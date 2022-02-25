Татарский стендап выходит в телеэфир

StandUp Club Kazan стал съемочной площадкой для пилотных выпусков нового юмористического шоу для TMTV

Фото: Рамиль Агдеев

В StandUp Club Kazan прошли съемки трех пилотных выпусков передачи «Шалт, Мөхәммәтҗан!» — это одно из состязаний среди татароязычных конкурсов, где участники борются в жанрах стендапа, миниатюр, импровизации за приз в 10 000 рублей. Корреспондент «Реального времени» побывал на площадке и оценил, есть ли будущее у проекта.

«Шалт, Мөхәммәтҗан!»: пять участников и приз в десять тысяч рублей

Перед началом шоу ведущий Фаиль Баязитов по традиции разогревает толпу, подшучивает над звездами. Больше всего достается певице Лилии Хайруллиной. В «Инстаграме» она рассказала, как на 14 февраля ей подарили операцию по коррекции груди (у Лилии — трое детей и заботливый муж), так что каждый выходящий на сцену считает своим долгом выразить свое восхищение. На эту тему шутит даже Айваз Садыров, исполнительный продюсер радио «Тәртип».



Из зала кричат — почему так долго тянется вступление? Оказывается, распечатывают текст. Ведущий спрашивает, все ли в зале понимают татарский? Сидит сплошь молодежь, поднимается всего лишь одна рука. Обратите внимание, комиссия по развитию и сохранению татарского языка.

Рамиль Агдеев, директор Татарской лиги КВН, в целом проявляет чудеса импровизации во время съемок. Кто-то из жюри опоздал? Не беда, поищем замену. Зал молчит во время вопросов? Станем тем самым беспокойным зрителем!

Ленар Галяу, Лейла Лерон, Марат Зинхар. Фото: instagram.com/pepemeygan

На следующий день по телефону он рассказывает, что проект, по которому его команда должна сделать несколько выпусков юмористический передачи, получил грант от Министерства по делам молодежи РТ в 2020 году, но пандемия сместила все планы. При этом татарский стендап Агдеев со товарищи пытался продвинуть несколько раз — вечеринки случались в ресторане «Тэти» (в который часто приходили звезды татарской эстрады), в StandUp Club Kazan, но история не получала продолжения. Потом кавээнщиков привлек новый формат основной игры — он стал называться «Әйдә, ШаяРТ», стало больше команд, при этом на сцене не могло появляться больше пяти человек. Даже в день съемок передачи игра проходила в Набережных Челнах.

Передача называется «Шалт, Мөхәммәтҗан!» — заимствовано из песни про одного ловкого татарина. В каждом выпуске участвует пять человек, которых оценивает жюри. Есть три конкурса: подготовленное выступление (монолог, миниатюра, песня), импровизация по воспоминаниям, а также импровизация с участником жюри. Оценивают выступающих три человека, на каждом этапе они могут отдать свой голос за одного человека, при этом повторяться нельзя. К примеру, в первом выпуске, помимо Хайруллиной, в первом ряду сидели певец и бизнесмен Ильназ Сафиуллин, а также блогер Ринат Галиахметов («Татар малай»).

К съемкам авторы редактировали материал вместе с Рамилем Агдеевым и Сиренем Байрамовым (его выступления на татарском можно было увидеть задолго до бума русского стендапа).

— У нас много иногородних, мы пять дней сидели в гостинице «Регина» и готовили тексты, — рассказывает Агдеев.

Лилия Хайруллина отыграла в импровизации роль полицейского. Фото: instagram.com/liliya_khairullina_fanclub

«Чистые татары» и экспромт Ильназа Сафиуллина

Наконец, текст распечатан и под кавер «Илче бага» Yummy Music Band Баязитов объявляет первого выступающего. Артур Сабиров выступает нахраписто и громко, к тексту нужно прислушиваться. Его основная тема — национальная:

— Я чистый татарин, я настолько чистый татарин, что я в молоко немножко чая наливаю!

Вообще, с татарским стендапом та же история, что с другими видами искусства — зачастую шутят именно про «свое», а не общемировое. Правда, не все шутки срабатывают. Иногда нужно небольшое погружение в контекст. К примеру, кряшенский дуэт «Майлы» показывает сценку про райдеры артистов: мол, Ленар Яшен сегодня не выступит, потому что по райдеру он требует к себе «немного уважения» — а этого они обеспечить не смогут.

Выделяется здесь заинский кавээнщик, великовозрастный Фикрят Сибгатуллин — он говорит о семейных отношениях: мол, у них с женой любовь давно по расписанию, потому что здесь, как в полевых работах, требуется подготовка.

Хотя тексты и проходили редактуру, из них хочется выкинуть несколько шуток «в молоко». Сабиров, к примеру, шутит, что среди татар нет «голубых», только «зеленые» — это те, кого в детстве мажут зеленкой во время ветрянки.

Самая опасная тема — у Марата Зинхара. В Сети он известен благодаря проекту Yatmas Dusai и песне «Сабада» (в третьем выпуске он ее исполнит — и счастлив тот человек, кто услышит ее впервые). А здесь он поет серенаду Камиле Валиевой — некоторые скабрезные моменты опустим, процитируем лишь один: «Син өч тапкыр егылдың, мин өч тапкыр аерылдым. Онытыла ул, онытыла» («Ты трижды упала, я трижды развелся. Забывается это, забывается»).

Самый опытный стендапер — массивный Ленар Мамадыш Галяу: говорит не много, расставляет, где надо, акценты: «Я не женился, потому что стал избирательным. Мне нужна умная, красивая, религиозная. Правда, под это пока только Салават Минниханов подходит».

Так что пока юмористы пробуют почву. Обычное калькирование здесь не годится, татарская речь требует особого подхода. Впрочем, читать книги классиков западного юмора, активно говорить на родном языке и осмыслять новые темы точно необходимо.

На втором и третьем этапе всех участников выводят на крохотную сцену и заставляют импровизировать. В телеварианте, видимо, не будет столь затяжных пауз, когда авторы без опыта пытаются креативить, члены жюри забывают нехитрые реплики, а некоторые участники просто не могут нормально говорить по-татарски. При этом Ильназ Сафиуллин, заполучив гитару, внезапно начинает петь «Минем заманам», из зала выходит рэпер Амирхан Курбанов (Шакур, D'Ali) — и начинается концерт.

Среди стендаперов есть и девушки — Лия Морис приехала из Перми, а казанская блогерша Лейла Лерон попала в число участников совершенно случайно. Она активно шутит про своего отца, писателя Лябиба Лерона, чье настоящее имя — Лемон, а также сравнивает себя с сестрой Айсылу, у которой давно сложилась теле- и радиокарьера.

Не будем оценивать итоги, к тому же значительную часть съемок, затянувшихся до ночи, автор не видел. Результат оценит зритель — передачу планируют показать на канале TMTV. Рамиль Агдеев говорит, что ему «зашло»:

— Мы будем продолжать этот проект, будем искать средства.