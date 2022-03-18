День в истории: археологи Казани, Алексей Леонов — первый человек в космосе и Парижская коммуна

Сегодня, 18 марта, День воссоединения Крыма с Россией. В разные годы и столетия в этот день столицу Польши перенесли из Кракова в Варшаву, во Франции заработал первый общественный транспорт и объявили Парижскую коммуну, в Англии учредили Кубок Стенли, советский космонавт Алексей Леонов совершил первый в истории выход человека в космос, в полуостров Крым вошел в состав нашей страны. Родились Яков Иосифович Джугашвили старший сын Сталина, русский композитор и общественный деятель Николай Римский-Корсаков, создатель дизельного двигателя Рудольф Дизель, 22-й и 24-й президент США Стивен Гровер Кливленд, поэтесса Клара Гарифовна Булатова. Умерли Иван IV Грозный первый русский царь, герой Сталинградской битвы Василий Чуйков, Валентин Гаюи автор алфавита для незрячих, отец рок-н-ролла Чак Берри. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Советский физиолог Парин и Общество археологии

18 марта 1878 года министром народного просвещения был утвержден устав Общества археологии, истории и этнографии при Императорском Казанском Университете. Создано было Общество еще за год до этого, в 1877 году, участниками IV Археологического съезда. В самом первом параграфе устава была определена их цель: «Оно имеет целью изучение прошедшего и настоящего русского и инородческого населения в территории бывших Булгарско-Хазарских и Казанско-Астраханских царств с прилежащими к ней местностями». Общество существовало на выплаты от государства, пожертвования, членские взносы. Денег хватало только на самые важные нужды, поэтому археологические раскопки проводились за счет самих участников Общества. Оно принимало активное участие в проведении научных и общественных мероприятий, а также успешно осуществляло охрану памятников Булгара.



Фото ras.ru

18 марта 1903 года в удмуртской деревне Кейлуд родился выдающийся ученый Василий Васильевич Парин. Благодаря стараниям матери — Нонны Ивановны, которая работала учительницей, Василий прекрасно владел пятью иностранными языками. Сначала он поступил в Казанский университет на медицинский факультет, но постепенно стал понимать, что больше ему нравится физиология, потому после окончания медицинского Василий поступает в аспирантуру на кафедру физиологии КГУ. Учился он у знаменитого ученого, создателя электрокардиографии в России — А. Ф. Самойлова. Василий Парин всегда был энергичным, целеустремленным и искренним человеком, имел много друзей как в России, так и заграницей. Он внес огромный вклад в развитие физиологии, медицины и биологии и даже был причастен к первому полету человека в космос: Василий сопровождал Юрия Гагарина до пусковой площадки на космодроме. В. В. Парин скончался 15 июня 1971 года в Москве, похоронен на Новодевичьем кладбище. В его память в Казани названа одна из улиц.

18 марта 1996 года на I Конгрессе студентов была создана Молодежная общественная организация «Лига студентов Республики Татарстан». Она объединяла молодёжь, которая проходит обучение в вузах на территории республики. Основная цель деятельности — это объединение студентов и аспирантов, решение их проблем, защита их прав и интересов. Важным этапом в развитии организации становится подписание 27 июня 2005 года Соглашения, согласно которому «Лига студентов РТ» становится равноправным партнером в переговорах по всем проблемам, которые так или иначе затрагивают обучающихся в вузах региона.



Фото 22-91.ru

Выход в открытый космос и воссоединение Крыма с Россией

18 марта 1960 года в СССР в эфир вышла телепрограмма «Клуб Путешественников», которая была нацелена на популяризацию туризма и путешествий. Выходила раз в месяц, каждый выпуск длился 1 час, в большей части которого рассказывалось о достопримечательностях СССР, в меньшей — о зарубежье. На протяжении 13 лет ведущим программы был Владимир Шнейдеров. После его смерти про программу стали понемногу забывать, но пост ведущего на себя взял путешественник Юрий Сенкевич, «Клуб Путешественников» обрел невероятную популярность, какой не бывало раньше. Телепрограмма обрела такой успех, что ей вручили высшую награду Международного кинофестиваля в Карловых Варах: премию «Хрустальный глобус». Кроме того, в 1985 году она была внесена в «Книгу рекордов Гиннеса» как самая старейшая программа советского телевиденья.

