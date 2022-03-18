Давид Заридзе: «Заболеваемость всеми злокачественными опухолями пойдет вверх»

Президент Противоракового общества России развеял мифы о росте выявляемости рака легкого и, напротив, предупредил о всплеске онкозаболеваний

Фото: Олег Кирюшкин/medvestnik.ru

На этой неделе в России заявили о росте выявляемости рака легкого на ранних стадиях. Тенденция, по словам ряда специалистов, закрепилась во время пандемии — благодаря массовым МРТ-исследованиям пациентов при подозрении на коронавирус. Однако президент Противоракового общества России, онколог Давид Заридзе в авторской колонке для «Реального времени» поспешил развеять этот миф. Доктор медицинских наук, профессор особо подчеркнул — пока что российская статистика по раку говорит об обратном и, скорее всего, уже в этом году нас ждет всплеск заболеваемости онкологией.

Снизилась выявляемость всех злокачественных опухолей

Прошло уже несколько сообщений о том, что компьютерная томография, проводимая для оценки повреждения легких при коронавирусе, якобы повышает выявляемость рака легкого. Это не так!

Дело в том, что в 2020 году выявляемость рака легкого снизилась значительно. Причиной стал как раз ковид, люди были изолированы, из-за локдаунов, из-за того, что не обращались к врачу, как было бы в доковидное время, если бы у них появились симптомы. Снизилась выявляемость всех злокачественных опухолей, в том числе и рака легкого.

В 2020 году по сравнению с 2019-м было диагностировано на 7 тысяч случаев рака легкого меньше и на 98 тысяч меньше случаев всех злокачественных опухолей. По 2021 году официальных данных еще нет.

Фото: Максим Платонов

Выявляемость в 2020 году оказалась ниже прогнозируемых цифр. Мы уже предупреждали, что нас ждет рост заболеваемости. Откуда появились сведения, что выявляемость повысилась? То, что выявляется на компьютерной томографии — это маленькие узлы, которые никакого отношения к раку не имеют.

Имеется мировой опыт КТ-скриннинга рака легкого. В России мы тоже пользуемся этой методикой. На КТ выявляются узлы различных размеров. Если их объем (не диаметр, не длина, не ширина) меньше 6 кубических миллиметров, людей отправляют домой, у них никакого рака нет и быть не может. Если у них эти узлы больше — от 6 до 9 кубических миллиметров — их приглашают через 3-4 месяца на повторное КТ. А вот если узлы объемом больше 10 кубических миллиметров, то тогда подозревают рак и больному назначают дополнительное обследование и так далее.

Мы предсказываем рост заболеваемости

Те, кто распространяют новости о росте выявляемости рака легкого благодаря КТ-диагностике коронавируса, видимо, об этом не знают. То, что выявляется на компьютерной томографии — это маленькие узлы, которые к раку никакого отношения не имеют. Тем более что имеющаяся статистика указывает, как я уже сказал, не на рост выявляемости злокачественных опухолей, а, наоборот, на снижение.

В этом году заболеваемость всеми злокачественными опухолями и раком легкого в том числе, скорее всего, пойдет вверх. Мы предсказываем рост заболеваемости из-за выявления тех опухолей, которые не были выявлены в 2020 и в 2021 годах. Люди не шли к врачам даже с появлением симптомов, снизилась интенсивность диспансеризации.

Фото: Мария Горожанинова

Еще раз подчеркну, для того, чтобы проводить раннюю диагностику рака легкого, требуются особые диагностические параметры, специальная система, организации соответствующие, очень опытные врачи.

Сейчас даже появились разговоры о том, что коронавирус вызывает рак легкого — это вообще ерунда! Это разговоры людей, которые не знают, что такое рак, что такое процесс развития рака, канцерогенез. Иногда этот процесс занимает 10, 20, 30 лет. К примеру, канцерогенез рака легкого, вызванный курением, занимает два-три десятка лет. А ковид начался два года назад. Так что это вообще ни теоретически, ни практически невозможно, а такие разговоры — результат неосведомленности, непонимания проблемы.

Нужно создать комфортные условия для прохождения обследования



Так как мы ожидаем всплеск выявляемости злокачественных опухолей в 2022—2023 годах, за счет того, что мы недовыявили их в 2020—2021 годах, мы рекомендуем населению обращаться к врачу при появлении первых симптомов.

Типичных раковых симптомов не существует. Например, рак легкого, конечно, это будут кашель, одышка. Но это — симптомы курильщика, все курильщики кашляют, у всех проблема с одышкой.

Фото: Олег Тихонов

И все же какие бы симптомы не появлялись, мы говорим не только о раке легкого, но и о злокачественных опухолях в целом, надо обращаться к врачу. А значит, в поликлиниках и медучреждениях нужно создать комфортные условия для прохождения обследования.

Не должно быть такого — пришел, надоело, хлопнул дверью и ушел, потому что очереди, хамство и плохое отношение. Прятаться от проблем не нужно, проблему надо знать, ее нужно предсказывать, о ней надо думать и принимать меры, чтобы снизить ее отрицательное влияние.

Давид Заридзе