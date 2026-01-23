КАМАЗ оспаривает энергосервисный контракт с заводом светодиодов из Волгограда

Автогигант оставил производителя светотехнического оборудования без вознаграждения за сэкономленную электроэнергию

КАМАЗ подал жалобу на решение татарстанского арбитража, присудившего ему расплатиться с волгоградским светотехническим заводом «Эконекс» по условиям энергосервисного контракта. Производитель светодиодного оборудования выполнил комплекс мероприятий по энергосбережению, за счет чего челнинский автозавод снизил затраты на электричество. Не дождавшись вознаграждения, исполнитель контракта подал иск. Татарстанский завод выступил с встречным заявлением о взыскании штрафов за невыполненные работы. В деталях спора и позициях сторон разбиралось «Реальное время».

Волгоградский светотехнический завод потребовал неустойку от КАМАЗа

В середине января КАМАЗ подал жалобу на решение татарстанского арбитража, который обязал автогиганта выплатить неустойку волгоградскому светотехническому заводу «Эконекс», как исполнителю энергосервисного контракта. Челнинский автогигант должен заплатить 12,7 млн рублей за нарушение сроков оплаты вознаграждения за достижение экономии электрической энергии, бонус за достижение экономии — 3,7 млн и неустойку за нарушение срока оплаты бонуса — 673 тысяч. Требования самого КАМАЗа о взыскании штрафов за невыполненные по контракту работы были удовлетворены лишь частично.

Жалоба татарстанского предприятия поступила в Двенадцатый арбитражный апелляционный суд, но пока не рассмотрена. КАМАЗ заключил энергосервисный контракт с ТД «Эконекс» летом 2022 года, а весной 2025-го волгоградская компания подала иск о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты. Изначально сумма требований превышала 30,5 млн рублей, но затем истец сократил ее почти вдвое.

Завод «Эконекс» — российский производитель светотехнического оборудования на основе светодиодов и систем управления освещением с головным офисом и производством в Волгограде. Предприятие зародилось в 2008 году, ведет полный цикл по освещению производственных помещений, складских и логистических комплексов, офисных зданий и уличных территорий, включая модернизацию существующих систем освещения на предприятиях заказчиков.

Весной 2025-го волгоградский завод «Эконекс» подал иск к татарстанской компании о взыскании неустойки за нарушение сроков оплаты по контракту. скриншот аккаунта завода в ВКонтакте

На счету компании более 20 реализованные проектов в Ростовской, Нижегородской и Волгоградской областях, указано на сайте компании. Более полусотни технических специалистов работают по России, официальные представительства есть в Москве и Санкт-Петербурге. Завод может выпускать до 40 тысяч светильников в месяц и экспортирует свои товары в СНГ. Относится к малым предприятиям, в штате числится 58 человек. Руководит и владеет компанией волгоградский предприниматель Вячеслав Малюк. Выручка ТД «Эконекс» в 2024 году (за 2025-й данных пока нет) выросла на 25% и достигла 359 млн, чистая прибыль, напротив, сократилась до 40,3 млн рублей.

В своем заявлении исполнитель контракта потребовал от татарстанского автозавода неустойку за нарушение сроков оплаты по контракту в размере 12,7 млн рублей, выплаты бонуса за достижение дополнительной экономии электроэнергии — 3,7 млн и неустойку за нарушение срока его оплаты — 673 тыс. с дальнейшим начислением 0,1% от суммы долга за каждый день просрочки, плюс судебные расходы.

КАМАЗ: сроки работ сорваны

КАМАЗ подал встречный иск, требуя взыскать штраф с «Эконекса» за невыполненный демонтаж старой системы освещения — почти 3 млн рублей и по 5 тыс. за каждый день просрочки. Второй штраф в том же размере он потребовал за невыполнение пуско-наладочных работ системы управления и обучения персонала, а третий — за сорванные сроки энергосберегающих мероприятий — 380 тыс. рублей.

КАМАЗ подал встречный иск, требуя взыскать штраф с «Эконекса» за невыполненный демонтаж старой системы освещения. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

По условиям контракта волгоградский завод должен был выполнить мероприятия по энергосбережению и повышению энергетической эффективности в соответствии с техническим заданием КАМАЗа. «Эконекс» обязался снизить затраты автогиганта на оплату электроэнергии на объекте энергосервиса. Заказчик должен был оплатить оказанные услуги из средств полученной экономии, а если ее размер превысит расчетное значение, выплатить еще и бонус в размере половины суммы от дополнительно сэкономленных денег.

После проведения энергоэффективных мероприятий татарстанский завод принял работы по акту в апреле 2023 года, а затем стороны ежемесячно фиксировали размер достигнутой и дополнительной экономии. Как заявил истец, оказанные им услуги были оплачены с нарушением согласованных сроков, что и послужило основанием для начисления договорной неустойки. Кроме того, он достиг дополнительной экономии, то есть получил право на выплату бонуса.

