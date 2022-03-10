«Все ринулись делать запасы того, что еще есть по старой цене»

Татарстанцы раскупили некоторые жизненно-необходимые лекарства, а диабетики сообщили о нехватке импортных инсулинов

В группе риска из-за срыва поставок импортных лекарств в результате западных санкций в адрес России в условиях спецоперации на Украине оказались татарстанские диабетики, а также пациенты с другими заболеваниями. Несмотря на то, что зарубежные производители инсулина не отказываются от доставлять препараты в нашу страну, вызванный ограничениями логистический кризис спутал все графики, а в аптеках уже наблюдается дефицит некоторых медикаментов. Тем не менее, как заверили «Реальное время» в Минздраве Татарстана, все необходимые импортные лекарства и медицинские изделия были закуплены республикой в достаточном количестве и закупать их в годовом запасе нет необходимости.

Импортный инсулин исчез из аптек Казани



В последние дни все больше татарстанских диабетиков сталкивается в аптеках с перебоями инсулина иностранного производства. Из свободного доступа быстро исчезают и средства мониторинга, порты, иглы, помпы и расходники, которые производятся за рубежом. Пациенты признались, что ожидают дефицита или роста цен на эти товары в условиях западных санкций, а поэтому торопятся приобрести их впрок.

В редакцию «Реального времени» обратилась жительница Казани Людмила Абрамова. Ее ребенок страдает от сахарного диабета первого типа, а это значит, что практически перед каждым приемом пищи нужно сделать укол инсулина. В Татарстане детям бесплатно выписывают инсулины зарубежного производства. Несколько наименований производится датской компанией, на одном из них и «сидят» все татарстанские дети с диабетом. Это хороший препарат, на котором удается эффективно контролировать глюкозу в крови. Опасаясь возможных ограничений поставок из-за санкций, наша читательница отправилась искать свой привычный инсулин в аптеках, чтобы сделать запас хотя бы на первое время, но найти препарат ей удалось только в одной — еще по старой цене (около 2 тысяч рублей на месяц).

— Нам еще не сказали, что в эндокринологическом диспансере больше не будут выписывать импортные инсулины и переведут всех на препараты российского производства, но, поскольку вероятность этого огромна в сложившейся ситуации, я побежала искать. И оказалось, что конкретно наш инсулин есть в единственной аптеке в городе: я живу в Азино, а ехать в аптеку пришлось в Московский район, потому что больше его нигде не было (по крайней мере, на момент 7 марта) — все смели. Мне удалось сделать запас на 4 месяца, — делится Людмила Абрамова.

Российские инсулины тоже есть, но большинство людей с диабетом отдают предпочтение зарубежным. Фото: apotheke-adhoc.de

Она рассказывает, что раньше импортные инсулины без проблем поставлялись в Россию, дефицита не было. Иногда возникали незначительные сложности с тем, что врачи не всегда выписывали дополнительные рецепты, когда препарат заканчивался раньше положенного срока, но его всегда можно было докупить за свои деньги в аптеке. Российские инсулины тоже есть, но большинство людей с диабетом отдают предпочтение зарубежным.

— На специализированных форумах обсуждают эту тему. Среди нас самый главный страх — что регионы начнут переводить своих больных диабетом на российский инсулин, всех поголовно. Потому что залог долгой и нормальной жизни каждого диабетика — это удерживать нормальный уровень сахара в крови: сделал укол — и посмотрел, как действует. Качество препарата играет здесь огромную роль: его биодоступность, чистота вещества и так далее. С этим отлично справляются импортные инсулины, по моей личной практике. Судя по многочисленным рассказам моих товарищей по несчастью, у большинства людей, которых переводят на российские инсулины, сахара скачут необъяснимо. Некоторые вообще говорят, что он как вода — что кололся, что не кололся. Я не хочу сказать, что российский препарат абсолютно не работает — просто диабет штука индивидуальная, и препарат, который позволяет нормально жить конкретно тебе, менять категорически не рекомендуется.

Но не инсулином единым жив человек с диабетом: желательно установить датчик непрерывного мониторинга глюкозы в крови, с помощью которого удается эффективно контролировать этот показатель. Один такой датчик рассчитан на 2 недели. По словам Людмилы, получить его бесплатно очень сложно:

— Такие системы мониторинга в нашей стране бесплатно выделяются (выделялись до сегодняшнего момента, по крайней мере), но далеко не всем. Чтобы этого добиться, нужно пройти десять кругов ада, и не факт, что ее все-таки выделят. Мы покупаем датчики за свои деньги, стоят они порядка 10000 рублей в месяц. И в России такие системы не производятся — их у нас просто нет. На официальном сайте производителя датчики пока стоят по старой цене, но пару дней назад заказ мне сделать не удалось — на этапе завершения заказа тебя выкидывает из системы.

