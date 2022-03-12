«Новый 1992-й»: первые уроки на татарском, «суверенный» туризм и мода на брокеров

Спецпроект «Реального времени»: какой была жизнь республики 30 лет назад. Часть 17-я

Редакция «Реального времени» вспоминает период, в чем-то очень похожий на нынешний: как ровно 30 лет назад, в начале 90-х, республика и вся страна также адаптировались к новым реалиям жизни, хотя и другого характера. Для наглядности предлагаем подготовленную нашими корреспондентами серию дайджестов по газетным статьям того времени. Часть обсуждаемых в прессе тем и реформ уже канули в Лету, но есть вопросы, которые и по сей день остаются для нас актуальными.



Первые бартеры с европейскими странами



Нефть в обмен на продовольствие — так можно охарактеризовать первые шаги европейских стран по налаживанию торговых отношений с Россией и отдельными регионами в начале 90-х годов. В особенности это касалось Татарстана, который на всех парах двигался к суверенитету. Впервые заключались договоры между странами ЕС и отдельной республикой. Татарстан первым пошел навстречу, выразив готовность поставлять в Венгрию 2 млн тонн нефти в год, ожидая в ответ венгерские товары. Венгры не замедлили приехать в Казань с выставкой собственной продукции (после Уфы — где их товары были раскуплены в момент) — они были готовы встретиться с руководством ключевых татарстанских предприятий. Отдельно стоит отметить, что в те нестабильные времена стороны были согласны торговать и на условиях бартера.

Ждем на выставку ваших деловых людей



Как уже сообщалось, с 7 по 12 декабря в столице рес­публики будет работать выставка венгерских товаров. В культурном центре «Казань» в эти дни можно не только ознакомиться с продукцией н технологиями различных от­раслей экономики, но и установить партнерские отношения с конкретными производителями, внешнеторговыми пред­приятиями Венгерской Республики.



Наш корреспондент встретился с директором выставки Андре АНДО, представляющей фирму «Вундерланд» това­рищества «Цейц холдинг лимитед».



— Для нашей фирмы это не первая выставка в вашей стране, — сказала г-жа Ан­до, — В бывшем СССР мы организовывали крупные по­казы в Москве, Киеве, Ленин­граде, Кишиневе. В числе не­давних — выставка в Уфе. Теперь та же группа специа­листов из «Вундерланд» за­нята подготовкой экспозиций в столице Татарстана.



Мы связываем большие на­дежды с открывающейся вы­ставкой. Венгеро-татарстан­ские связи получили хороший импульс после подписания двусторонних документов об экономическом сотрудничест­ве. Как известно, Татарстан выразил готовность постав­лять в Венгрию 2 млн тонн нефти в год и проявил ин­терес к регулярной закупке венгерских товаров. Основная цель выставки — предста­вить эти товары, предста­вить предприятия, производя­щие продукцию, которая точ­но соответствует вашим по­требностям.



Не менее важная цель, по мнению г-жи Андо, — уста­новление прямых контактов между предприятиями, внеш­неторговыми структурами Татарстана и Венгрии. Орга­низаторы позаботились, что­бы на выставке для этого бы­ли созданы все условия. В Казани в эти дни будут находиться представители мини­стерств, руководители предприятий, торговых фирм Венг­рии, для размещения экспо­зиции выбрано отличное по­мещение Культурного центра «Казань», в средствах мас­совой информации Татарстана ведется рекламная кампания с тем, чтобы выставку посе­тило как можно больше дело­вых людей — потенциаль­ных партнеров. Кстати, вход на выставку бесплатный, по приглашениям.*



Фото: Mikko Vormis/flickr.com

Начало обучения на татарском языке

В республике многие еще переживают из-за отмены обязательного татарского языка в школах. А 30 лет назад учебные заведения Татарстана только начинали переходить на новые форматы обучения, внедряя уроки татарского или полностью переводя учебу на язык Тукая. К концу 1992 года на татарский язык обучения перешли 40 гимназий и школ, а также по одному колледжу и лицею. Учитель математики бугульминской школы и народный депутат Татарстана А. Ефремов в своей статье тогда раскритиковал единую советскую систему образования «от западных границ до Курильских островов», которая фактически под одну гребенку «причесывала» хладнокровных эстонцев и «темпераментных армян» — человека, замечал он, не спрашивали, какое образование он хочет получить. Новую школу необходимо строить с учетом запросов «личности учащегося» и вводить «вариативные программы обучения», был убежден депутат.

