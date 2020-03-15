В Казани прошло прощание с Иреком Миннахметовым

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Сегодня утром в Казани прошло прощание с бывшим руководителем «Татмедиа» и бывшим гендиректором «Татспиртпрома» Иреком Миннахметовым. Церемония состоялась на стадионе «Ак Барс арена».

Панихиду посетил президент Татарстана Рустам Минниханов. Кроме него проститься с предпринимателем пришли муфтий Татарстана Камиль хазрат Самигуллин, ректор Казанского федерального университета (КФУ) Ильшат Гафуров, руководитель АО «Татмедиа» Шамиль Садыков и другие.

Почтить память Миннахметова также пришли нападающий «Ак Барса» Данис Зарипов, именитый гонщик из команды «КАМАЗ-Мастер» Владимир Чагин.

Траурное мероприятие прошло в центральном холле стадиона, после чего был прочитан дженаза-намаз (поминальная политва). Похороны состоятся в родном селе семьи Миннахметовых — Мингер Сабинского района.