Сейчас страдающие сахарным диабетом и их родственники ждут, когда возобновятся поставки. Но ждут с тревогой, ведь последние события почти наверняка повлияют на цены.

— Сейчас все ринулись делать запасы того, что еще есть по старой цене. Люди в панике. Поставки, скорее всего, возобновятся, просто непонятно, сколько это займет времени. Производители инсулина уже сделали официальные заявления: мол, не переживайте, мы будем продолжать поставки в Россию. Другой вопрос, сколько это все будет стоить и оставят ли в системе бесплатного обеспечения инсулином импортные препараты. Закупают-то это не за рубли. С учетом того, как сильно просела наша валюта и что происходит с поставками, сколько нужно будет тратить на импортный инсулин и датчики в дальнейшем — непонятно.

«Я обеими руками за то, чтобы применять импортные препараты»

Председатель Диабетического общества инвалидов Татарстана Ильшат Гарипов подтвердил, что многие пациенты обеспокоены возникшей ситуацией. Эксперт отметил, что сложности с поставками инсулина могут быть связаны и с особенностями его перевозки:

— Но пока особых проблем нет. У нас есть и российские заводы, которые готовы закрыть эту потребность. Однако, логистика, скорее всего, будет хромать. Для перевозки инсулина нужны специальные контейнеры, которые поддерживают нужную температуру.

Вместе с тем, Ильшат Гарипов отмечает, что в сложных условиях импортный инсулин лучше передавать тем, кто в нем нуждается больше всего:

— Если говорить о детях, то я обеими руками за то, чтобы применять импортные препараты, потому что они более качественные, более современные. А взрослым нужно смотреть по показаниям. Также диабетиков 1-го типа у нас примерно 7-8% от общего количества диабетиков, и я за то, чтобы им кололи только импортные препараты. А диабетикам 2-го типа можно любой инсулин.

В республиканском Минздраве ответили, что татарстанским диабетикам и другим пациентам, принимающим импортные препараты, беспокоиться не о чем. Фото: minzdrav.tatarstan.ru

Импортные препараты в Татарстане закуплены

Между тем в республиканском Минздраве на запрос «Реального времени» ответили, что татарстанским диабетикам и другим пациентам, принимающим импортные препараты, беспокоиться не о чем — лекарства закуплены республикой в достаточном количестве с торгов.

— В соответствии с Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. N44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» торги на закупку лекарственных препаратов для обеспечения федеральных и региональных льготников проводятся по международным непатентованным наименованиям. Все торги на закупку лекарственных препаратов и изделий медицинского назначения, в том числе для обеспечения пациентов с сахарным диабетом, проведены в полном объеме в соответствии с заявками учреждений здравоохранения. Лекарственные препараты, в том числе инсулины зарубежного производства и изделия медицинского назначения, поступили в соответствии с условиями государственных контрактов, — пояснили в министерстве.

С этой проблемой столкнулись и жители других регионов. Известный в Ульяновской области врач, член Союза педиатров России, депутат гордумы Дмитрий Малых попытался успокоить волнующихся граждан:

— Друзья, сейчас в сети очень много недостоверной информации о дефиците лекарств в аптеках. Эта информация недостоверная, аптечные сети работают без перебоев, в аптеках достаточно лекарств. Уверен, что лекарственные препараты не попадут под санкции, так как являются жизнеобеспечивающими товарами. А 60% лекарств в российских аптеках — отечественного производства. Пожалуйста, не поддавайтесь панике, нет смысла закупать годовые запасы лекарств.

Под угрозой даже отечественные препараты

Хотя США и Евросоюз не накладывали санкций на экспорт фармацевтической и медицинской продукции, производители лекарств сообщают, что европейские компании почти сразу прекратили поставлять сырье российским контрагентам. На цене субстанций также сказалось резкое снижение курса рубля и последующее подорожание доставки.

По данным RNC Pharma, около 80—85% отечественных лекарств производятся на основе субстанций из-за рубежа. В 2021 году на Индию и Китай пришлось 76,7% импорта, на Евросоюз — 19,7%. За 10 дней доставка и сами импортные компоненты для лекарств подорожали на 30—35% из-за падения рубля.

За азиатское сырье контрагенты теперь просят предоплату, а доставка усложнилась из-за отказа работать в России DHL и FedEx, рассказал президент производителя «Активный компонент» Александр Семенов. По его мнению, существующих запасов хватит минимум на 3 месяца.

По словам гендиректора Ассоциации российских фармацевтических производителей Виктора Дмитриева и главного исполнительного директора «Озон Хелскеа» (производитель лекарств) Андрея Горшкова, у российских компаний осталось сырья на полгода.

— Если же на рынке начнут доминировать панические покупки, то этот период может сократиться до 3 месяцев, — подчеркнул Горшков.