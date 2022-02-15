В Татарстане руководитель общества инвалидов Татарстана предстанет перед судом по делу о мошенничестве

Следственные органы СК РФ по Татарстану завершили расследование уголовного дела в отношении 64-летнего руководителя «Татарской республиканской организации Всероссийского общества инвалидов» Рифата Ганибаева, обвиняемого в мошенничестве.



Следствие считает, что в 2018 году обвиняемый, тогдашний руководитель учебно-производственного предприятия «Картонажно-полиграфические изделия» и учредитель предприятия «ТРО ВОИ» организовал изготовление подчиненными ему сотрудниками учебно-производственного предприятия 305 подложных актов сдачи-приемки технических средств реабилитации инвалидов по ранее заключенным госконтрактам.

Фактически продукция гражданам не передавалась, а подписи от их имени выполнили сотрудники УПП КПИ. В дальнейшем на основании подложных документов региональный Фонд социального страхования перечислил на расчетный счет УПП КПИ 1,6 млн рублей, которыми злоумышленник распорядился по собственному усмотрению.

Фото: realnoevremya.ru

Причастность к совершению преступления обвиняемый не признал. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

В феврале конкурсный управляющий обанкротившегося казанского предприятия инвалидов — УПП «Картонажно-полиграфические изделия» — пытался привлечь к субсидиарной ответственности экс-директора компании Айрата Ибрагимова на четверть миллиарда рублей. Ибрагимова более года назад Приволжский райсуд Казани приговорил за мошенничество к 5 годам лишения свободы условно. Какой ущерб предприятию причинили уголовные преступления экс-директора и могли ли они стать причиной банкротства фирмы — главного поставщика подгузников татарстанским инвалидам, а также по каким причинам сумма, которую Ибрагимов в соответствии с последним судебным решением должен возместить предприятию, может возрасти более чем в 120 раз — выясняло «Реальное время».

Маргарита Головатенко