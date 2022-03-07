Минниханов о льготных кредитах для предприятий и продуктовые ограничения

Владельцев карт переведут с Visa и Mastercard на «Мир», рейтинговые агентства отправили Россию в преддефолтную зону

Фото: Антон Журавлев

Для системообразующих предприятий необходимо ввести льготные кредиты с учетом роста ключевой ставки ЦБ, заявил президент Татарстана на встрече с российским вице-премьером Дмитрием Чернышенко. Тем временем международные платежные системы предупредили о приостановке деятельности в России из-за ее спецоперации на Украине, владельцев карт готовят к переходу с Visa и Mastercard на «Мир», кроме того, в перспективе маячит сотрудничество с китайской системой Union Pay. Ограничение Центробанком трансграничных платежей привело к снижению кредитного рейтинга России до уровня преддефолтного с негативным прогнозом. Торговые сети ввели лимит на продажу продуктов в одни руки, а хлебопеки готовятся продавать свои изделия без упаковки, чтобы сэкономить. Подробности — в материале «Реального времени».

Льготные кредиты для предприятий

Для системообразующих предприятий необходимо предусмотреть льготные кредиты с учетом роста ключевой ставки Центробанка, заявил президент Татарстана Рустам Минниханов на совещании вице-премьера России Дмитрия Чернышенко с главами регионов ПФО.

Минниханов предложил предоставлять льготные кредиты предприятиям, которые перечислили средства или поставили продукцию иностранным партнерам, но не могут вернуть свои деньги.

— Для сохранения занятости в федеральном бюджете нужно предусмотреть средства на компенсацию расходов на оплату простоя работников, временную занятость, — заявил президент республики.

Днем ранее Минниханов на совещании в Доме правительства отметил, что в Татарстане заложена прочная база, позволяющая справиться со всеми потрясениями в условиях санкций. Он также сообщил о начале работы в республике оперативного штаба по обеспечению устойчивого развития экономики.

Фото tatarstan.ru

Тем временем Федерация бокса Татарстана совместно с Содружеством пограничников РТ, Содружеством ветеранов боевых действий РТ и татарстанским Союзом десантников организовали в Казани автопробег в поддержку российских военных. Колонна из полусотни автомобилей, украшенных флагами России и символами Z и V, прошла по маршруту от стадиона «Ак Барс Арена» до парка Победы.

Казанский бренд одежды ALGA решил поддержать тот же тренд и заявил в инстаграм-аккаунте сети о выпуске бейсболок с буквой Z. «Z — за единство. Одна из основных миссий бренда ALGA — объединение людей разных национальностей, разного вероисповедания, не только в Татарстане, но и по всей России, для которых слово Родина не пустой звук, для которых родной язык — передаваемое из поколения в поколение одно из главных богатств», — пояснили свое решение в компании, но пост провисел недолго.



Россиян переведут на «Мир»

Международные платежные системы Visa и Mastercard ограничат свою работу в России. В компании Mastercard рассказали, что возобновят операции в России, когда «это будет уместно» — в случае отсутствия законодательных ограничений.

В Центробанке разъяснили: карты обеих платежных систем, выпущенные российскими банками, продолжат работать в России как обычно — до истечения срока их действия, затем банк сам выпустит карту «Мир».

— Операции по ним обрабатываются внутри страны в Национальной системе платежных карт, и санкции на них не влияют, — заявили в ЦБ.

Деньги на счетах, привязанных к таким картам, останутся в полной сохранности и будут доступны. Владельцы могут проводить привычные операции в банкоматах, расплачиваться ими, делать переводы с карты на карту.

Фото: pixabay.com

Однако этими картами нельзя будет оплачивать покупки в иностранных интернет-магазинах и использовать их за рубежом. Поэтому Центробанк при выезде за рубеж рекомендует брать наличные. Татарстанцы, которых это известие застало уже за границей, сообщают, что пытаются снять наличные — банки предупредили, что через 3 дня транзакции за рубежом не будут проходить.

Кроме того, Сбербанк сообщил, что с 10 марта сервисы Apple Pay, Google Pay, Samsung Pay, Garmin Pay и Sber Pay для карт Visa и Mastercard будут недоступны.

Также российские банки планируют выпустить карту «Мир» с китайской системой UnionPay. Такие карты позволят оплачивать товары и услуги через терминалы, совместимые с двумя платежными системами. «Мир» работает в девяти странах, помимо России. А UnionPay — в 180 странах.

Точные сроки запуска новой системы неизвестны, представители Сбербанка, «Тинькофф банка» и «Альфа-банка» сообщают, что решить этот вопрос они постараются максимально оперативно. «Райффайзен-банк», «Росбанк» и «Московский кредитный банк» (МКБ) также сообщили, что прорабатывают возможность запуска кобейджинговых карт «Мир»-UnionPay.

