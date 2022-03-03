Как Казань готовится к паводку
В столице Татарстана идет подготовка к весенней распутице. С первых дней марта из казанских поселков вывозят снег. На базе подрядных организаций и управляющих компаний созданы оперативные бригады. Каждая из них обеспечена откачивающей техникой, деревянными трапами и мешками с песком. Самый большой паводок ожидается в Вахитовском и Приволжском районах, где в зону подтопления попадают более 600 домов — в поселках Борисково, Мирном, Аметьево, Петровском, Калининском, Старые Горки, Первомайском, Отары, Кукушкино, Салмачи и Плодопитомник. В Первомайском сегодня побывали корреспонденты «Реального времени».
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