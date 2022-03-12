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Видеоопрос: «Сможет ли Россия заменить западные товары, которые перестанут к нам поставлять?»

00:00, 12.03.2022
Видеоопрос: «Сможет ли Россия заменить западные товары, которые перестанут к нам поставлять?»
Фото: Максим Платонов

Западные санкции со стороны США, Евросоюза и еще ряда стран против нашей страны вынуждают зарубежных ретейлеров спешно покидать российский рынок. По оценкам экспертов, до 40% зарубежных игроков могут свернуть свой бизнес в нашей стране. В ходе своего еженедельного видеоопроса «Реальное время» узнало мнение казанцев о том, смогут ли отечественные производители оперативно заменить выпавшие из продажи товары.

— Как вы думаете, сможет ли Россия заменить западные товары, которые перестанут к нам поставлять из-за санкций? Вы на какие отечественные товары готовы перейти вместо импортных? — спросили корреспонденты «Реального времени» у жителей Казани.

Люция Кашапова, видео: Камиль Исмаилов
Общество Татарстан

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