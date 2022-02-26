«Татарские лошади должны остаться, чтобы о них и через 1000 лет все знали»

Среди лауреатов госпремии Татарстана нынче и алькеевский фермер Фанис Бакиров, который занимается селекцией татарских лошадей и держит самое крупное поголовье. Его лениногорский коллега Фарит Набиуллин устроил флешмоб с 400 такими же лошадками в поддержку программы по их разведению, возрождает национальную игру аударыш и проходит сертификацию, чтобы выпускать кумыс. С тех пор, как республика официально зарегистрировала породу татарских лошадей и даже вызвала этим недовольство соседней Башкирии, где лошадок считали своими, прошло чуть более трех лет. Какую работу за этот срок провели конезаводчики для популяризации нового брэнда Татарстана — разбиралось «Реальное время».

Поголовье утроилось

Это сегодня поголовье татарских лошадей приближается к 900. Но еще недавно в Татарстане ни одного коня этой породы невозможно было разыскать. Все изменилось в декабре 2018 года, когда Татарстан официально зарегистрировал татарскую породу лошадей.

К регистрации подготовились — к тому моменту в республике уже было около 300 голов. Татарстанские фермеры закупили животных у конезаводчиков Башкирии и Челябинской области. Через год, в феврале, в государственном реестре охраняемых селекционных достижений зарегистрировали патент на лошадей татарской породы, и тогда их было уже 695 голов.



Как сообщили «Реальному времени» в пресс-службе Министерства сельского хозяйства и продовольствия Татарстана, на 1 февраля поголовье лошадей татарской породы составило 875 голов. Таким образом количество татарских лошадок в республике фактически утроилось — их разводят для участия в скачках и производства кумыса.

Алькеевский фермер Фанис Бакиров. Фото: rt-online.ru

Больше всего коней — 342 — держит алькеевский фермер Фанис Бакиров, у лениногорского Фарита Набиуллина — 319 голов и еще 154 — в ООО «Племрепродуктор им. Гиниятуллина Ф.Ш.».



Для конезаводчиков с лошадьми этой породы даже специальные субсидии предусмотрены. Минсельхоз выделяет на содержание маточного поголовья 20 тысяч рублей из расчета на одну голову и возмещает 60% затрат на покупку животных.

Лошади татарской породы отличаются неприхотливостью, хорошей приспособленностью к природным условиям. Они весьма миниатюрны, масть преимущественно соловая — туловище золотисто-песочного цвета. Это очень выносливые животные: могут пройти за день до 120 км, а корм находят даже под снегом.

«Чтобы и через 1000 лет все знали о татарских лошадях»

Когда в этом году награждали лауреатов госпремиями республики в области науки и техники, наградили и участников работы «Создание и использование селекционного достижения — татарской породы лошадей в Республике Татарстан». В казанском Кремле на церемонии был и фермер из деревни Ахметьево Фанис Бакиров. В настоящее время в хозяйстве Бакирова содержится около 400 лошадей. Из них 342 — татарской породы. Сейчас в год на ферме появляется порядка 150 жеребят. Существенной поддержкой в работе фермера стал грант Министерства сельского хозяйства и продовольствия РТ, который он получил благодаря участию в государственной программе по развитию семейных ферм.

— Ферму в 1 600 квадратных метров в прошлом году запустили, трактор купили, грант получили — так что поддержка от государства есть, — говорит фермер в интервью «Реальному времени».

Только признается, что поддержки на местном уровне пока не хватает. Из-за продажи пастбищ лошадей бывает некуда выпускать на выпас. Согласно дорожной карте, к 2025 году хозяйство Бакирова должно было разрастись до 1000 голов лошадей татарской породы, и для этого он оставляет на ферме много конематок.

— Но если мне их будет нечем кормить, негде пасти, то, наверное, от столь масштабных планов придется отказаться, — разводит он руками. — Мне даже особой поддержки не надо — землю бы дали лошадей отпускать на выпас. Пасти то где-то надо. В Минсельхоз обращаешься — они в район отправляют. Но все равно, сколько смогу — буду заниматься разведением лошадей. Татарские лошади должны остаться, чтобы о них и через 100, и через 1000 лет все знали, — признается собеседник.

Бакиров признается, что из-за продажи пастбищ лошадей бывает некуда выпускать на выпас. Фото: alki-rt.ru

Также Бакирову не хватает помощи в асфальтировании дороги протяженностью около 300—400 метров до его фермы — сейчас по ней можно проехать только на тракторе. Вместе с тем, новая дорога решила бы не только внутренний вопрос, но помогла бы и району стать более привлекательным в туристическом плане. Кроме того, фермер строит планы по созданию спортивной школы, чтобы местная ребятня могла учиться верховой езде — но и тут нужна соответствующая поддержка.

