Видеоопрос: «Планируете ли вы оформлять карту «МИР»?
Более трети россиян готовы оформить карту «МИР» для обслуживания за границей и оплаты покупок в иностранных интернет-магазинах после запрета на проведение операций по российским картам VISA и MasterCard, выяснили аналитики портала SuperJob. При этом 37% жителей России не намерены оформлять такую карту, а более четверти пока не определились.
— А вы планируете оформлять карту «МИР»? — поинтересовались корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.
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