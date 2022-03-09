Заместитель госсекретаря США: Штаты опасаются перехода исследовательских объектов на Украине под контроль РФ

Вашингтон пытается не допустить перехода под контроль сил России биологических исследовательских объектов, заявила заместитель госсекретаря США по политическим делам Виктория Нуланд. Она полагает, что российские военные могут пытаться взять объекты под контроль.



— Мы работаем с украинцами над тем, чтобы они смогли предотвратить переход каких-либо из этих исследовательских материалов в руки российских сил, если они приблизятся, — приводит ее слова ТАСС.

По мнению Нуланд, в случае возникновения на Украине инцидента, связанного с биологическим или химическим оружием, ответственность за это будет нести РФ.

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Китай вчера призвал США публиковать данные о военных биолабораториях внутри страны и за рубежом:

— Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом, — сказал официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь.

Маргарита Головатенко