По словам Бакирова, выбрать именно разведение лошадей делом своей жизни он решил еще сызмальства. Но как именно должны выглядеть лошади татарской породы он знал только со слов отца и деда. Когда решил заняться их разведением, искал нужных коней в Челябинске, Башкортостане. Изначально фермер приобрел более 50 племенных лошадей именно из Башкортостана в 2012 году. В итоге только половина оказались подходящими для разведения татарской породы — остальных отбраковали. Как рассказывает фермер, к нему регулярно приезжают эксперты Минсельхоза, Ветеринарной академии и других служб и определяют, каких лошадей можно оставить на разведение татарской породы. А отбракованных животных, например, темного окраса — направляют на мясо для производства различной продукции. Так, КФХ «Бакиров Ф.Р.» производит пельмени из конины, тутырму и казылык.

Говоря о получении госпремии, Бакиров признается, что деньги тут — не главное. Тем более лауреатами в рамках работы по возрождению породы стали восемь специалистов, так что каждому досталось по 100 тысяч рублей.

— Вот уже 5 лет разные специалисты приезжают, каждую лошадь измеряют, проверяют буквально по миллиметру. Так что Госпремия — награда за все эти старания. Деньги-то ладно — главное звание. Еще и президент поздравил. Не получилось бы встретиться, если бы не татарские лошади, — смеется фермер.

Бакиров ранее рассказывал нашему изданию, что впервые вопрос о разведении лошадей татарской породы встал в год празднования тысячелетия Казани. Первый президент Татарстана тогда посетовал, что у нас не осталось своей породы.

— Когда сказали, что у татар лошадей нет, Минтимер Шарипович призвал: давайте наших лошадей найдем. Тогда в Татарстане я не нашел ни одной этой лошади. Ездил за ними в Башкирию, — рассказывал фермер.

Изначально фермер приобрел более 50 племенных лошадей из Башкортостана. В итоге только половина оказались подходящими для разведения татарской породы — остальных отбраковали. Фото: invest.tatarstan.ru

Кумыс — всему голова

Фермер из Лениногорского района Татарстана Фарит Набиуллин давно хотел возродить татарскую породу лошадей и в 2010 году реализовал мечту — открыл Центр восстановления татарской породы лошадей. Своих первых коней он также привез из Башкортостана и Челябинской области. Позже при поддержке Минсельхозпрода приобрел 54 лошади татарской породы. Сегодня его конный двор — один из крупнейших в республике. На ферме Фарита Набиуллина содержится около 500 голов, из них 319 — татарской породы. Ежегодно рождаются около 100 жеребят.

— В основном выращиваем лошадей татарской породы на продажу. Берут фермеры из других хозяйств, тем более действует программа поддержки Минсельхоза, — говорит Набиуллин в беседе с корреспондентом «Реального времени».

По его словам, в зависимости от возраста и других критериев одну лошадь можно купить в среднем от 30 до 160 тысяч рублей.

В настоящее время фермер проходит процедуру сертификации для производства кумыса. Именно с этим кисломолочным напитком, изготавливаемым из молока кобылы, он связывает перспективы оздоровления нации.

— Кобылье молоко отличается от козьего и коровьего прежде всего тем, что женское и кобылье молоко на 98 процентов идентичны и их основа — альбумин, а в основе молока всех парнокопытных — казеин. Альбумин как наждачка прочищает все кровеносные сосуды. Когда маленький ребенок пьет мамкино молоко, а не коровье, он растет крепким и сильным, не болеет. А будет пить коровье или козье — часто болеет. Вот говорят: «Пейте дети молоко — будете здоровы». Но тут важно понимать, какое молоко пить. Коровье или кобылье? Однозначно кобылье. Но для его производства надо создавать условия — это масштабная задача. Такое будет по плечу только тому, кто душой и сердцем переживает за здоровье нации, — утверждает Набиуллин. — Настоящая элита, которая заботится о будущем своей страны, думает о здоровье нации, а чиновники заботятся только о своей карьере.

Около года назад фермер организовал масштабный флешмоб в поддержку программы разведения татарской породы лошадей. Тогда 400 татарских и других лошадей стали звездами интернета, выстроившись в слово «алга» (в переводе с татарского языка — вперед).

