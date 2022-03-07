Женщины в промышленности: одна среди мужчин

«Реальное время» продолжает знакомить с представительницами прекрасного пола на сложных должностях

Фото: Максим Платонов

«Вся моя работа приносит мне радость», — говорит Лидия Юнусова. И есть основания ей верить, ведь вся ее жизнь связана с энергетикой. 33 года она работает на одной из самых сложных должностей на Нижнекамской ТЭЦ-1 в котлотурбинном цехе. Именно там вырабатывается электричество и тепло, а трудятся только мужчины. Как хрупкая женщина справляется с неженскими обязанностями и что ее держит в этой профессии — в материале «Реального времени».

Судьбоносный выбор

— Профессия энергетика многим кажется исключительно мужской, но тем не менее вы выбрали ее. Чем вас привлекла эта специальность?

— Я бы не сказала, что энергетик — это только мужская профессия. У нас есть чисто женские цеха. Я просто попала в мужской коллектив. Получилось это совершенно случайно. Приехала девчонкой из деревни к тете. Ее соседка работала обходчиком на Нижнекамской ТЭЦ-1. И мне предложила попробовать себя в этой сфере. Так я пришла в энергетику.

— Не пожалели о своем выборе?

— Нет. Эта случайность оказалась для меня хорошей дорогой. Как пришла обходчиком вспомогательного оборудования, так по сей день и работаю в этой должности, в мае будет 33 года. За это время ни разу не пожалела о своем выборе. Работа нравится, хотя это и мужской, физически сложный труд.

— Учиться было сложно?

— В первое время для меня, деревенской девчонки, которая не знала ничего об оборудовании, прийти на такое большое предприятие, конечно, было сложно. Не знала, что такое насос, двигатель. Я видела в деревне маленькие движки, а тут они такие огромные. Училась и все преодолела.

— Каким был ваш первый рабочий день на станции? Как проходило привыкание?

— Было страшно. Заходишь в цех, а там шумно, жарко. Еще боялась, что меня током ударит. Но коллектив принял хорошо, все старались учить, помогать в первое время. Где-то через месяц уже привыкла ко всему.

Единственная женщина в цехе

— Много ли женщин в вашей профессии?

— Поначалу было очень много. Со временем все разошлись. Сейчас я одна в цехе из женского пола.

— Почему? Из-за тяжести работы?

— Нет, ушли на заслуженный отдых. Не помню, чтобы из-за трудностей женщины уходили. Не было такого. А сейчас уже просто не принимают девушек, все-таки это мужское направление.

— Как складываются отношения с коллегами-мужчинами?

— Если тяжело, прошу помочь. Еще никто никогда не отказывал.

«Мы приносим свет и радость людям»

— Расскажите в целом о своей сегодняшней работе. Какие задачи перед вами стоят?

— Задача на станции у всех одна — производство, преобразование, распределение, отпуск тепла и электрической энергии потребителям. Мы подаем тепло, горячую воду в город, для этого у нас работают насосы. Я их обслуживаю, слежу, чтобы не выходили из строя. Если есть какие-то дефекты — сообщаю руководству.

Мы приносим свет и радость людям. Это наш труд. Я лишь маленький винтик в большом механизме. Мы работаем и в праздники, и ночью, когда все спят. Наше производство никогда не останавливается.

— В последние годы станция модернизируется. Условия вашей работы изменились? Какие-то процессы автоматизировались?

— Конечно, на дворе XXI век, и мы идем в ногу со временем. Например, у нас поставили приборы ЧРП (частотно-регулируемый привод, — прим. ред.) Раньше мы бегали, все меняли в ручном режиме. А сейчас все автоматическое. Это очень облегчило работу.

— Что, как вам кажется, обеспечивает ваше профессиональное развитие?

— Опыт работы, навыки, то, что я всегда открыта новому.

— Что для вас наиболее важное, интересное в работе?

— Все, что я делаю, — важно. Понимаете, даже самый маленький дефект может привести к глобальной аварии. А тут ты его вовремя заметила, устранила. Поэтому мне приносит радость вся работа.

На работе — котлы и турбины, а дома — цветы

— Как вам удается совмещать роли жены, матери и сложную работу в энергетическом секторе?

— Сейчас, когда дети уже выросли, намного легче. Раньше были сложности. Мы с мужем оба работали посменно. Случалось и так, что на проходной детей друг другу передавали, потому что не с кем было оставить. Муж очень помогал, родственники, соседи. Справлялись как могли. Это, наверное, в любой работе есть, не только в энергетике. Женщины во всех сферах работают. Но когда дети выросли, все это забылось.

— Как вы любите проводить свободное от работы время?

— Летом — на даче. Я очень люблю цветы. И дома у нас их много. Утром встану, полью цветы, поговорю с ними. Это очень успокаивает.

На лыжах любим с мужем ходить. В последнее время начала заниматься алмазной вышивкой. С внуком стараюсь время проводить.

— О чем мечтаете в личном и профессиональном плане?

— В профессиональном плане, думаю, уже достигла того, что мне было дано. А в личном — хочу, чтобы близкие, мама всегда оставались здоровыми. Это самое главное для меня: любить, быть любимой и нужной своей семье.