужчин просили оценить их IQ, они были уверены, что они значительно умнее, чем есть на самом деле, в то время как оценки женщин были гораздо более скромными.

Наши выводы согласуются с выводами других исследований. Психолог Эдриан Фернэм назвал этот эффект «мужской гордыней и женским смирением». Множество культур имеют эту особенность.

Так почему же мужчины считают себя намного умнее, а женщины постоянно недооценивают свой интеллект?

У IQ нет гендерных различий

Ученые-психологи и исследователи интеллекта однозначно уверены: мужчины и женщины не отличаются по фактическому IQ. «Умного пола» не бывает. Однако только с появлением объективных мер оценки интеллекта это понятие было обесценено.

Исторически сложилось так, что женщины считались интеллектуально ниже, поскольку у них был немного меньший по размеру череп. По той же логике интеллект слона превосходит наш! Больше не обязательно лучше, когда речь идет о размере мозга.

За последнее столетие гендерные стереотипы сильно изменились. Сегодня, если спросить прямо, большинство людей согласятся, что мужчины и женщины одинаково умны. Хотя все еще открытое одобрение гендерных стереотипов об интеллекте редко встречается в большинстве стран.

Но есть большая разница в скрытых представлениях о поле и интеллекте. Такое скрытое и косвенное одобрение того или иного пола все еще широко распространено.

В классическом исследовании по социальной психологии исследователи попросили родителей оценить интеллект своих детей. Сыновья были оценены значительно более умными, чем дочери. Это открытие было объявлено всему миру.

Родительские ожидания могут быть особенно важны для влияния на интеллектуальную самооценку их детей, а также способствовать будущим успехам в учебе.

Гендерные различия в самооценке также могут быть важным фактором, поскольку люди с более высокой самооценкой склонны более позитивно относиться ко всем аспектам своей жизни (включая интеллектуальные способности). Девочки и женщины дают себе общую самооценку значительно ниже, чем мальчики и мужчины. Это различие проявляется в раннем подростковом возрасте.

Фото: Максим Платонов

Что обнаружило наше исследование?

В нашем исследовании мы попросили участников оценить свой IQ после того, как проинформировали их о том, как оценивается интеллект. Средний балл — 100 баллов. Мы показали участникам, что две трети (66%) людей набирают в диапазоне от 85 до 115 баллов, чтобы дать им основу для оценок.

Наше исследование отличалось тем, что мы сказали участникам, что они должны пройти тест IQ после оценки своего собственного IQ. Это помогло бы противостоять ложному хвастовству и завышенным оценкам, а также позволило бы нам проверить точность самооценки мужчин и женщин.

Участники также заполнили шкалу общей самооценки и опросник половых ролей Бема, который измеряет мужские и женские черты личности. У нас была гипотеза, что психологический пол (в частности, мужественность) будет лучшим предиктором самооценки, чем биологический пол (мужской или женский при рождении).

В нашей выборке средний показатель IQ составил 107,55 балла. Это было немного выше среднего, как и ожидалось.

Во-первых, мы проверили точность их суждений, поскольку одной из возможностей могло быть просто то, что один из полов имел совершенно нереалистичные оценки способностей. Глядя на линии, отображающие самооценку IQ в сравнении с фактическим IQ, мы видим, что мужчины и женщины в нашей выборке были довольно постоянны в своей точности. Разница заключалась в том, что оценки мужчин (обведены синим) чаще были завышены (над чертой), а оценки женщин (зеленые) чаще занижены (под чертой).

Затем мы исследовали самые сильные предикторы самооценки интеллекта. Результаты показали, что биологический пол остается самым сильным фактором: мужчины оценили свой интеллект выше, чем женщины. Тем не менее психологический пол также был очень сильным предиктором: мужчины с высокой степенью мужественности оценивали свой интеллект выше.

Также был сильный вклад общей самооценки в интеллектуальную самооценку участников. Как отмечалось выше, мужчины сообщают о более высокой самооценке, чем женщины.

Почему все это имеет значение?

Педагоги-психологи обращают внимание на интеллектуальный образ себя, потому что он часто является «самосбывающимся» пророчеством: если вы думаете, что не можете, вы этого не сделаете.

Когда девочки недооценивают свой интеллект в школе, они, как правило, выбирают менее сложные курсы, особенно по естественным наукам, технологиям, инженерии и математике. Эти решения ограничивают их выбор образования и карьеры после школы.

Эти гендерные различия могут частично объяснить гендерный разрыв в заработной плате и неудачные переговоры с работодателями.

Фото: Максим Платонов

Нам нужно повышать самооценку девочек, если они хотят продолжать решать сложные проблемы, стоящие перед нашим обществом, добиваясь при этом равной оплаты труда. Это должно начинаться с гендерных родительских ожиданий интеллекта ребенка и различий в самооценке между мальчиками и девочками.

Было бы здорово, если бы мы как родители, педагоги и представители цивилизованного общества смогли бы укрепить доверие девочек и молодых женщин до уровня, когда они наконец поверят в себя и освободятся от сомнений в собственных умственных способностях.