Фермер активно продвигает свои идеи в массы. Он мечтает сделать свою деревню центром туризма, брендом Татарстана. Его конный дворик и сегодня посещают гости, но он хочет создать крупный туристический центр. Однако наши желания должны совпадать с нашими возможностями, говорит собеседник. И надеется на господдержку в этом вопросе.

Кроме того, Набиуллин возрождает национальные виды спорта и игры. В 2019 году он инициировал проведение 1-го чемпионата Татарстана по национальному виду спорта аударыш — борьбе на лошадях.

— Сначала мы провели, потом увидели башкиры и от нас взяли, тоже начали проводить, — говорит собеседник.

«Татарские лошади могут целый год прокормить себя без проблем»

Как рассказывает Набиуллин «Реальному времени», фермерством он занялся вслед за предками, которые были выходцами из села и издревле держали лошадей.

— Я рос в Карабаше, в гористой местности. И дедушка мне всегда говорил: «Улым, у нас была своя порода лошадей». И постоянно рассказывал об этом, говорил, что у моего прапрадедушки было 100 голов кобыл. Но потом пришла советская власть с раскулачиванием. Остались только безлошадные или с одной лошадью. У моего прадедушки было три лошади. Он быстренько женил моего дедушку, который меня катал и у которого я жил, выдал им одну корову и лошадь, вторую лошадь продал, и у него осталась одна корова и одна лошадь, так что его никуда не отправили. У кого было больше лошадей — всех раскулачили, — рассказывает он. — Потом всех наших лошадей увезли на войну, потому что они выносливые и неприхотливые. После окончания войны начали привозить уже разных трофейных коней. Видимо, слова дедушки крепко засели у меня внутри и не давали покоя. В один момент они проснулись, и я начал поиски лошадей татарской породы — искал по районам республики, и в Оренбурге, и в Челябинске, и в Башкортостане.

По словам Набиуллина, лошади татарской породы крайне неприхотливые и приспособленные к природным условиям, прежде всего, юго-востока Татарстана. Фото: vk.com/koni_almakai

По словам Набиуллина, лошади татарской породы крайне неприхотливые и приспособленные к природным условиям прежде всего Юго-Востока Татарстана. И приводит пример нынешней непростой зимы:

— В этот раз год выдался тяжелым, кормов особо не было. С середины августа до половины февраля день и ночь они сами себе добывали корм. Несмотря на это, они в таком красивом состоянии, упитанные, приятно смотреть! А сейчас мы их запираем на ночь и даем сено, солому — на 2 месяца нам как раз хватит. А днем они по горам ходят. На Юго-Востоке наши лошади были всегда, и они приспособились под эти условия. Но если взять леса за Казанью, где высота снега под 1,5 метра, — там никакая лошадь не выдержит. А у нас тут местность гористая, ветра сносят с гор снег, его сдувает — так что здесь лошади могут целый год прокормить себя без проблем. Остальные породы все кормить надо, а «татары» сами находят и едят, прокармливают себя.

Скачки на татарских лошадях — на всех Сабантуях

Как рассказали «Реальному времени» в Минсельхозе РТ, для дальнейшего повышения значимости породы, возрождения национальных традиций и привлечения внимания к сельскому туризму в Татарстане организуются конноспортивные соревнования на лошадях татарской породы. В частности это байга — национальная скачка тюркских народов, алдарыш — борьба верхом на лошадях, скачки на национальном празднике Сабантуй и ринг-выводка — выставка лошадей татарской породы. Кроме того, ежегодно на Казанском ипподроме проводится «Молодежный скаковой чемпионат Республики Татарстан» для непрофессиональных жокеев-любителей на лошадях татарской породы. А на ежегодном празднике «День коня» организуют «Фестиваль татарской породы», на котором проводятся скачки и дистанционные конные пробеги на 40 и 60 км на выносливость. Также лошади татарской породы используются для производства мясной продукции и национальных деликатесов.

Как сообщили в министерстве, для дальнейшего развития проекта принято решение организовывать конные скачки и национальные игры на лошадях татарской породы во всех муниципальных районах Татарстана на национальном празднике Сабантуй.

В 2019 году Набиуллин инициировал проведение 1-го чемпионата Татарстана по национальному виду спорта аударыш — борьбе на лошадях. Фото: vk.com/koni_almakai

Лошади татарской породы уже приобретают известность: участвуют в скачках, завоевывают призовые места и даже снимаются в кино. Так, в фильме «Зулейха открывает глаза» главная героиня приезжает в Кремль именно на лошади татарской породы. А осенью 2019 года при поддержке Минсельхозпрода РТ вышла в свет книга о татарской породе лошадей.