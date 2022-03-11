Импортозамещение по-уфимски: «Салават» без финнов выносит «Сибирь» и проходит в полуфинал Востока

Главные итоги первого раунда для уфимской команды

Было бы счастье, да несчастье помогло. Именно так можно коротко резюмировать игру российских хоккеистов «Салавата», получивших совсем другой уровень ответственности после отъезда финских легионеров. Вопреки упадническим настроениям в Уфе получилась очень боеспособная команда из россиян, которым, как показала практика, не хватало доверия. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первого раунда для «Салавата Юлаева». Как Кадейкин и Тихонов «импортозаместили» Маннинена и Хартикайнена, а молодые хоккеисты подтягиваются и чего ждать в серии с «Трактором» — подробности в нашем материале.

Кадейкин, Тихонов, Кузьмин… После исхода финнов в «Салавате» нашлись новые снайперы

Финны отбыли домой уже по ходу серии с «Сибирью», однако, даже после этого «внезапного» события, уфимцы собрались и на следующий день отработали на победу (4:2). И главное, что стоит отметить, так это то, как Томи Лямся быстро удалось перестроить свою команду, учитывая потери. Он смог залатать образовавшиеся дыры россиянами.

Александр Кадейкин, который так и не получил в Пекине своего места в основном составе сборной России, в этом розыгрыше Кубка Гагарина выдает ту игру, какую от него всегда ждут. В отсутствии финского «центра» Маннинена Александр получил свои дополнительные минуты в спецбригаде большинства, что быстро дало ощутимые плоды.

В четвертом матче у него было две шайбы и одна голевая передача. Всего за пять игр серии у Александра пять (3+2) очков. Среднее время форварда на льду превышает 21 минуту айстайма, и можно точно говорить, что такого доверия от тренерского штаба у него не было бы, будь в составе тот же Сакари Маннинен.

Отлично раскрылся, наконец, и Виктор Тихонов, к которому по ходу сезона было много вопросов. Вчера он активно действовал в нападении, а в эпизоде с двойным удалением приехал заступаться за партнера. Только посмотрите, как он филигранно сыграл в большинстве на пятаке в четвертом матче. Ассистировал ему все тот же Кадейкин.

Вчера Виктор Тихонов уже сам выступал в роли диспетчера, выдавая шикарную скидку под подставление Кузьмину в эпизоде со вторым голом. У Виктора в пяти матчах плей-офф уже четыре очка (2+2).

Но накануне Кадейкин и Тихонов даже при набранных очках ушли на второй план, отдав первые роли молодежи и игрокам ротации. А это еще один положительный сигнал — у «Салавата Юлаева» сейчас работают все звенья. В прошлом сезоне при финнах в составе о таком можно было только мечтать.

План с ротацией молодежи сработал в нужный момент

К ребятам из ближайшего резерва. Звено Алалыкина, Пименова и Пустозерова уфимцы стали активно наигрывать еще летом. На предсезонном турнире Кубка чемпионов в Казани Томи Лямся так и заявлял, что молодежь обязательно будет участвовать в ротации и пригодится для глубины состава по ходу сезона. В итоге все так или иначе получили свои игры на уровне КХЛ.

Алалыкин сыграл в 30 матчах сезона, Пустозеров — в 29, а Пименов — в 15. И такая практика в кризисный период дала свои плоды. Парни подошли к играм в плей-офф, получив хорошую закалку по ходу сезона, так что к решающим играм на вылет они вышли уже далеко не с трясущимися коленками.

Вчера именно Алексей Пустозеров открыл счет, закладывая вираж по правому борту, а при простреле попал шайбой в конек Бодрова, после чего она оказалась в воротах.

Это уже вторая шайба 21-летнего форварда в нынешнем Кубке Гагарина. До того Алексей забил во втором матче серии и посвятил шайбу Родиону Амирову.

Да и Глеб Кузьмин, не игравший по ходу сезона по большим праздникам (у него шесть игр в регулярном чемпионате), пока оставляет приятное впечатление. Показательно, что вчера нападающий сначала получил очень болезненный силовой прием от Бодрова — его даже пришлось увозить со льда на носилках. Однако хоккеист не просто вернулся в игру — он забросил важнейшую шайбу.

Серия с «Трактором» не будет похожа на прошлогоднюю

В прошлом сезоне уфимцы без особых проблем разобрались с челябинской командой еще в первом раунде Кубка Гагарина. Разве что немного помучились в стартовой встрече из-за необъяснимых «косяков» Юхи Метсолы. «Салават Юлаев» тогда переломил серию и дожал «Трактор» в пяти играх (4:1 в серии).

Но обольщаться не стоит. Сейчас Уфе, будучи самой ослабленной, предстоит сойтись совершенно с другим «Трактором». При всех заслугах российских хоккеистов, быстро вставших на место финских лидеров, для взлома челябинской команды нужны будут другие усилия.

В отличие от «Салавата», Челябинск своих легионеров не терял. Чешские лидеры Лукаш Седлак и Томаш Гика на месте, а финн Теему Пулкинен общей финской истерии в КХЛ не поддался и уже заявил, что не собирается покидать свою команду.

Впрочем, в серии с «Нефтехимиком» легионеры смотрелись неплохо, но небезгрешно. В двух матчах из четырех нижнекамцы вели в счете, а подопечным Анвара Гатиятуллина приходилось искать шансы, чтобы догонять соперника. Хотя определенный резерв «Трактора» в играх первого раунда можно было отметить.

Челябинцы мощно играют в большинстве — 65% шайб в ворота «Нефтехимика» были заброшены при игре в неравных составах. Именно этому компоненту Лямся и его помощникам нужно будет уделить особое внимание.

Несмотря на серьезное усиление в межсезонье, «Трактор» отнюдь не выглядит непробивной командой и безусловным фаворитом Востока.