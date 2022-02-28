Минобороны РФ: российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины

Российская авиация завоевала господство в воздухе над всей территорией Украины, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на Минобороны РФ.

По данным министерства, поражены 1 114 объектов военной инфраструктуры страны, в том числе 31 пункт управления и узел связи, уничтожены 314 танков и других боевых бронемашин, 57 реактивных систем залпового огня, 121 орудие полевой артиллерии и минометов.



За сутки уничтожены восемь боевых машин «Бук М-1», станции наведения ЗРК С-300 и «Бук М-1», 3 радиотехнические позиции со станциями П-14, 4 боевых самолета на земле и 1 боевой самолет сбит в воздухе.

Минобороны России сообщило, что российские силы взяли под контроль Бердянск и Энергодар, полностью охраняют и контролируют территорию вокруг Запорожской АЭС. Персонал АЭС продолжает работу по обслуживанию объектов и контролю радиоактивной обстановки в штатном режиме. Радиоактивный фон в норме.

Вчера Министерство обороны России выпустило обращение по ходу специальной военной операции на территории Украины. В ведомстве сообщили о погибших и раненых среди россиян. Сообщалось, что все сложившие оружие и прекратившие сопротивление украинцы будут возвращены своим семьям.



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Маргарита Головатенко