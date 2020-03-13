«Татспиртпром» официально сообщил о смерти Ирека Миннахметова

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Бывший руководитель «Татспиртпрома» Ирек Миннахметов скончался в возрасте 39 лет. Об этом сообщает пресс-служба компании. Причина смерти на уточняется.



«Компания «Татспиртпром» выражает соболезнования родным и близким. Миннахметов был компетентным руководителем. Среди его достижений, является тот факт, что «Татспиртпром» из региональной компании стал федеральной. Предприятие стало компанией №1 по объемам производства и реализации на российском рынке — за пределы республики отгружается более 80% объема продукции», — отметили там.

Ранее о смерти Миннахметова сообщили телеграм-каналы и СМИ. По их версии, ему стало плохо во время занятий в тренажерном зале. Он был экстренно госпитализирован в больницу, но врачи не смогли спасти его.

Ирек Миннахметов родился 25 декабря 1980 года в Казани. Закончил Казанский государственный финансово-экономический институт и юридический факультет Казанского государственного университета им. Ленина (2008). В 2010—2012 годах был заместителем генерального директора по коммерческим вопросам ОАО «Татспиртпром», в августе — октябре 2012 года — гендиректором ОАО «Татмедиа», в 2012 — 2015 годах — главой республиканского агентства по печати и массовым коммуникациям «Татмедиа».

В январе 2020 года Ирек Миннахметов покинул пост гендиректора «Татспиртпрома» в связи с переходом на новую работу. В этой должности он работал с января 2015 года.