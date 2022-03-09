Евгения Соболева: «Мое решение об уходе из спорта было принято давно и осознанно»

Интервью с экс-капитаном женской сборной России по водному поло

В прошлом году провожали из спорта Евгению Соболеву, чемпионку Европы, многократного призера чемпионатов мира и Европы, призера Рио-2016. 19-кратная чемпионка России в интервью с «Реальным временем» поделилась подробностями своего решения, вспомнила главные этапы своей карьеры, и рассказала о своем родном городе и любимом виде спорта и команде.



«Как поняли, что матрасы можно переворачивать, так и стало нормально отдыхать

— Евгения, вы завершили спортивную карьеру, Белла Маркоч перешла в испанский «Матаро», Анастасия Симанович вышла замуж и ждет ребенка. Из опытных игроков в строю остались: Екатерина Прокофьева, Евгения Иванова, Надежда Глызина и Анна Карнаух. Но, даже лишившись трех ведущих игроков, «КИНЕФ» в очередной раз лидирует в чемпионате страны. Как и за счет чего происходит это лидерство?

— Я смотрела игры Кубка России, там было заметно, что команда еще не до конца сыграна, поскольку в основе появились новые молодые игроки, но уже в первом туре чемпионата команда выглядела хорошо, мне очень понравилось, как она выглядела на площадке. Я передала звание капитана Екатерине Прокофьевой, а это тот человек, который, я уверена, еще на протяжении долгих лет будет приводить команду только к победам. Она всегда стремится только к ним и этого достойна. Как и все девчонки. Та же Ксения Кример, которая восстановилась после травмы и играла первый тур чемпионата. Что касается остальных молодых игроков, то никого не буду особо выделять во избежание звездной болезни.

— Анна Тимофеева ушла в «Матаро». С «Вулиагмени» подписала контракт ваша ровесница Екатерина Танкеева. Не думаете ли вы, что поспешили со своим решением уйти из спорта?

— Нет, мое решение было принято осознанно и давным-давно, поэтому я не считаю, что поспешила. Я даже с командой попрощалась раньше, чем со сборной, по завершении чемпионата, а уже потом участвовала на Олимпиаде. И занятое там место не имело значения в плане принятого мною решения. Предвидя вопросы об Играх, скажу, что было чувство досады от того, что мы не смогли в этот раз завоевать медали, но четвертое место означает — не так уж плохо, мы же четвертые на Земном шаре. Поэтому воспоминания самые светлые, несмотря на все эти Ковид-ограничения, которыми запомнится Токио-2020. Да и они не касались нас особо, единственно, мы не могли выходить в город, как раньше но в пределах самой Олимпийской деревни никаких серьезных ограничений не было. Те же кровати из кровати, которыми все так заинтересовались по приезду в Олимпийскую деревню, были непривычны только поначалу. А потом наша вратарь Анна Карнаух показала, что тамошние матрасы можно переворачивать в любую сторону, устраивать все это под себя, и оказалось, что на них нормально отдыхается.

Фото youtube.com

Всегда интересно узнать, как развивается наш вид спорта за рубежом, сравнить с нашим подходом

— В процентном отношении у России много игроков в зарубежных клубах. Это хорошо?

— Ну, столь массовые переходы произошли только в последнее время, когда в «Матаро» уехали Анна Тимофеева, Белла Маркоч. В «Верону» перешли Елизавета Иванова, Полина Кемпф. В «Плебисцито» Мария Борисова, плюс Екатерина Танкеева, уже не привлекающаяся в состав сборной, поиграла к нескольких командах, и сейчас она в «Вулиагмени». Когда Танкеева уезжала, то за границей у нас играло всего пара человек. Я считаю, что и для себя, и для общего развития водного поло, хорошо, что есть подобная практика развития водного поло. Всегда интересно узнать, как развивается наш вид спорта за рубежом, сравнить с нашим подходом.

«В водное поло пришла после того, как надоело плавать от бортика до бортика»

— На мой взгляд, вы вдвойне везучая, как Елена Исинбаева, Хабиб Нурмагомедов, Татьяна Покровская. Исинбаева была гимнасткой, когда в мире стали развивать женские прыжки с шестом. Нурмагомедов — боролся, пока не придумали ММА, а Покровская была тренером по художественной гимнастике, и только оттуда перешла в новый для себя вид спорта — синхронное плавание. Вам повезло родиться в маленьком городе Кириши, который стал большой точкой на карте женского водного поло. У вас появилось то, чего у многих людей в этой жизни не было: возможность самореализоваться. Если бы не было водного поло в вашей жизни, чем бы занимались?

