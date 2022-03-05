«Нас ждет новая финансово-экономическая реальность»

После обвала на фондовом и валютном рынках на прошлой неделе на фоне реакции мирового сообщества на спецоперацию России на Украине все последующие дни прошли в атмосфере жесточайшего рыночного давления на рубль. «Биржевые каникулы» на российских фондовых биржах продолжились, торги не проводятся, что было абсолютно правильным решением. Любые продажи на фондовых рынках подогревают панические настроения и, помимо этого, оказывают дополнительное давление на валютный рынок, так как нерезиденты, и не только они, попытались бы обменять вырученные средства на валюту. Продолжает действовать запрет на вывод активов нерезидентами (иностранцами). Колумнист «Реального времени» предлагает рассмотреть, что происходило в период 2—4 марта на валютном рынке, прогнозирует, чего ожидать и когда откроются торги на фондовых биржах.

Развитие событий на валютном рынке 2—4 марта

К вечеру 2 марта доллар и евро растеряли часть роста на Московской бирже, хотя в течение дня обе валюты обновили исторические максимумы (поднимались выше 110 и 122 соответственно). Новости о предстоящих переговорах позволили рублю отыграть часть падения. В итоге курс доллара к концу дня составил 106,02 рубля, что на 4,79 рубля выше закрытия днем ранее. Курс евро составил 115,4 рубля, рост на 2,91 рубля.

Также на 3 марта был запланирован однодневный аукцион РЕПО и однодневный депозитный аукцион в рамках так называемой «тонкой настройки», оба с лимитами в 3 трлн рублей. Дата исполнения первой части сделок обоих аукционов в день проведения аукциона, а второй части — 4 марта. Такие аукционы будут проводиться каждый рабочий день. Целью является насыщение ликвидностью российского банковского сектора, который находится под колоссальным давлением со стороны клиентов. По словам ЦБ, при необходимости лимиты будут пересматриваться. Помимо этого был введен запрет на вывоз валюты из страны в размере более 10 тыс. долларов.

3 марта валютный рынок не принес значимых изменений, курс доллара к концу торгов составлял 106,01 рубля, а евро вырос до 117,6 рубля. Рубль демонстрировал рост в течение дня на новостях о введении 30% комиссии при покупке физлицами валюты на бирже. Эта мера позволила бы снизить давление на курс рубля, отсеяв ненужные объемы ликвидности. Действие этого фактора было отыграно достаточно быстро, и курс рубля продолжил свое снижение, попутно достигая очередного исторического максимума — 118,35 за доллар и 125 за евро. Масла в огонь добавляли новости о проблемах с поставками российской нефти на мировой рынок.

Еще очень важным решением 3 марта была отмена бюджетного правила в марте (когда цены на нефть выше заложенного в бюджете уровня, ЦБ покупает валюту, когда ниже — продает). Это абсолютно правильное решение, сейчас у ЦБ нет свободного остатка валюты для осуществления такого рода операций, и любые сделки подобного рода ведут к дестабилизации валютного рынка в моменте.

4 марта рубль продолжил свое укрепление по отношению к доллару, но усилил падение относительно евро. Многие аналитики связывают это с введенными ЕС ограничениями на поставку евро в страну. ЦБ снизил с 30% до 12% комиссию на покупку валюты, но распространил ее и на юридические лица. Курс доллара к концу дня составлял 105 рублей, а курс евро составил 115,25 рубля. Ситуация для рубля остается неблагоприятной из-за высоких геополитических и санкционных рисков.

Важным решением дня было принятие Госдумой закона, позволяющего размещать средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) в государственные ценные бумаги и направлять на покупку акций российских эмитентов. Лимит на этот год установлен в размере 1 трлн рублей. Об этом возможном шаге мы писали в первом материале. Российские финансовые власти действуют строго по учебнику, не изобретая велосипед заново. Это хорошо.

Что нас ждет когда откроются фондовые биржи?

Биржевые каникулы будут действовать по 8 марта включительно.

Причиной стал обвал котировок российских эмитентов на всех биржах мира, включая Московскую. В последний день торгов, 25 февраля, капитализация российского рынка снизилась до 150 млрд долларов. По мнению многих аналитиков, после открытия падение продолжится. Но падение будет не столь масштабным, как на бирже в Лондоне, где наши акции уже ничего не стоят (центы). Введенные меры поддержки и «биржевые каникулы» должны поддержать рынок после открытия торгов. Запрет на продажу бумаг иностранными инвесторами позволит избежать бегства, которое мы наблюдали в конце прошлой недели. Первый день будет супер волатильным, так как сработают маржин-коллы, котировки пойдут вниз.

Рынок разделится на группы — без присутствия Минфина на рынке с программой поддержки в размере 1 трлн рублей сильнее остальных упадут акции банковского сектора. А вот экспортеры, которые не под санкциями, могут и вырасти, так как они бенефициары девальвации — из-за падения курса рубля их продукция стала стоить меньше в валюте, и они спокойно могут дать любые дисконты своим клиентам заграницей, не потеряв при этом в своей рублевой выручке.

Как только наши инвесторы увидят некую стабилизацию, они могут начать скупку активов, стараясь защитить свои инвестиции от продолжающейся девальвации и растущей инфляции. Особенно это актуально для экспортоориентированных сырьевых компаний. Основной вопрос будет лежать в плоскости дальнейших возможных санкций на весь российский экспорт.

Очень важным решением для рынка станет программа скупки акций голубых фишек и банков, которым данная поддержка нужна как воздух — у многих из них акции заложены в качестве обеспечения по кредитам. Они кровно заинтересованы в сохранении своей капитализации. Меры по поддержке рынка сместят баланс спроса и предложения в пользу покупателей. Весь прошлый год нерезиденты были нетто-продавцами, как следствие, на рынке было больше предложения, чем спроса.

Но хотелось бы предупредить частных инвесторов — сейчас котировки выглядят очень привлекательно, в иных условиях это было бы просто подарком небес. Не стоит сейчас заходить с покупкой, стоит подождать разрешения ситуации с запретом продажи бумаг иностранцами — отмена этого правила обрушит рынок однозначно. Помимо этого, акции российских эмитентов были исключены из международных индексов, что несет дополнительную волатильность, так как многие фонды имеют четко прописанные правила инвестирования, которые заставят выходить из таких активов. И конечно же, не стоит «ловить ножи» и использовать кредитное плечо при торговле.

Мы продолжим наблюдение за развитием событий на фондовом и валютных рынках. Сейчас начинается самое интересное, так как изначальная паника сменяется суровыми буднями, и будет интересно увидеть, какими будут новые уровни рынков, ставок, курсов. Нас ждет новая финансово-экономическая реальность.

Артур Сафиулин