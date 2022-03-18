Давид Заридзе: «Заболеваемость всеми злокачественными опухолями пойдет вверх»
Президент Противоракового общества России развеял мифы о росте выявляемости рака легкого и, напротив, предупредил о всплеске онкозаболеваний
На этой неделе в России заявили о росте выявляемости рака легкого на ранних стадиях. Тенденция, по словам ряда специалистов, закрепилась во время пандемии — благодаря массовым МРТ-исследованиям пациентов при подозрении на коронавирус. Однако президент Противоракового общества России, онколог Давид Заридзе в авторской колонке для «Реального времени» поспешил развеять этот миф. Доктор медицинских наук, профессор особо подчеркнул — пока что российская статистика по раку говорит об обратном и, скорее всего, уже в этом году нас ждет всплеск заболеваемости онкологией.
Снизилась выявляемость всех злокачественных опухолей
Прошло уже несколько сообщений о том, что компьютерная томография, проводимая для оценки повреждения легких при коронавирусе, якобы повышает выявляемость рака легкого. Это не так!
Дело в том, что в 2020 году выявляемость рака легкого снизилась значительно. Причиной стал как раз ковид, люди были изолированы, из-за локдаунов, из-за того, что не обращались к врачу, как было бы в доковидное время, если бы у них появились симптомы. Снизилась выявляемость всех злокачественных опухолей, в том числе и рака легкого.
В 2020 году по сравнению с 2019-м было диагностировано на 7 тысяч случаев рака легкого меньше и на 98 тысяч меньше случаев всех злокачественных опухолей. По 2021 году официальных данных еще нет.
Выявляемость в 2020 году оказалась ниже прогнозируемых цифр. Мы уже предупреждали, что нас ждет рост заболеваемости. Откуда появились сведения, что выявляемость повысилась? То, что выявляется на компьютерной томографии — это маленькие узлы, которые никакого отношения к раку не имеют.
Имеется мировой опыт КТ-скриннинга рака легкого. В России мы тоже пользуемся этой методикой. На КТ выявляются узлы различных размеров. Если их объем (не диаметр, не длина, не ширина) меньше 6 кубических миллиметров, людей отправляют домой, у них никакого рака нет и быть не может. Если у них эти узлы больше — от 6 до 9 кубических миллиметров — их приглашают через 3-4 месяца на повторное КТ. А вот если узлы объемом больше 10 кубических миллиметров, то тогда подозревают рак и больному назначают дополнительное обследование и так далее.
Мы предсказываем рост заболеваемости
Те, кто распространяют новости о росте выявляемости рака легкого благодаря КТ-диагностике коронавируса, видимо, об этом не знают. То, что выявляется на компьютерной томографии — это маленькие узлы, которые к раку никакого отношения не имеют. Тем более что имеющаяся статистика указывает, как я уже сказал, не на рост выявляемости злокачественных опухолей, а, наоборот, на снижение.
В этом году заболеваемость всеми злокачественными опухолями и раком легкого в том числе, скорее всего, пойдет вверх. Мы предсказываем рост заболеваемости из-за выявления тех опухолей, которые не были выявлены в 2020 и в 2021 годах. Люди не шли к врачам даже с появлением симптомов, снизилась интенсивность диспансеризации.
Еще раз подчеркну, для того, чтобы проводить раннюю диагностику рака легкого, требуются особые диагностические параметры, специальная система, организации соответствующие, очень опытные врачи.
Сейчас даже появились разговоры о том, что коронавирус вызывает рак легкого — это вообще ерунда! Это разговоры людей, которые не знают, что такое рак, что такое процесс развития рака, канцерогенез. Иногда этот процесс занимает 10, 20, 30 лет. К примеру, канцерогенез рака легкого, вызванный курением, занимает два-три десятка лет. А ковид начался два года назад. Так что это вообще ни теоретически, ни практически невозможно, а такие разговоры — результат неосведомленности, непонимания проблемы.
Нужно создать комфортные условия для прохождения обследования
Так как мы ожидаем всплеск выявляемости злокачественных опухолей в 2022—2023 годах, за счет того, что мы недовыявили их в 2020—2021 годах, мы рекомендуем населению обращаться к врачу при появлении первых симптомов.
Типичных раковых симптомов не существует. Например, рак легкого, конечно, это будут кашель, одышка. Но это — симптомы курильщика, все курильщики кашляют, у всех проблема с одышкой.
И все же какие бы симптомы не появлялись, мы говорим не только о раке легкого, но и о злокачественных опухолях в целом, надо обращаться к врачу. А значит, в поликлиниках и медучреждениях нужно создать комфортные условия для прохождения обследования.
Не должно быть такого — пришел, надоело, хлопнул дверью и ушел, потому что очереди, хамство и плохое отношение. Прятаться от проблем не нужно, проблему надо знать, ее нужно предсказывать, о ней надо думать и принимать меры, чтобы снизить ее отрицательное влияние.
Справка
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