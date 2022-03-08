Китай призвал США опубликовать данные о военных биолабораториях на Украине

Китай призывает публиковать данные о военных биолабораториях внутри страны и за рубежом, заявил официальный представитель МИД КНР Чжао Лизцянь, комментируя информацию о финансируемых США биологических лабораториях на Украине.



«Мы еще раз призываем американскую сторону полностью прояснить свою деятельность по биологической милитаризации внутри страны и за рубежом», — приводит «РИА Новости» слова дипломата.

Фото: pixabay.com

Согласно данным презентации Минобороны РФ, опубликованной ранее, США вложили более $200 миллионов в работу биологических лабораторий на Украине. При этом лаборатории Центрального санитарно-эпидемиологического управления минобороны Украины участвовали в американской военно-биологической программе.

5 марта министр иностранных дел Китая Ван И в ходе телефонного разговора с госсекретарем США Энтони Блинкеном заявил, что КНР призывает Россию и Украину к прямым переговорам. По словам главы китайского МИД, страны должны заняться ими, даже если они не будут проходить гладко.

Маргарита Головатенко