Однако КАМАЗ отказался его выплачивать, ссылаясь на сорванные сроки работ. По контракту они не должны были превышать 182 календарных дня, а просрочка составила 76 дней. Автозавод начислил штраф — 380 тыс. рублей (5 000 руб. × 76 дней). Еще два были выписан за невыполнение в полном объеме демонтажных и пуско-наладочных работ — по 2,9 млн рублей каждый.

«Реальное время» направило запросы в обе компании с просьбой высказать свои позиции по спору. Как сообщили изданию в волгоградской компании, ТД «Эконекс» готов к рассмотрению дела в апелляционной инстанции:

— Светотехнический завод «Эконекс» (юрлицо ООО «ТД «Эконекс») считает, что суд первой инстанции внимательно разобрался в материалах и вынес законное решение; изложенные в нем обстоятельства соответствуют действительности. Использование апелляционного порядка — право любой стороны. Мы представим аргументированные возражения и будем поддерживать судебный акт.

КАМАЗ пока не ответил на запрос редакции, комментарий будет опубликован по получении.

По контракту энергосервисные мероприятия на КАМАЗе не должны были превышать 182 календарных дня, а просрочка составила 76 дней. Сергей Афанасьев / realnoevremya.ru

Автозаводу присудили выплатить 14 млн рублей

Обязанность оплаты полученных результатов работ зависит от самого факта их принятия, указал суд. Факт оказания «Эконексом» услуг в рамках заключенного контракта подтверждается актами о достигнутой экономии энергетического ресурса за период с мая 2023-го по февраль 2025-го.

— Подписав акты, ответчик согласился с теми объемами и стоимостью, которые указаны в актах, возврат оказанных услуг невозможен. Представленные истцом по первоначальному иску документы свидетельствуют о потребительской ценности оказанных истцом услуг, поименованных в актах. ПАО «КАМАЗ» произведены платежи оказанных услуг в нарушение согласованных контрактом сроков, — говорится в определении суда.

Автозавод попросил о снижении неустойки, но суд не нашел оснований, указав, что ее размер — 0,1% от суммы просроченной задолженности — не является завышенным и не выходит за рамки обычной деловой практики, требований разумности и справедливости. «Доводы ответчика о невозможности исполнения обязательства вследствие тяжелого финансового положения, наличия задолженности перед другими кредиторами, наложения ареста на денежные средства или иное имущество ответчика, отсутствия бюджетного финансирования, неисполнения обязательств контрагентами, выполнения ответчиком социально значимых функций, сами по себе не могут служить основанием для снижения неустойки», сообщается в определении.

Подписав акты, ответчик согласился с теми объемами и стоимостью, которые указаны в актах, возврат оказанных услуг невозможен, указал суд. Максим Платонов / realnoevremya.ru

Финансовые результаты компании на тот период действительно были не лучшими. 2024 год оказался убыточным для автозавода: выручка сократилась на 9%, до 323 млрд, предприятие ушло в минус на 3,4 млрд рублей, следует из данных «СПАРК-Интерфакс».

Тем не менее взыскание бонуса за дополнительно сэкономленные средства по затратам на электроэнергию признали правомерным. Что касается встречных требований КАМАЗа, суд согласился, что сроки работ были сорваны, но счел необоснованным исчисление штрафа с 11.02.2023. Стороны согласовали продление срока выполнения мероприятий до 20.04.2023, ввиду наличия препятствий со стороны заказчика, как указал исполнитель:

— Проведению работ препятствуют производственные процессы ПАО «КАМАЗ», длительное согласование материалов и оборудования, а также отказы на ввоз материалов на территорию завода.

Кроме того, он внес изменения в проект, а соответствующее письмо направил уже за пределами срока исполнения обязательств. Согласно расчету суда, штраф за период с 20.04.2023 по 28.04.2023 составляет 40 тыс. руб. (5 000 руб. × 8 дней). Были учтены и требования денежных санкций за невыполненные работы — они были признаны обоснованными.

Что касается встречных требований КАМАЗа, Арбитражный суд РТ согласился, что сроки работ были сорваны. Михаил Захаров / realnoevremya.ru

В итоге суд решил взыскать с КАМАЗа неустойку за нарушение сроков оплаты вознаграждения за достижение экономии электроэнергии — 12,7 млн, бонус за достижение экономии — 3,7 млн, неустойку за нарушение срока оплаты бонуса — 673 тыс. с начислением 0,1% от суммы долга (3,7 млн) за каждый день просрочки, судебные расходы — 65 тыс. рублей, а в остальной части иска отказать. Автозаводу также предстоит выплатить госпошлину 396 тыс. рублей.

Встречные исковые требования КАМАЗа удовлетворили частично. С ТД «Эконекса» взыскали штраф за просрочку выполнения работ по перечню энергосберегающих мероприятий — 40 тыс. и штраф за невыполнение демонтажных работ старой системы освещения — 2,9 млн с начислением 5 000 руб. за каждый день просрочки, судебные расходы по оплате госпошлины 99,8 тыс., в остальной части заявления также было отказано. В результате зачета первоначального и встречного исков татарстанскому заводу предстоит выплатить волгоградскому чуть более 14 млн рублей.