18 марта 1965 года впервые в истории человек вышел в открытый космос. С этой целью в космос и был запущен двухместный космический корабль «Восход-2», внутри которого находились Павел Беляев — командир, и второй пилот — Алексей Леонов. За этим невероятным событием следила вся страна. Так, в 11 часов 34 минуты 51 секунду Алексей Леонов вышел в открытый космос. С кораблем его связывал трос чуть больше 5 метров. Леонов пробыл в космосе около 12 минут, после чего поступило указание возвращаться на борт корабля, однако сделать это не получилось. Скафандр Алексея сильно вздулся в космическом пространстве, из-за чего космонавт просто не пролезал в люк. Время было на исходе, ведь запас кислорода в скафандре был рассчитан на 20 минут. Леонов решился на рискованный шаг: не сообщив никому, он сбросил давление в скафандре до аварийного. Скафандр уменьшился, благодаря чему второй пилот наконец смог вернуться на корабль.

Фото Kremlin.ru

18 марта 2014 года полуостров Крым вошел в состав Российской Федерации. За два дня до этого в Крыму прошел референдум о присоединении полуострова и Севастополя к Российской Федерации. По официальным результатам более 95% населения проголосовали «За воссоединение Крыма с Россией на правах субъекта Российской Федерации». 17 марта Крым принял постановление о независимости от Украины, а 18 марта состоялось торжественное подписание Договора о вхождении Республики Крым и города Севастополь в состав России. Договор был одобрен российским парламентом, и 21 марта президент России Владимир Путин подписал закон о ратификации документа.



Транспорт во Франции и первые электробритвы

18 марта 1662 года в Париже появился первый в мире общественный транспорт. Людей перевозили восьмиместные кареты, называемые «омнибус», что означало — «для всех». Они ездили по определенным маршрутам по городу каждый час или несколько часов, даже если пассажиров не было. Хоть это и было достаточно удобно, в тридцатых годах XIX века появились конки — существенные конкуренты омнибусу. Сначала они передвигались также по дороге, но позже придумали выкладывать для них рельсы, благодаря которым лошадям было легче тянуть вагон с пассажирами, а людей внутри не трясло от неровностей на дороге. Со временем стали придумывать все новые и более удобные изобретения, играющие роль общественного транспорта.

Источник wikipedia.org

В ночь на 18 марта 1871 года во Франции правительство Тьера предприняло попытку обезоружить пролетарские районы столицы и арестовать членов ЦК Национальной гвардии, но безуспешно. Правительство бежало из Парижа в Версаль, нацгвардия заняла казармы, типографию, ратушу, над которой взвилось красное знамя. После того, как Франция и Пруссия заключили перемирие, внутри Франции начались волнения, которые постепенно переросли в революцию. Установилось самоуправление — Парижская коммуна, возглавляемая социалистами и анархистами. Спустя два месяца, 28 мая, революция потерпела поражение, но для людей дата 18 марта стала символом победы пролетариата в борьбе за власть. Парижская коммуна примечательна тем, что в России до 1917 года и вовсе отмечалась нелегально тайными собраниями рабочих. Легально отмечать этот день стали с марта 1923 года, когда ЦК Международной организации помощи борцам революции объявил Парижскую коммуну и своим праздником.

18 марта 1931 года в США началось производство первых в мире электрических бритв. Придумал их Джейкоб Шик, взяв за основу успехи прошлых изобретателей этой сферы, он создал электробритву с вибрирующими лезвиями, которые приводил в движение небольшой двигатель. Изобретение было не так удобно в использовании, как современные бритвы, так как для ее использования были нужны обе руки: чтобы держать небольшой двигатель и чтобы держать саму бритву. И все же на тот момент, даже несмотря на кризис в США, иначе говоря в годы Великой депрессии, новый продукт пользовался огромным спросом, бритвы раскупали достаточно быстро.