Образование: идем к реформе отношений



После принятия Основных направлений реформы общеобразовательной и профессиональной школы в 1984 году школа все же претерпела достаточно серьезные изменения, хотя в массе своей остается дореформенной. Так что же изменилось? Давайте вспомним. Убавилось количество экзаменов в выпускных классах, выпускники, кроме дисциплин обязательных, уже сами выбирают предметы, по которым будут сдавать экзамены. Вновь введены экзамены в переводных классах. И здесь, наряду с обязательными предметами, вводится экзамен по выбору.



Учащиеся, окончившие учебный год на отлично, освобождаются от сдачи переводных экзаменов. За годы перестройки появилось немало школ, работающих по нескольким вариативным программам. В ряде школ учащиеся получили возможность изучать предметы по интересам.



Наряду с обычными школами открыты школы-гимназии, гимназии, лицеи, колледжи, частные школы. Безусловно, будущее — за профильными школами, где обучение будет вестись по интересам.



Серьезные качественные изменения произошли в изучении родных языков. Сегодня в нашей республике работают 65 гимназий и школ-гимназий, среди них 40 — с татарским языком обучения, 2 колледжа, один из них с татарским языком обучения. Есть и лицей с татарским языком обучения.



Расширяется сеть других типов школ. Так, открыты 7 частных школ, действует несколько воскресных школ при религиозных объединениях. И все это было сделано за последние два с половиной года работы нынешнего парламента республики.*



Фото: ivran.ru

«Женщина года-92 — из России»

Мы уже писали в одном из дайджестов о предложении американского университета устроить курсы для казанских преподавателей. В эпоху 90-х не оставались в стороне и британские коллеги. Так, «Международный биографический центр Кембриджа» присвоил звание женщины года-1992 Светлане Прожогиной. Интересно тут именно то, что Прожогина была далека от политики и разнообразных трибун, будучи доктором филологических наук. Налаживая связи с учеными ранее закрытой страны, британцы почтили ее за научные работы в области востоковедения, в том числе за перевод литературы стран Магриба (мусульманские страны Северной Африки).

«Международный биографический центр Кембриджа, Великобритания, имеет честь уведомить вас о присвоении вам престижного звания женщины года 1992». Это поздравительное письмо получено докторoм филологических наук, профессором Светланой Викторовной Прожогиной. Она известный востоковед, автор семи монографий, переводчик литературы стран Магриба, с ее участием подготовлена многотомная история литератур стран Магриба XX века, которая выпускается издательством «Наука».*

Татарстан решил суверенно поддерживать молодых туристов

Летом 1991 года в Казани сообщили о создании акционерного общества международного молодежного туризма Татарстана «Спутник». В советские времена само бюро было популярно из-за дешевизны путевок и большого выбора. Но с распадом СССР стоимость транспортных перевозок возросла. Учредителем коммерческого акционерного общества выступил республиканский комитет ВЛКСМ. Одним из плюсов организации АО стала полная независимость действий общества от Москвы.

«Спутник» меняет орбиту



В Казани подписан протокол о создании акционер­ного общества международного молодежного туриз­ма Татарстана.