— Трудно об этом говорить, наверное, жизнь бы у меня развивалась, как у многих. Поступила бы учиться, затем устроилась на работу. Касаемо занятий спортом, то начинала я хотела научиться плавать, попросила маму, чтобы она меня записала в секцию, но когда надоело плавать от бортика до бортика, перешла в водное поло. Это был 1999 год, а год спустя водное поло дебютировала в Олимпийских Играх. Но в момент моего прихода в водное поло, я вообще не имела представления о нем, кроме того, что знала о существовании секции в нашем бассейне «Нефтяник». В итоге, завершив карьеру, могу сказать, я была счастлива являться частью нашей большой семьи, имя которой «КИНЕФ-Сургутнефтегаз» и сердце и душа остаются с командой. Уверена, что она по-прежнему будет занимать самые высокие места.

Фото: Архив «КИНЕФ»

Я была счастлива являться частью нашей большой семьи, имя которой «КИНЕФ-Сургутнефтегаз», и сердце и душа остаются с командой

— Между тем, в мужской команде «Кириши» играл Евгений Александрович Соболев. Правда, ваше отчество — Викторовна. Вы не родственники, не его пример помог заняться новым видом спорта?

— Да, это любопытно получилось, что мы и однофамильцы и практически тезки, но мы не родственники, хотя были знакомы, я ранее его маму знала. Если говорить о моем родном городе Кириши, хотя и небольшой город, раньше было порядка 50 тысяч жителей, сейчас увеличилось до 70. За счет чего происходит это развитие? Наверное, за счет производства, поскольку расширяется сам завод, как принято говорить, градообразующий. Люди поначалу приезжают строить новые корпуса завода, затем остаются либо приезжают новые, чтобы работать на заводе. Вместе с производством развивается инфраструктура, разбиваются новые парки, за этим стали много следить в последнее время. Касаемо спорта, то для развития водных видов спорта есть три бассейна, лягушатник, и по одному бассейну на 25 и 50 метров. У нас была еще мужская команда по водному поло, довольно успешная, несмотря на то, что ее не стало, осталась секция для мальчиков. Помимо этого, для мальчиков, в основном, есть хоккей, потому, что построили ледовый дворец спорта, есть футбол и волейбол. Если в этих видах спорта появляются перспективные спортсмены, то они уезжают в другие города Ленинградской области, где развивают эти виды спорта профессионально.

«Не знаю, как дети в больших городах умудряются совмещать учебу и регулярные занятия спортом»

— Женское водное поло фундаментально развивается в небольших городах России. Это и Златоуст, Челябинской области, Волгодонск, Ростовской области, и Волжский, Волгоградской области, и Ханты-Мансийск. На ваш взгляд, почему водное поло подходит для развития в небольших городах?

— Я думаю, что намного проще в небольшом городе организовать команду по такому виду спорта, как нас. Это и не так дорого, и удобно, поскольку я даже не знаю, как можно детям совмещать учебу и ездить на двухразовые тренировки в условиях больших расстояний и пробок, присущих мегаполисам. Кстати, такая же ситуация наблюдается во многих городах за рубежом, особенно, в Италии. Там и города небольшие, и, главное, что почти во всех городах есть водное поло за счет большого количества бассейнов. Как естественных, так и в построенных бассейнах, ну, как построенных, там бассейн покрывают неким куполом, наподобие шатра, и это становится крытым бассейном. Такое я наблюдала и в Италии, и в Венгрии.

Фото kirfakel.ru

Я думаю, что намного проще в небольшом городе организовать команду по такому виду спорта, как нас. Это и не так дорого, и удобно

— Еще одна стадия вашего личного везения, то, что мудрые люди стали развивать в Киришах женское водное поло. Ваши соседи по Ленинградской области развивали хоккей и футбол. А в Киришах был и есть суперклуб по водному поло, который образовали мудрые люди: это Золотарев и Свечников. Вы бы кого из них выделили?

— Начну с того, что женское водное поло, действительно, и узнаваемо и любимо в нашем городе, на самых интересных играх чемпионата страны и евро кубков трибуны не просто заполняются, тогда болельщики даже на ступеньках лестниц сидят. И все это благодаря тем, кто организовал и поддерживает у нас женское водное поло. Насколько я знаю, Владимир Илларионович Свечников был приглашен в наш город, чтобы развивать его, очень много сделал при поддержке Золотарева. У него были свои воспитанники, включая моего тренера Александра Михайловича Нарицу, и Валерия Николаевича Кузнецова, который тренирует «КИНЕФ-2». Со временем нашим видом спорта заинтересовался Вадим Евсеевич Сомов, руководитель предприятия НК «Сургутнефтегаз», которое стало спонсором нашей команды, и водного поло, в целом. Причем, Вадим Евсеевич полюбил наш вид спорта и делает все для его развития.