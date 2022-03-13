День в истории: первый татарский химик Камай, таблица Менделеева и Всемирная паутина

Чем примечательна дата 13 марта

Сегодня, 13 марта, Международный день планетариев, в России поздравляют работников геодезии и картографии. В разные годы и столетия в этот день английский астроном Уильям Гершель открыл Уран, русский химик Дмитрий Менделеев закончил составлять периодическую таблицу, в Петербурге смертельно ранили Александра II, американский астроном Клайд Томбо объявил об открытии Плутона, изобрели Всемирную паутину. Родились: российский государственный деятель граф Дмитрий Толстой, советский педагог Антон Макаренко, румынский писатель Мирча Элиаде, американский писатель Рон Хаббард, советский поэт, баснописец Сергей Михалков. Умерли: российский государственный деятель граф Сергей Витте, советский мультипликатор Александр Иванов, российский искусствовед Виталий Вульф. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Химик Гильм Камай, день памяти Ирека Миннахметова

13 марта 1845 года в Радзымине (Польша) родился основатель и глава всемирно известной Казанской лингвистической школы Иван Александрович Бодуэн де Куртенэ. В 1862 году он поступил на историко-филологический факультет Варшавской главной школы. После окончания учебы в 1866 году был командирован за границу в университеты Праги, Йены, Берлина. В течение 1868—1870 годов под руководством И. Срезневского работал в Санкт-Петербургском университете над диссертацией «О древнепольском языке до XIV столетия», которую защитил в 1870 году и получил степень магистра сравнительного языковедения. 24 августа 1874 года Совет Казанского университета избрал И.А. Бодуэна де Куртенэ доцентом кафедры сравнительного языковедения. В октябре 1875 года Бодуэн де Куртенэ приступил к работе. В 1876 году получил звание экстраординарного профессора, а в 1877-м — ординарного профессора кафедры сравнительного языковедения. В Казанском университете вокруг Бодуэна объединилась талантливая молодежь, сложился круг единомышленников, сформировавшийся в Казанскую лингвистическую школу. Ее роль, а также «Казанского лингвистического кружка» в развитии языкознания конца XIX—XX веков высоко оценивается учеными разных стран и направлений. Бодуэн де Куртенэ скончался 3 ноября 1929 года в Варшаве.

Фото kpfu.ru

13 марта 1970 года умер первый татарский профессор-химик, ученик, ближайший сотрудник и последователь академика Александра Арбузова — Гильм Камай. Он родился в Тетюшах 23 февраля 1901 года в семье волжского грузчика. В 1922 году Камай поступил на химическое отделение физико-математического факультета Томского университета. Совмещая учебу с работой, по поручению Сибирского отдела народного образования организовал Сибирский тюрко-татарский педагогический техникум и заведовал им. После окончания учебы Камай был направлен в аспирантуру Казанского университета к профессору Александру Арбузову. В эти годы Камай занимался изучением органических производных тиокислот фосфора. С 1935 по 1937 год Камай был ректором Казанского университета и стал самым молодым руководителем в истории вуза. Все эти годы он занимался исследованиями в области соединений фосфора и мышьяка. Активно участвовал в работе казанского Дома ученых, добился предоставления нового здания. В 1946 году стал ученым секретарем Казанского филиала АН СССР, научным руководителем одной из исследовательских групп Химического института КФАН, был избран заведующим кафедрой технологии основного органического синтеза КХТИ. Впервые в мире Камаю удалось получить новый тип соединений, содержащих простую связь мышьяк-фосфор. Реакция эта была названа именем Камая. Умер ученый 13 марта 1970 года от инфаркта миокарда.

13 марта 2020 года ушел из жизни бывший руководитель «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов. Ему было 39 лет. Миннахметов окончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012 — 2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа». Затем возглавлял «Татспиртпром», пока в январе 2020 года не покинул пост гендиректора. Церемония прощания с Иреком Миннахметовым состоялась на стадионе «Ак Барс Арена», панихиду посетил президент Татарстана Рустам Минниханов и другие официальные лица. Похороны прошли в родном селе семьи Миннахметовых — Мингер Сабинского района.

Фото: Максим Платонов

Таблица Менделеева, первый номер газеты «Известия»

13 марта 1869 года русский химик Дмитрий Менделеев закончил составление таблицы периодической системы химических элементов. По мере совершенствования этой таблицы он развил представления о периодах и группах элементов и о месте каждого элемента в системе. Современная периодическая система химических элементов включает 118 элементов. За последние полвека таблица Менделеева пополнилась семнадцатью новыми элементами (102—118). Девять из них были впервые получены в российском Объединенном институте ядерных исследований в Дубне.

