Эхо Донбасса: дистрибуторы пытаются определиться в цене, а ТТС приостановил продажи остатков

Автодилеры оставляют «складские» запасы на «черный день», «Аммоний» пользуется транзитом через Финляндию, ритейлоры ограничат торговую наценку в 5%

После обвала фондового рынка правительство приняло решение капитализировать российские предприятия, выделив 1 трлн рублей на приобретение их акций. «Они вырастут в цене, но вместе с тем увеличится доля государства в капитале большинства компаний», — прогнозирует в беседе с «Реальным временем» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов. Тем временем, как стало известно нашему изданию, крупный татарстанский автодилер ТТС решил приостановить продажи по ряду зарубежных марок, а конкуренты — повысить цены на 25% на весь остаток автомобильных брендов. Татарстанский экспортер минеральных удобрений «Аммоний» ведет отгрузку через территорию Финляндии, которая торопится вступить в НАТО. ФАС РФ договорилась с ритейлерами о добровольном снижении торговой наценки.

Государство увеличит участие в капитале предприятий на 1 трлн

Федеральные власти приступили к выработке экономических контрмер, которые предотвратят негативные последствия жесткого санкционного давления для российских компаний, в том числе для татарстанских предприятий. Премьер-министр страны Михаил Мишустин возглавит оперативный штаб по противодействию санкциям, а его заместителями будут первый вице-премьер Андрей Белоусов и мэр Москвы Сергей Собянин. Премьер напомнил, что правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики в условиях санкций работает с 2018 года, и «в ее рамках было сделано немало для того, чтобы противодействовать введению санкций».

— Теперь мы переводим работу комиссии в режим оперативного штаба. Руководить ее работой буду лично, моими заместителями станут Андрей Рэмович Белоусов и Сергей Семенович Собянин, — сообщил он.

Так, Белоусов будет отвечать за выработку мер на федеральном уровне, а Собянин — за координацию оперативных решений на региональном уровне. «Соответствующее постановление подписано», — заключил Мишустин.

Спустя час после заседания оперштаба стало известно о первых шагах, которые коснутся отечественных предприятий. Так, правительство выделит 1 трлн руб. из Фонда национального благосостояния для выкупа акций российских компаний, которые обвалились на фоне санкций против России из-за спецоперации на Украине. Соответствующий документ был опубликован на официальном портале правовых документов. Согласно ему, к покупке акций на рынке Минфин может привлечь ВЭБ.РФ, который ранее подпал под санкции западных стран, и «специализированные финансовые организации».

— Акции почти всех крупных компаний упали на 50-70%, и бумаги татарстанских голубых фишек не стали исключением. Это было тотальное падение, — пояснил в разговоре с «Реальным временем» инвестиционный стратег УК «Арикапитал» Сергей Суверов, — С учетом того, что иностранцам с сегодняшнего дня запрещено продавать ценные бумаги, то нас ждет существенный рост. Акции вырастут в цене, но вместе с тем и вырастет доля государства в капитале компаний.

По его словам, после вливания 1 трлн рублей доля государства в экономике страны однозначно увеличится, но в каких конкретно предприятиях и на каких условиях, неясно. В опубликованном сегодня распоряжении не описан механизм капитализации предприятий, пояснил он.



К обеду валютный курс стал «успокаиваться». По оценкам экспертов Frank, средний курс наличного рынка на 14:00 составил 97,3 рубля за доллар США (покупка — 91,58 рубля, продажа — 103,02 рубля, спред — 11,44 рубля). Разница с официальным курсом ЦБ (91,7457 рубля за доллар) плюс 5,56 рубля. Курс евро в банках составил 108,33 рубля (покупка — 102,13 рубля, продажа — 114,52 рубля, спред — 12,39 рубля). Разница с официальным курсом ЦБ (102,9112 рубля за евро) — +5,42 рубля.

Фото: csn-tv.ru

ТТС «заморозил» продажи

Несмотря на появившиеся признаки стабилизации, импортеры-дистрибуторы зарубежных автомобилей приостановили отгрузки новых партий. Первыми прекратили Volkswagen Group (Audi, Volkswagen, Skoda, Porsche), а также американская General Motors (Chevrolet и Cadillac) и Jaguar Land Rover.

В этих условиях региональные дилеры не торопятся осуществлять продажи остатков по «старым» ценам. Как рассказал «Реальному времени» глава ТТС Вячеслав Зубарев, заморозили отгрузку не только эти марки, но и все дистрибуторы (ТТС является дилером 19 автомобильных марок). Причина — «непонятно за сколько продавать».

— Приостановили отгрузки все дистрибуторы, но не в смысле потому что не будут больше поставлять в Россию, а потому что сейчас они пытаются определиться по цене, — рассказал Вячеслав Зубарев.

При этом официальные уведомления об остановке поставок не поступали. Глава ТТС не стал конкретизировать, какие марки остановили отгрузку в его дилерскую сеть и называть количество автомобилей. Как разрешится коллапс — не ясно. По словам руководителя компании, остановка произошла исключительно под политическим давлением, а сами перебои не имеют экономической подоплеки.



— Это только политические решения, не экономические. Прогнозировать исход политических решений не можем, так как зависит не от нас, — заявил Зубарев.

В настоящее время ТТС ведет переговоры с дистрибуторами европейских марок, которые занимали значительную часть портфеля компании. Обычно к 5 марта концерны определяются с прайсом цен на разные модификации автомобилей.

