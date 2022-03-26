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Видеоопрос: «Планируете ли вы оформлять карту «МИР»?

00:00, 26.03.2022
Видеоопрос: «Планируете ли вы оформлять карту «МИР»?
Фото: tadviser.ru

Более трети россиян готовы оформить карту «МИР» для обслуживания за границей и оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах после запрета на проведение операций по российским картам VISA и MasterCard, выяснили аналитики портала SuperJob. При этом 37% жителей России не намерены оформлять такую карту, а более четверти пока не определились.

— А вы планируете оформлять карту «МИР»? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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