13 марта 1881 года российский император Александр II был смертельно ранен бомбой, брошенной Игнатием Гриневицким, на набережной Екатерининского канала в Петербурге. С тяжелейшими ранами монарха доставили в Зимний дворец, где он скончался в 15.35 того же дня. На Александра II было совершено несколько покушений. Польский эмигрант Антон Березовский пытался убить царя в 1867 году в Париже, а Александр Соловьев — в 1879 году в Санкт-Петербурге. В августе 1879 года исполнительный комитет «Народной воли» принял решение устранить Александра, взорвав императорский поезд под Москвой в декабре 1879 года. В феврале 1880 года взрыв в Зимнем дворце устроил Степан Халтурин. 13 марта Александра II сопровождал обычный конвой: шесть конных казаков, полицмейстер полковник, начальник Охранной стражи Отдельного корпуса жандармов и командир лейб-гвардии Терского казачьего эскадрона. План с подрывом мины не сработал. Царь решил ехать не по Малой Садовой, а по набережной Екатерининского канала. Софья Перовская приказала участникам покушения с метательными бомбами встречать императорский конвой на новом маршруте. Взрыв первой бомбы, брошенной в сторону кареты, не нанес царю никакого ущерба. Охрана попыталась увезти Александра II с места нападения, но он отказался, пожелав посмотреть на террориста и поговорить с раненными взрывом людьми. Тогда взрывное устройство в царя метнул еще один из участников покушения, Игнатий Гриневицкий. Взрыв раздробил императору ноги. Сам Гриневицкий погиб. На месте смертельного ранения Александра II был возведен храм Воскресения Христова (Спас на крови).

Источник wikipedia.org

13 марта 1917 года вышел первый номер газеты «Известия Петроградского Совета рабочих и солдатских депутатов». Издание «Известий» было организовано в типографии газеты «Копейка». С 1 августа 1917 года газета стала выходить под названием «Известия Центрального исполнительного Комитета и Петроградского совета рабочих и солдатских депутатов». Политическое направление газеты до октября 1917 года определялось позицией меньшевиков и эсеров, которые в то время занимали руководящее положение в Петроградском совете рабочих и солдатских депутатов и во Всероссийском Центральном исполнительном комитете (ВЦИК). С победой Октябрьской революции руководство «Известиями» перешло в руки большевиков. С 14 июля 1923 года газета «Известия» стала органом ЦИК СССР и ВЦИК. 3 ноября 1992 года в процессе приватизации было образовано открытое акционерное общество «Известия», которое осуществляло подготовку и выпуск ежедневной общенациональной газеты «Известия». Тематика — освещение событий в России и за рубежом, аналитика и комментарии, обзор вопросов бизнеса и экономики, событий культурной и спортивной жизни. Сейчас газета «Известия» выходит и в электронном, и в печатном варианте.

Открытие Урана и Плутона, изобретение Всемирной паутины

13 марта 1781 года английский астроном Фредерик Уильям Гершель открыл планету Уран. Он наблюдал за слабыми звездочками созвездия Близнецов и заметил, что одна из них явно крупнее соседних. Вновь открытое небесное тело Гершель назвал планетой Георга в честь правившего в то время в Англии короля Георга III. Но это имя не прижилось, а общепринятым стало более подходящее название — Уран. Гершеля в том же году избрали членом Лондонского Королевского общества и присвоили степень доктора Оксфордского университета. А король Георг III пожаловал ученому ежегодную пенсию в 200 фунтов.

Фото wikipedia.org

13 марта 1930 года американский астроном Клайд Уильям Томбо открыл девятую планету Солнечной системы — Плутон. Первым принялся за поиски планеты знаменитый американский астроном Персивал Ловелл. Тщательно изучив возможное влияние на движение Урана, он вычислил орбиту предполагаемой планеты, определил ее массу и условно назвал планетой Икс. В дальнейшем Ловелл несколько раз уточнял вычисленное положение, организовал в своей обсерватории систематические поиски, но так и не мог найти небесное тело. Возобновили поиски с появлением в Ловелловской обсерватории молодого астронома-любителя Клайда Томбо. С помощью 13-дюймового астрографа он приступил к фотографированию звезд в созвездии Близнецов, где, по вычислениям Ловелла, должна была находиться планета Икс. 13 марта 1930 года, в день 75-летия со дня рождения Ловелла, положившего начало поискам планеты Икс, мир узнал о ее открытии. В 2006 году на XXVI Генеральной ассамблее Международного астрономического союза (МАС) Плутон лишили статуса планеты, его называют карликовой планетой.

13 марта 1989 года была изобретена Всемирная паутина (WWW, World Wide Web) — интернет. Ее создатели — британский сотрудник Европейской организации по ядерным исследованиям (CERN) Тим Бернерс-Ли и его коллеги. 12 ноября 1990 года Тим Бернерс-Ли и Роберт Кайо официально представили проект Сети руководству CERN, впервые назвав свою разработку World Wide Web («Всемирная паутина»). Уже в декабре 1990 года первый сайт заработал во внутренней сети CERN, а 6 августа 1991 года технология стала доступной всем пользователям интернета. Для открытия веб-страниц Тим Бернерс-Ли создал первый в истории браузер — WorldWideWeb, впоследствии переименованный в Nexus. Технология Всемирной паутины сделала интернет проще и понятнее для рядовых пользователей, способствовала его быстрому распространению в 1990-х — 2000-х годах.