Популярность туристского бюро «Спутник» вполне объяснима: дешевизна путевок, их большой выбор, к тому же там, где молодежь, всегда шумно, весело, интересно. Возросшая стоимость транспортных перевозок, оплаты услуг поставила перед молодежным туризмом довольно-таки сложную проблему: как в условиях рынка выжить и не растерять своих клиентов. Энергичные ребята из Татарского бюро «Спутник» попробовали решить трудности, создав акционерное общество,



Пока рано говорить о том, как скоро придет к организаторам туризма в Татарстане достаток. Но инициатива требует к себе внимания. Учредителями акционерного общества стали реском BJIKCM, Центральное бюро «Спутника» и его Татарское отделение. Кроме этого, планируется привлечь к организации молодежного и детского туризма крупные предприятия и организации республики.



Но одно преимущество создания акционерного общества очевидно уже сегодня — если раньше все вопросы приходилось согласовывать с Москвой, то сейчас получена полная свобода действий в выборе партнеров, формах и видах деятельности. «Спутник» вышел на новую орбиту. А. АЛЕКСЕЕВ.**



Фото: avia-montenegro.ru

«Ох уж этот брокер»

В начале 90-х в Казани стали появляться телебиржи, правда, существовали они недолго. Но в дни, когда многие расплачивались за товары товарами (бартер), этот инструмент торговли пользовался популярностью. В условиях слабого рубля биржа «Йолдыз» предлагала выступить посредником между продавцами и покупателями, содействуя заключению долгосрочных договоров и оформлению кредитов предприятий. От желающих стать брокером в Казани не было отбоя — хотя многие даже затруднялись объяснить, что это такое — «брокер». Казанцев, наверняка, привлекло стоимость брокерского места в 200 тысяч рублей и обещание обеспечить автомобилем и современной техникой.

3 июня в зале заседаний газеты «Советская Татария» прошел конкурс-отбор буду­щих брокеров Казанской уни­версальной телебиржи «Йолдыз».



Для тех, кто не знаком с информацией о новом ком­мерческом центре, представ­ленном нашим читателям в предыдущих номерах газеты, напомним, что основным содержанием деятельности телебиржи «Йолдыз» является посредничество между спро­сом и предложением това­ров, ценных бумаг, долго­срочных договоров, кредитов и приватизированных пред­приятий. Причем предметы продажи будут представлены в телевизионном эфире.



Каждое брокерское место, стоимость которого учредите­ли установили в 200 тысяч рублей, будет обеспечено ав­томобилем и современной орг­техникой.



Как сообщает нам «Сло­варь иностранных слов» (Москва, 1987), «брокер» (англ.) — посредник при заключении сделок, специа­лизирующийся по опреде­ленным видам товаров или услуг... действует по пору­чению и за счет клиентов, получая от них специальное вознаграждение».



Увы, но вразумительно пояснить значение иностран­ного слова немало претендентов, заявивших свои кандидатуры на участие в конкурсе, не смогли.



Хотя, пожалуй, сами орга­низаторы конкурса не ожи­дали такого наплыва желаю­щих заняться коммерческой деятельностью. Ведь уже за­регистрировано около трех­сот кандидатов. Потому бы­ло принято решение прово­дить отбор в несколько эта­пов, вызывая на собеседова­ние по пятьдесят чело­век. Собеседования будут проводиться по понедельникам, а всего в течение кон­курса предстоит отобрать сто брокеров, часть которых приступит к выполнению сво­их обязанностей уже этим летом.



В состав комиссии вошли представители Союза пред­принимателей ТССР, руково­дители ряда малых предпри­ятий, короче говоря, люди деловые и достаточно опыт­ные в предпринимательстве и коммерции. После заполне­ния анкеты конкурсантам предстояло ответить на са­мые разнообразные вопросы. Ведь будущие брокеры долж­ны иметь представление и о деятельности биржи, и о своих непосредственных фун­кциях, знать конъюнктуру цен, разбираться в налоговой политике, владеть основами политэкономических знаний. Немаловажными факторами успеха в конкурсной борьбе являются умение водить ав­томобиль и знание иност­ранного языка.