Параллельно Центробанк заявил об ограничении переводов физлиц за рубеж суммой в $5 тысяч в месяц. Речь идет о переводах российским резидентам, в том числе супругам и близким родственникам.

Данная мера принята из-за повышенной волатильности на валютном рынке. Ограничение затрагивает и переводы денег со счетов резидентов, которые открыты в уполномоченных банках, за рубеж другим физическим лицам-резидентам, не являющимся их родственниками или супругами.

Мера распространяется и на переводы без открытия счета, включая электронные денежные средства, за рубеж физлицам — нерезидентам, которые также могут быть родственниками или супругами.

Фото: cbr.ru

Риск дефолта увеличивается?

Агентство Moody's Investors Service в воскресенье понизило рейтинги долгосрочного эмитента (в национальной и иностранной валюте) и необеспеченного долга (в национальной и иностранной валюте) России с «B3» до «Ca» с негативным прогнозом.

Понижение рейтингов России вызвано опасениями, что контроль за движением капитала со стороны ЦБ РФ ограничит трансграничные платежи, в том числе для обслуживания долга по государственным облигациям, пояснили в Moody’s. Таким образом, понижение рейтинга до «Ca» обусловлено большими опасениями относительно готовности и способности России погасить свои долговые обязательства. При этом, по мнению Moody's, риск возникновения дефолта в России значительно увеличился. Из-за жестких санкций, по мнению агентства, экономика России будет сильно падать не только в 2022 году, но и в 2023-м.

Ранее суверенный кредитный рейтинг России понизило агентство Standard & Poor's Global Ratings (S&P).

Не более 10 кг сахара

Сеть розничной торговли «Лента» ввела лимит на число товаров при покупках в магазинах и онлайн.

Ограничения распространяются на крупы, чай, кофе, сахар, муку, продукты быстрого приготовления, приправы, соусы, мясную и рыбную консервацию, масла, косметику, средства для стирки, туалетную бумагу, детскую бытовую химию, подгузники.

Фото: Антон Журавлев

Ранее на подобные меры шли и другие крупные сети. «Ашан» решил ввести в своих магазинах ограничение по продаже ряда социально значимых товаров в одни руки. Один покупатель сможет приобрести не более 10 кг сахара (10 упаковок по 1 кг или две упаковки по 5 кг), не более 10 бутылок растительного масла, пять упаковок муки по 2 кг и три пачки соли. Также в одни руки отпускается не более 10 упаковок бакалейной продукции — макарон, риса и других круп.

X5 Retail Group (сети магазинов «Пятерочка», «Перекресток», «Карусель», «Чижик») тоже вводит ограничение на большие закупки некоторых товаров в своих магазинах, а также в онлайн-гипермаркете «Vprok.ru Перекресток».

Российский союз пекарей поддерживает идею по продаже хлеба без упаковки

Такая мера, по мнению союза, поможет не только избежать скачка цен, но и положительно повлиять на состояние окружающей среды. На сегодняшний момент на упаковку приходится около 5% отпускной цены хлеба. В союзе подчеркнули, что за три месяца 2022 года стоимость упаковки выросла в 1,5 раза, за 2021-й — в 2,5 раза.

— Поставщики переходят на предоплату без фиксации цены. Цены выросли в 2021 году в 2,5 раза, в этом году — на 50%. Приходится приобретать очень много видов упаковки, клипсы, самоклеющиеся этикетки, при этом предложений на рынке становится все меньше,— заявил президент союза пекарей Алексей Ляпин.

На данный момент Министерство сельского хозяйства прорабатывает вопрос реализации продуктов без упаковки, однако вносить подобные изменения в нормативно-правовую базу может только Роспотребнадзор.

Фото: Ринат Назметдинов

Роскомнадзор снова заблокирует приложение Zello

Роскомнадзор в течение суток ограничит доступ к приложению интернет-рации Zello, сообщили в пресс-службе ведомства. Причиной, по данным РКН, стали недостоверные сведения о военной спецоперации России, распространяемые через приложение.

4 марта Роскомнадзор потребовал прекратить рассылку сообщений, содержащих непроверенную информацию, однако в Zello предписание не выполнили.

Приложение Zello — это бесплатная программа, которая позволяет превратить смартфон или планшет в рацию и выходить на связь в режиме реального времени.

Роскомнадзор уже заблокировал сайт и приложение Zello на территории России в апреле 2017 года, после того как компания отказалась исполнить российское законодательство и предоставить информацию для регистрации в реестре организаторов распространения информации (ОРИ). Пять лет назад еще не был принят закон о суверенном Рунете, блокировка осуществлялась самими операторами связи по требованию РКН. Теперь же речь может идти об ограничении доступа к приложению через технические средства противодействия угрозам (ТСПУ) Роскомнадзора, установленные на сетях операторов.