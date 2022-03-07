Минобороны России: во Львове работали лаборатории с возбудителями чумы и сибирской язвы

Фото: Максим Платонов (архив)

Во Львове работали лаборатории с возбудителями чумы и сибирской язвы, в Харькове и Полтаве — дифтерии и дизентерии. Об этом заявили в Минобороны РФ.

— Анализ актов уничтожения показывает проведение работ с возбудителями чумы, сибирской язвы и бруцеллеза во Львовской биолаборатории, возбудителями дифтерии, сальмонеллеза и дизентерии в лабораториях в Харькове и Полтаве, — рассказал начальник войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ Игорь Кириллов.

По сообщению военного ведомства, деятельность биологических лабораторий на территории Украины привела к неуправляемому росту заболеваемости особо опасными инфекциями. Министерство здравоохранения Украины решило с 24 февраля полностью уничтожить биоагенты, которые были в лабораториях, пишет ТАСС.

Как сообщили в Минобороны России, лаборатории финансировали США. Объем вложений превышает $200 миллионов.

Фото: function.mil.ru

Вчера сотрудники украинских биолабораторий представили документы об уничтожении 24 февраля особо опасных патогенов возбудителей чумы и сибирской язвы. В них говорится, что разработка компонентов биологического оружия велась в непосредственной близости от территории России. Все подробности — в материале «Реального времени».

Татьяна Леухина