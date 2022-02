О Джей Мэйо: «Все в УНИКСе мечтают о победе в Евролиге»

— О Джей, неделю назад у УНИКСа был настоящий триллер с ЦСКА, где вы забросили победный двухочковый на последней секунде третьего овертайма. Какие эмоции вы испытали в тот момент?

— Я был безмерно счастлив, потому что игра с ЦСКА была очень жесткой и напряженной, это был очень долгий матч, один из самых длинных в моей карьере, поэтому забить для меня под звуки сирены последнего овертайма было большим удовольствием.

— Уже не первый раз в этом сезоне вы оказываетесь завершителем атак, когда у УНИКСа остается мало времени. Например, матч с «Маккаби» в Евролиге, когда вы под звуки сирены забросили эффектный трехочковый в конце первой четверти. Почему Перасович доверяет именно вам финальный бросок?

— На самом деле это не более чем стечение обстоятельств. В матче против «Маккаби» оставалось очень мало времени в конце первой четверти, надо было провести очень быструю атаку, я был открыт, получил мяч, бросил и сам не ожидал, честно говоря, что попаду. В игре с ЦСКА все произошло также стремительно: оставалось около пяти секунд, Андрей (имеется в виду Воронцевич, — прим. ред.) получил мяч, сразу отдал его мне, и я решил попробовать довести атаку до конца овертайма, потому что нельзя было допустить, чтобы у ЦСКА оставалось время на последний бросок. В моменте, когда бросал, не было никаких сомнений, что забью. Рад, что принес команде такую важную победу над принципиальным соперником.

— Победный бросок в таком драматичном матче, как с ЦСКА, всегда остается запоминающимся. Не напомнил ли вам матч с ЦСКА какой-то из тех, в котором вы принимали участие, когда играли в НБА или Китае?

— Мне сразу вспомнилась игра против «Лейкерс» в 2015 году, когда я играл за «Милуоки». Мы проигрывали шесть очков за полминуты до конца основного времени матча. Нужны были два точных броска. И вышло так, что сначала трешку забросил Найт, а потом уже я на последней секунде, прям во время сирены. Не забуду лицо Коби Брайанта в тот момент (смеется), он явно был в шоке, что так все вышло. А потом в овертайме мы их дожали — 113:105, это был невероятный матч. Игра с ЦСКА по накалу была примерно похожей.