«Но самые главные ка­чества брокера», — считает Г. Нилов, ответственный за формирование брокерского корпуса биржи, — это предприимчивость и коммуникабельность! А. КОБЯКОВ.***

«Особо важный пассажир»

Пресса 30 лет назад не уставала удовлетворять жадное любопытство читателей, ранее лишенных статей на запретные темы. Еще в перестройку даже нельзя было представить материал об ответственных за перевозку высших лиц страны, тем более, высших военных руководителей. За перелеты партработников отвечал 235-й авиаотряд, а за перелеты маршалов и генералов — вторая авиабригада, самолетам которой («особо важному экипажу») воздушное пространство должны были уступать все прочие. Так страна узнала, что за каждым маршалом числился собственный «Ту-134», на которых они, в том числе с различными капризами, летали отдыхать на правительственные дачи в Крым. Интересно, что пилоты и другие сотрудники второй авиабригады могли сразу узнавать об опале того или иного военного: о «падении» Георгия Жукова они узнали первыми — когда по прилету его не встретил почетный караул.

Фото: 22-91.ru

­В поисках продолжения темы «Как летают сильные ми­ра сего» корреспондент побывал в отряде, ответственном за перевозку высших военных руководителей. Истории, а может быть легенды, много повидавших летчиков мы и предлагаем вашему вниманию. ­ ­



Вторая авиабригада осо­бого назначения существова­ла давно. Возила Сталина в Тегера, в Ялту, всяких партийных и военных боссов. Hо­ когда на ее базе создали знаменитый 235-й отряд, перево­зящий партруководство,­ бригада отошла в пользова­ние только военных чинов.­



Конечно, условия здесь ­выгодно отличались от аэро­флотовских, но все равно по сравнению с 235-м были чуть ­поскромнее. В воздухе, нап­ример, самолет не сопровож­дал почетный эскорт. Но за­то все другие обязаны были ­уступать воздушное прост­ранство «особо важному экипажу», а перед полетом ко­рабль всякий раз тщательно ­проверяла специальная ко­миссия из Москвы. ­



За каждым маршалом и ­крупным генералом числился ­собственный ТУ-134 с крутящимися мягкими креслами, ­столиком и диваном в двух ­салонах, предназначенных в принципе для кучи людей. В­ третьем салоне размещались порученцы, шофер, повар. Без спроса хозяина самолет­ трогать было нельзя. А лич­ный шеф-пилот не мог надол­го никуда отлучиться. Тем ­более что летали «военруки» ­не только на маневры и переговоры, но и на отдых в ­Крым, где были расположены ­все их дачи, причем специально вызвать из отпуска пилота, чтобы тот довез до юга, считалось в порядке вещей. ­



А однажды дочка маршала­ Гречко стала упрашивать пилота «сделать горку», то есть ­резко набрать высоту и уйти ­вниз, в то время как ее мате­ри — жене маршала — нездоровилось, и она, охая, ле­жала на диване. Как тут­ быть? Не сделаешь­ ­«горку» — дочка обидится, сделаешь, матери хуже станет. Пришлось выбирать из двух зол меньшее — маршальская жена не была потревожена.



Капризы и всякие слабости были вообще очень характер­ны именитым пассажирам. Маршал Кирилл Москаленко, к примеру, садясь в самолет, всегда требовал: «Подтопи­те», после чего спал весь по­лет. Министр обороны Ан­дрей Гречко обожал играть в домино и всегда возил его с собой. Но только чтобы выиг­рывать, иначе сильно расстра­ивался. Маршал (тогда еще генерал) Куликов ставил оценку на графике полета и размашисто расписывался.****

*«Советская Татария» от 3 декабря 1992 года

**«Советская Татария» от 1 июня 1991 года

***«Советская Татария» от 4 июня 1991 года

****«Советская Татария» от 2 декабря 1992 года

Сергей Афанасьев, Виктория Мельникова