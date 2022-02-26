В Минобороны России опровергли сообщения о российском ударе по дому в Киеве

Информация о российском ракетном ударе по жилому дому в Киеве не соответствует действительности. В него попала зенитная ракета украинского комплекса «Бук-М1», пишет ТАСС со ссылкой на источник в Минобороны России.

— Сообщения о российском ракетном ударе по жилому дому на проспекте Лобановского в Киеве не соответствует действительности. Характер повреждений дома свидетельствует о попадании в него зенитной ракеты, — говорится в сообщении.

В пресс-службе Минобороны РФ добавили, что по мере успешного выполнения боевых задач российскими военными констатируется нарастание количества фейков.

Вчера военное ведомство прокомментировало появление в небе над Киевом яркого факела, который впоследствии упал на жилой дом. В Минобороны заявили, что украинское ПВО нанесло ошибочный удар по собственному истребителю.

