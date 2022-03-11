Конструктор будущего: в технопарке «Идея» студенты делают главные шаги к успешной карьере

Вопрос «кем ты хочешь стать?» сложный не только для детей, но и для студентов. Несмотря на то, что они уже выбрали специальность и не один год изучают профильные предметы, большая часть учащихся не уверена в своем выборе. С одной стороны, в быстро меняющемся мире вузовские программы успевают устареть раньше, чем абитуриент станет выпускником. С другой — зарплатные и карьерные ожидания студентов резко контрастируют с реальным положением дел. Нередко, когда на старте молодым специалистам предлагают невысокую зарплату, они предпочитают заниматься менее квалифицированным трудом за те же деньги, тем самым обесценивая свой диплом. Решить проблему помогают ассессмент программы и тренинги, где участники получают обратную связь о своих компетенциях и рекомендации по их развитию.

Окно возможностей

Одним из полезных инструментов определения профессиональной и образовательной траектории для татарстанских студентов стала деловая игра «Конструктор карьеры — 2022», организованная вчера в казанском технопарке «Идея». В ходе мероприятия участники из 10 команд из ведущих вузов региона составляли план развития желаемой карьеры и прокачивали свои soft skills («гибкие навыки», полезные в любой профессии). «Конструктор карьеры» проводится второй год подряд, и «сарафанное радио» уже работает в полную силу: интерес к деловой игре в студенческих кругах растет.

Старт деловой игре «Конструктор карьеры» дал генеральный директор ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» Олег Ибрагимов

«Первый год показал, что интерес у студентов есть. И сегодня здесь присутствует 10 команд из 8 вузов. Это значит, что вузовская среда данный формат приняла и для нас это очень показательно, очень ценно», — считает генеральный директор ЗАО «Инновационно-производственный технопарк «Идея» Олег Ибрагимов.

Эксперт отметил, что сегодня многие выпускники не работают по выбранной специальности, так как не видят для себя карьерных перспектив. Хотя на самом деле у них есть достаточно ресурсов, чтобы достроить полученную в вузе конструкцию дополнительными элементами и таким образом стать профессионалом. «В нынешней ситуации у молодежи открывает окно возможностей, которыми надо умело воспользоваться» — убежден Олег Евгеньевич.

Спикер также отметил, что помимо «Конструктора карьеры» на базе технопарка проводится несколько профориентационных конкурсов. В их числе Science Talks — проект, направленный на популяризацию науки и раскрытие научного потенциала студентов и аспирантов.

«Миссия технопарка — работа с молодежью. Технопарк является институтом развития Республики Татарстан — это значит, что он является проводником среди молодежи те инновационных начинаний, которые рождаются в республике» — подытожил Олег Ибрагимов.





Знать и уметь

Руководитель отдела внешних связей и PR Евгений Маликов рассказал, что технопарк «Идея» работает с молодежью разных возрастов: от старшеклассников до магистров и аспирантов. По словам представителя технопарка, основные цели работы с молодежью — развивать инновационное предпринимательство и показывать будущим специалистам, что происходит на рынке труда и как выстраивать свою карьерную траекторию.

Руководитель отдела внешних связей и PR Евгений Маликов: технопарк «Идея» работает с молодежью разных возрастов, от школьников до аспирантов

Евгений отмечает, что у вчерашних выпускников, тем более с красным дипломом, огромные амбиции. Они ожидают, что им предложат зарплату в 100 тысяч рублей сразу несколько работодателей, среди которых соискатель сам выберет самого подходящего под свои запросы. Но реальность зачастую резко контрастирует с такими оптимистичными представлениями.

«Наша задача не то чтобы «приземлить» их, а просто показать, что между «знаю» и «умею» нужно поставить знак равенства. Ведь поначалу «знаю» сильно перевешивает, так как в вузе больше теории, чем практики» — убежден руководитель отдела внешних связей и PR.

Говоря о деловой игре, он отметил, что тут карьерный путь от линейного сотрудника до руководителя занимает всего пару часов, в то время, как в жизни на такое восхождение могут потребоваться десятилетия. «Мы показываем, ка выстраивается карьера при наличии тех или иных компетенций. Для того, чтобы это было еще эффективнее, мы показываем ребятам новый инструмент оценки их компетенций, который как раз может поставить знак равенства между «я знаю» и «я умею» — поясняет спикер.

Полный вперед

Студенческий бизнес-тренинг включал в себя три этапа. В первой части руководитель Центра оценки квалификации (ЦОК) технопарка «Идея» Оксана Лампси погружала участников в систему независимой оценки квалификаций.

Далее бизнес-тренер Александра Знаменская в формате мастер-класса демонстрировала эффективные приемы формирования и проводения презентации. По ходу игры участники искали решения для командного задания. Заключительная часть была посвящена презентациям подготовленных проектов. Лучшие решения определялись экспертами и смс-голосованием самих участников.



О том, как видят свое профессиональное будущее, «Реальному времени» рассказали студенты Института морского и речного флота (казанский филиал ФГБОУ ВО «ВГУВТ»).

Александр учится на судомеханика и планирует работать по специальности

Александр — студент-первокурсник, будущий судомеханик. Он говорит, что учится ему интересно, несмотря на то, что профильные предметы довольно сложные. На вопрос о том, собирается ли он в дальнейшем работать по специальности — отвечает, что хотел бы заниматься именно ей. Его партнер по команде Клим учится на специальности судовождение. На тот же вопрос он отвечает более уклончиво: «Есть некоторая мечта, но первое время 100% да». При этом ребята рассказывают, что у них хорошо организована производственная практика, и, вероятно, именно это дает уверенность в правильно выбранном карьерном курсе.

К сожалению, далеко не каждый студент разделяет их уверенность. Большой процент молодежи представляет себе будущее весьма размыто и не строит планы на отдаленную перспективу. Расширить их карьерные горизонты и понять, куда двигаться дальше как раз помогают проекты, подобные тому, который организовал технопарк «Идея».

Партнерский материал