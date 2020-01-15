В «Татспиртпроме» сменился генеральный директор

Премьер-министр Республики Татарстан, председатель совета директоров АО «Татспиртпром» Алексей Песошин представил коллективу компании нового генерального директора. Им стал Руслан Максудов.



Ирек Миннахметов покидает пост гендиректора «Татспиртпрома» в связи с переходом на новую работу, сообщает пресс-служба президента РТ.

Руслан Максудов с марта 2016 года и по настоящее время работал гендиректором группы компаний «Банковский долговой центр». В разное время занимал должности исполнительного директора ОАО «Ак Барс Аэро» (2014 год), директора по развитию корпоративного бизнеса в регионах группы компаний «Вымпелком» (2010—2014 годы), директора по продажам группы компаний «Вымпелком» ЗАО «Украинские радиосистемы» ТМ «Билайн» в Украине (2006—2010 годы). Является членом Совета директоров АО «Международный аэропорт «Казань» и ООО УК «Ак Барс Капитал».

Ранее «Татспиртпром» заявил о планах открыть первый завод за рубежом.