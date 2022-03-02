«Нефтехимик» стартовал в Кубке Гагарина: трижды вел в счете, но сам отдал игру

Главные итоги стартового матча нижнекамцев в плей-офф

Первым из татарстанских клубов вчера ступил на путь к Кубку Гагарина «Нефтехимик». Трижды нижнекамцы выходили вперед в счете и контролировали игру, но из-за собственных недоработок — а именно удалениям и игре в меньшинстве — отдали «свою» игру. Спортивная редакция «Реального времени» подводит итоги первого матча в плей-офф «Трактор» — «Нефтехимик».

Задача нижнекамцев зацепить хотя бы один выездной матч — челябинцы традиционно сильны на своем льду

«Нефтехимик», ставший открытием сезона в КХЛ, уже наделал шума в этом чемпионате. Приглашенный из Высшей лиги Олег Леонтьев без опыта работы в КХЛ сколотил в Нижнекамске отличный коллектив, потрепавший нервы ведущим командам и заслуженно занял седьмое место в Восточной конференции.

Сделал такой скачек результата наставник «Нефтехимика» не из самого дорогого материала. Многих хоккеистов просто взял с собой из ВХЛ, сразу бросив в бой уровня Континентальной хоккейной лиги. Немного подкрепили средними легионерами, и получилась конфетка. Да и точечно доукомплектовывались нижнекамцы предельно грамотно. Директору «Нефтехимика» Игорю Ларионову удавалось находить алмаз либо среди свободных агентов. Вячеслав Лещенко, взятый на флажке дедлайна не просто пригодился, а сделал для команды важнейшие победы, позволившие в итоге выиграть борьбу за место в плей-офф.

Второе место «Трактора» на Востоке в нынешнем сезоне тоже более чем заслуженно. Челябинцы провели ударную трансферную кампанию еще прошлой весной, когда собрали под своими цветами бывший казанский полк, когда-то бравший Кубок Гагарина в составе «Ак Барса» Зинэиулы Билялетдинова. Здесь осели Эмиль Гарипов, Альберт Яруллин, Владимир Ткачев и даже Алексей Потапов. Но главными кудесниками такого результата для челябинцев стали чехи Томаш Гика, Лукаш Седлак.

Правда, большинство своих очков в регулярке «трактористы» набрали именно на своем льду, так что для нижнекамцев очень важно зацепить в выездной двухматчевой серии хотя бы одну победу. Вчера нижнекамцы были к этой победе настолько близко, что итоговое поражение кажется нелогичным.

Нижнекамцы трижды выходили вперед в счете, держали игру под контролем, но каждый раз тут же пропускали в ответ, не справившись с эмоциями. Как ни банально звучит, «Нефтехимик» проиграл себе, а не «Трактору». Завтра такого шанса может не быть.

Жесткий прессинг и «пятак» — два столпа выездного «Нефтехимика»

«Нефтехимик» отправился в Челябинск в полном составе, несмотря на слухи о якобы покинувшем команду Дэне Секстона. Американец поехал с «волками» на выезд, так же как и чешские защитники, и отыграл важную роль в давлении впереди.

Вообще вчера нижнекамцы очень круто играли на устрашение противника. По первому периоду не было и двух минут, в которых игроки «Нефтехимика» не пихали или не припечатывали бы соперника о борт. Очень мощный прессинг, постоянный тычки, провокации и отличная игра в корпус — вот в чем было главное оружие «волков» в первом периоде поединка.

Давление удавалось создавать и на пятаке — хоккеисты «Нефтехимика» постоянно набрасывали в сторону ворот и «копали». Под конец первого периода на добивании на пятаке открыли-таки счет. Это все тот же Лещенко открыл счет шайбам Кубка Гагарина-2022.

В таком же ключе при игре 5 на 3 нижнекамцы забивали и второй гол, вновь вырываясь вперед. На этот раз Павел Порядин «закопал» после наброса от Лукаша Клока, подкараулив отскок от лицевого борта.

Третий гол в исполнении Анселя Галимова получился прямой противоположностью первых двух — нападающий забросил с наката а быстрой атаке за счет своего мастерства, и это радует. Значит какая-то вариативность в атакующей линии в распоряжении «Нефтехимика» имеется. Одними голами на пятаке сыт не будешь — в следующий раз его могут перекрыть.

Игра в неравных составах хромает

Все то, то «Нефтехимик» с таким трудом выстрадал с помощью своих заготовок с игрой на пятаке и повсеместным давлением, к сожалению, разбивалось о неприятную статистику — а именно проигранная точка и игра в меньшинстве.

На вбрасываниях у «Нефтехимика» все было печально: они проиграны более, чем в два раза — 38-16 в пользу «Трактора». А с такой игрой на «точке» сложно рассчитывать на успех в матче. Хозяева льда не в последнюю очередь быстро отыгрывались за счет этого компонента.

Но все еще печальнее с игрой в неравных составах. После первого периода игроки «Нефтехимика» очень быстро сбились с чистых, но эффективных тычков и игрой в корпус на грубую игру вне правил — не иначе как эмоции. После второго периода у нижнекамцев было 12 минут штрафа. А по итогу всего матча нижнекамцы отсидят в штрафбоксе аж 18 минут — почти целый период в меньшинстве. Ну а как итог — три из четырех шайб нижнекамцами пропущено именно при игре в численном превосходстве «Трактора». Вот, например как эффектно реализовывали челябинцы двойное удаление татарстанцев.

К завтрашнему матчу Олегу Леонтьеву и его помощникам нужно серьезно поработать над дисциплиной и игре на точке. Без этого серию не вытянуть.

Эрик Добролюбов