Минниханов о ситуации в Донбассе: «Мы вместе справимся с новыми вызовами, которые есть перед нашей страной»

«В этих условиях необходимо обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятые решения руководства страны, обеспечить слаженную работу всех систем жизнеобеспечения»

Фото: Максим Платонов (архив)

Президент Татарстана Рустам Минниханов высказался о ситуации в Донбассе. Сегодня там началась специальная военная операция, решение о которой принял российский лидер Владимир Путин.

— Президентом страны, Верховным главнокомандующим России Владимиром Владимировичем Путиным принято решение по признанию Донецкой и Луганской народных республик. Принято решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса, — напомнил Минниханов. В этих условиях необходимо обеспечить консолидацию всего нашего общества, проявить наше единство, поддержать принятые решения руководства страны, обеспечить слаженную работу всех систем жизнеобеспечения, предприятий республики.

Президент Татарстана выразил уверенность, что «мы вместе справимся с новыми вызовами, которые есть перед нашей страной».

Путин объяснил, что решение о проведении специальной военной операции по защите Донбасса принято в связи с тем, что «обстоятельства требуют от России решительных действий».

Фото kremlin.ru

— Ее цель — защита людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима. И для этого мы будем стремиться к демилитаризации и денацификации Украины. А также преданию суду тех, кто совершил многочисленные кровавые преступления против мирных жителей, в том числе и граждан Российской Федерации, — заявил Путин в обращении в ночь на четверг.

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