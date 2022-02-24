США ввели санкции против Сбербанка и «Газпромбанка»

США ввели санкции в отношении 11 российских юридических лиц, в том числе Сбербанка и «Газпромбанка».

Кроме того, США приняли решение ввести блокирующие санкции против банка «Открытие», «Новикомбанка» и «Совкомбанка», передает «РИА Новости».

Фото: wikipedia.org

Сегодня президент США Джо Байден анонсировал ряд новых санкций против России. По его словам, страна намерена ограничить возможности РФ вести бизнес в долларах, фунтах, евро и йенах. Также вводятся санкции против банка ВТБ и др.

О ряде новых ограничений сообщил и премьер-министр Великобритании Борис Джонсон. В список санкций вошли заморозка активов ВТБ, запрет на полеты авиакомпании «Аэрофлот» в Великобританию и др.

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Диана Жиленкова