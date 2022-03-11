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Импортозамещение по-уфимски: «Салават» без финнов выносит «Сибирь» и проходит в полуфинал Востока

00:00, 11.03.2022 1

Главные итоги первого раунда для уфимской команды

Импортозамещение по-уфимски: «Салават» без финнов выносит «Сибирь» и проходит в полуфинал Востока
Фото: vk.com/hcsibir1962

Было бы счастье, да несчастье помогло. Именно так можно коротко резюмировать игру российских хоккеистов «Салавата», получивших совсем другой уровень ответственности после отъезда финских легионеров. Вопреки упадническим настроениям в Уфе получилась очень боеспособная команда из россиян, которым, как показала практика, не хватало доверия. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первого раунда для «Салавата Юлаева». Как Кадейкин и Тихонов «импортозаместили» Маннинена и Хартикайнена, а молодые хоккеисты подтягиваются и чего ждать в серии с «Трактором» — подробности в нашем материале.

Кадейкин, Тихонов, Кузьмин… После исхода финнов в «Салавате» нашлись новые снайперы

Финны отбыли домой уже по ходу серии с «Сибирью», однако, даже после этого «внезапного» события, уфимцы собрались и на следующий день отработали на победу (4:2). И главное, что стоит отметить, так это то, как Томи Лямся быстро удалось перестроить свою команду, учитывая потери. Он смог залатать образовавшиеся дыры россиянами.

Александр Кадейкин, который так и не получил в Пекине своего места в основном составе сборной России, в этом розыгрыше Кубка Гагарина выдает ту игру, какую от него всегда ждут. В отсутствии финского «центра» Маннинена Александр получил свои дополнительные минуты в спецбригаде большинства, что быстро дало ощутимые плоды.

В четвертом матче у него было две шайбы и одна голевая передача. Всего за пять игр серии у Александра пять (3+2) очков. Среднее время форварда на льду превышает 21 минуту айстайма, и можно точно говорить, что такого доверия от тренерского штаба у него не было бы, будь в составе тот же Сакари Маннинен.

Отлично раскрылся, наконец, и Виктор Тихонов, к которому по ходу сезона было много вопросов. Вчера он активно действовал в нападении, а в эпизоде с двойным удалением приехал заступаться за партнера. Только посмотрите, как он филигранно сыграл в большинстве на пятаке в четвертом матче. Ассистировал ему все тот же Кадейкин.

Вчера Виктор Тихонов уже сам выступал в роли диспетчера, выдавая шикарную скидку под подставление Кузьмину в эпизоде со вторым голом. У Виктора в пяти матчах плей-офф уже четыре очка (2+2).

Но накануне Кадейкин и Тихонов даже при набранных очках ушли на второй план, отдав первые роли молодежи и игрокам ротации. А это еще один положительный сигнал — у «Салавата Юлаева» сейчас работают все звенья. В прошлом сезоне при финнах в составе о таком можно было только мечтать.

План с ротацией молодежи сработал в нужный момент

К ребятам из ближайшего резерва. Звено Алалыкина, Пименова и Пустозерова уфимцы стали активно наигрывать еще летом. На предсезонном турнире Кубка чемпионов в Казани Томи Лямся так и заявлял, что молодежь обязательно будет участвовать в ротации и пригодится для глубины состава по ходу сезона. В итоге все так или иначе получили свои игры на уровне КХЛ.

Алалыкин сыграл в 30 матчах сезона, Пустозеров — в 29, а Пименов — в 15. И такая практика в кризисный период дала свои плоды. Парни подошли к играм в плей-офф, получив хорошую закалку по ходу сезона, так что к решающим играм на вылет они вышли уже далеко не с трясущимися коленками.

Вчера именно Алексей Пустозеров открыл счет, закладывая вираж по правому борту, а при простреле попал шайбой в конек Бодрова, после чего она оказалась в воротах.

Это уже вторая шайба 21-летнего форварда в нынешнем Кубке Гагарина. До того Алексей забил во втором матче серии и посвятил шайбу Родиону Амирову.

Да и Глеб Кузьмин, не игравший по ходу сезона по большим праздникам (у него шесть игр в регулярном чемпионате), пока оставляет приятное впечатление. Показательно, что вчера нападающий сначала получил очень болезненный силовой прием от Бодрова — его даже пришлось увозить со льда на носилках. Однако хоккеист не просто вернулся в игру — он забросил важнейшую шайбу.

Серия с «Трактором» не будет похожа на прошлогоднюю

В прошлом сезоне уфимцы без особых проблем разобрались с челябинской командой еще в первом раунде Кубка Гагарина. Разве что немного помучились в стартовой встрече из-за необъяснимых «косяков» Юхи Метсолы. «Салават Юлаев» тогда переломил серию и дожал «Трактор» в пяти играх (4:1 в серии).

Но обольщаться не стоит. Сейчас Уфе, будучи самой ослабленной, предстоит сойтись совершенно с другим «Трактором». При всех заслугах российских хоккеистов, быстро вставших на место финских лидеров, для взлома челябинской команды нужны будут другие усилия.

В отличие от «Салавата», Челябинск своих легионеров не терял. Чешские лидеры Лукаш Седлак и Томаш Гика на месте, а финн Теему Пулкинен общей финской истерии в КХЛ не поддался и уже заявил, что не собирается покидать свою команду.

Впрочем, в серии с «Нефтехимиком» легионеры смотрелись неплохо, но небезгрешно. В двух матчах из четырех нижнекамцы вели в счете, а подопечным Анвара Гатиятуллина приходилось искать шансы, чтобы догонять соперника. Хотя определенный резерв «Трактора» в играх первого раунда можно было отметить.

Челябинцы мощно играют в большинстве — 65% шайб в ворота «Нефтехимика» были заброшены при игре в неравных составах. Именно этому компоненту Лямся и его помощникам нужно будет уделить особое внимание.

Несмотря на серьезное усиление в межсезонье, «Трактор» отнюдь не выглядит непробивной командой и безусловным фаворитом Востока.

Эрик Добролюбов
СпортХоккейОбщество Башкортостан

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 комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 10:31
    Вот это игра по-нашему
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