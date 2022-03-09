Есть первая победа! «Ак Барс» выдал лучший матч в плей-офф, но по-прежнему страдает от плохой реализации

Три главных итога четвертого матча

Поражение казанцев в Балашихе означало окончание большого хоккея в Татарстане уже в начале марта. Казанцы выдали, наконец, лучший матч в этом плей-офф, прибавив в агрессии. Будто вспомнив, за счет чего команда дошла до финала Востока в прошлом году, активизировались парни, способные задавить психологически. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги четвертого матча «Авангарда» и «Ак Барса».

Выиграли за счет агрессии, а не исполнителей

В третьем матче «Ак Барс» не казался таким уж безнадежным. Команда Дмитрия Квартальнова почти в два раза перебросала действующего чемпиона, много толкалась. Но все действия были чересчур прямолинейными, чтобы с ними не могли справиться защитники — половину из попыток казанцев пробить просто накрыли.

Проблема отсутствия качественных лидеров в центре и хоккеистов, умеющих решать игры в «Ак Барсе» встала особо остро в первом же раунде плей-офф, ведь судьба распорядилась так, что казанцам пришлось играть с действующим обладателем Кубка. А «Авангард» даже в кризисном сезоне — крайне нежелательный соперник.

Жалобы Квартальнова о том, что таких игроков под рукой нет у него чередуются с утверждением, что в его составе «все обалденные исполнители», но просто пока не везет в завершени. Какому из Квартальновых верить — тому, что был после второго поединка и недовольному своими исполнителями, или тому, каким он был после третьей игры — довольного, но уповающего на недостаток удачи?

Вчера казанцы выиграли, и это победа не за счет мастерства или индивидуальных скиллов. Выиграли на зубах. «Ак Барс» выдал лучшую свою игру в этом плей-офф, а сам матч наконец-то был похож на противостояние уровня плей-офф по уровню накала, страстей и сюжета. Казанцы прибавили в агрессии при игре без шайбы, навязали много силовой борьбы — это то, за счет чего они прошли так высоко в прошлогоднем Кубке Гагарина. И это, наконец, сработало. Есть первая победа в серии. Не поздно ли?

Квартальнов нашел аналог прошлогодней тройке с Сафоновым?

Беспрерывные тасования нападающих в разных сочетаниях стало обычной практикой для тренерского штаба «Ак Барса» в течение всей нынешней серии. И это продолжается весь сезон. Если в третьем матче Дмитрий Квартальнов удивил вторым сочетанием Дыняк — Уил — Петров (не сказать что оно сработало), то на этот раз наставник казанцев решил попробовать реинкарнировать прошлогоднюю связку-открытие всего плей-офф. Тогда в финале Востока давали огня Сафонов, Воронков и Галимов. На этот раз место Галимова занял Кирилл Панюков, к которому по регулярному сезону осталось много вопросов.

И эта связка сработала уже в первом периоде при счете 0:1 в пользу «Авангарда». Но поначалу омичи реализовали свой единственный выход в атаку — Никита Сошников не стал обыгрывать защитника, а просто бросил едва переехав синею линию — Тимур Билялов даже не отреагировал.

Возвращаясь к новоиспеченной связке Панюков — Воронков — Сафонов, то здесь хороши все трое. Воронков отлично отборолся с Шарипзяновым за воротами, отдал на Панюкова, тот заметил Сафонова перед воротами и в касание выдал ему передачу под удар, а Илья точно расстрелял Шимона Грубеца.

Казанцы вспомнили о своих козырях. Воронков занялся тем, что умеет лучше всего

Стоит отметить, что глаза у молодых хоккеистов в этом матче наконец-то горели. Дмитрий Воронков снова стал похожим на себя прошлогоднего образца — он много лез в стыки, провоцировал, не давал продохнуть, и не отказывался от стычек. Ему вторил и Кирилл Адамчук, старающийся выбивать из нападающих «Авангарда» весь дух.

Такая игра, естественно создавала нужное напряжение у игроков «Авангарда», что выливалось в психологическое доминирование на льду игроков «Ак Барса». За три периода казанцы провели 23 силовых приема против 20-ти у команды Боба Хартли. Провели больше 19 минут в атаке против 11-ти у «Авангарда»

Казанские хоккеисты наконец-то впервые в этой серии были быстрее игроков «Авангарда». Показателен эпизод, когда казанцы во втором периоде устроили такую бурю в зоне хозяев льда, что тем оставалось только отбрасываться без возможности смениться.

По броскам тоже полное превосходство Казани: 49-76 по броскам в сторону и 22-34 — в створ ворот. Вот только с реализацией вновь вылезли проблемы. Столько шансов, сколько подарил им «Авангард» нужно было использовать еще до завершения основного времени. Подопечные Дмитрия Квартальнова по-прежнему испытывают много проблем с завершением атак. На этот раз все завершилось так, как и должно было по логике матча — Дмитрий Кагарлицкий завершил дело в овертайме. А ведь все могло сложиться не так удачно.

Серия переезжает в Казань. Сейчас важно сохранить тот же уровень агрессий. Если уж с исполнение у команды не очень, то нужно продолжать давить на то, в чем хоккей Квартальнова силен — в подавлении соперника, агрессии и прессинге.

Эрик Добролюбов