Интересно, что китайские автоконцерны не могут заместить опустевшие ниши. По словам главы ТТС, они также не торопятся отгружать автомобили, так как «определяются по ценам, а они зависят от курса доллара в России».

АвтоВАЗ, как известно, повысил цены сразу на 15% вместо ожидавшихся 10%. Резкое повышение связано с экспортом подорожавших полупроводников и микрочипов, поясняют дилеры. Базовая LADA Granta стала дороже на 86 тыс. рублей — до 684,9 тыс. рублей. Флагманская Vesta прибавила в цене 170 тыс. рублей — до 1 млн 032 тыс. 900 рублей.

Фото: realnoevremya.ru

В настоящее время ТТС фактически приостановила продажи новой техники, сосредоточившись на продажах автомобилей с пробегом. Здесь как раз огромный выбор — около 6 тысяч автомобилей. «Сейчас мы продаем какие-то маленькие остатки, и автомобили с пробегом. Еще есть возможность их купить. У каждой — цена индивидуальная. У нас прайс на 6 тысяч автомобилей», — рассказал он.

Конкуренты повысили цены на 25%

Конкурирующие с компанией автомобильные холдинги решили повысить розничные цены на 25% на весь модельный ряд, что даст возможность продавать остатки дольше. «Все цены скорректировали на 25%", — сообщил «Реальному времени» владелец и гендиректор федеральной сети автоцентров по продаже авто с пробегом «Автосеть.РФ» и группы компаний «Апельсин» Руслан Абдулнасыров.

— Мы вынуждены поднимать цены не потому, что хотим «нажиться». Наша задача — сохранить склад, который есть на сегодня. Объем запасов (остался) небольшой для продолжения торговли. Если ритейл может заменить одного поставщика на другого, то у автодилеров нет такой возможности. Тут как с самолетами: либо есть поставка, либо у тебя нет бизнеса. При самом печальном развитии событий компания не будет существовать, если продавать будет нечего, — пояснил он.

Перебои с поставками связаны с приостановкой работы петербургского завод Hyundai, который временно остановил сборку с 1 по 5 марта из-за нехватки комплектующих из-за продолжающихся глобальных логистических перебоев в поставках автокомпонентов. Предприятие планирует возобновить производство 9 марта.



«Ни одна почта на сегодня не гарантирует доставку»

Между тем, татарстанские экспортеры ведут отгрузку продукции, невзирая на сложности с переводом оплаты за поставки. В напряженном положении оказались производители минеральных удобрений. Как рассказали в ОАО «Аммоний», пока экспортные поставки идут через территорию Финляндии, которая «пропускает» российские грузы.

— Но не можем отправить ни сертификат соответствия продукции, ни другие документы. Ни одна почта на сегодня не гарантирует доставку, — жалуются в компании, уточняя, что это коснулось всех экспортеров.

Но главная угроза в том, что Финляндия собралась вступить в НАТО, после чего этот маршрут может быть закрыт. Остальные производители провозили удобрения через Украину и Прибалтику. До этого Литва и Латвия закрыла транзит для белорусских удобрений.



Как рассказали в ОАО «Аммоний», пока экспортные поставки идут через территорию Финляндии, которая «пропускает» российские грузы. Фото: Максим Платонов

Самарский поставщик минеральных удобрений ПАО «ТОАЗ» принял решение о приостановке транзита аммиака сразу же с началом спецоперации в Донбассе. «ПАО «ТОАЗ» останавливает работу 4 агрегатов, и переводит в режим пониженной нагрузки 3 агрегата. Производство аммиака продолжится в объеме, достаточном для обеспечения внутреннего производства карбамида и КФК, а также выполнения всех обязательств перед потребителями аммиака, отгрузка которым осуществляется ж/д транспортом», — говорится на сайте компании.

Руководство ТОАЗ прорабатывает альтернативные пути доставки продукции. Российские производители опасаются останавливать отгрузку, так как «минеральные удобрения производятся в Китае, Египте, и сменить поставщика не составит труда».

Ритейлеры согласились на 5% наценку

Вчера же ФАС России спустила команду регионам «держать» цены в «узде», поручив территориальным управлениям усилить постоянный мониторинг ценообразования на социально значимые продовольственные товары.

ФАС России спустила команду регионам «держать» цены в «узде». Фото: realnoevremya.ru

— Мониторинг ведется на предмет выявления необоснованного повышения цен, злоупотребления доминирующим положением на рынке, — говорится в сообщении ФАС. — Для всесторонней оценки ситуации региональные органы службы будут своевременно информировать центральный аппарат ФАС России обо всех изменениях, связанных с функционированием социально значимых товарных рынков (повышение цен, сокращение предложения товаров, ограничение их свободного перемещения и так далее).

Позднее последовало сообщение о том, что сами торговые сети взяли обязательство не повышать торговые наценки. «Ашан», «Атак», «О'Кей» и «Магнит» ограничат наценки на социально значимые товары до уровня в пять процентов, говорится в сообщении пресс-службы Федеральной антимонопольной службы.

Добровольное самоограничение коснется четырех групп социально значимых товаров: молочной продукции, хлебобулочных изделий, сахара и продуктов «борщевого набора». Торговая сеть «Магнит» вводит ограничения с 1 марта 2022 года, Auchan Retail — с 3 марта 2022 года.