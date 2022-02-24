О Джей Мэйо: «Все в УНИКСе мечтают о победе в Евролиге»

Экс-звезда НБА рассказал о том, как ему играется в России, о прошлом в «Милуоки» и «Мемфисе» и задачах УНИКСа в Евролиге

В этом сезоне УНИКС покорил многих не только своим ярким выступлением в Евролиге, но и харизматичными игроками. Опытный экс-игрок, когда-то блиставший в НБА в составе «Милуоки» и «Мемфиса», 34-летний защитник О Джей Мэйо — один из них. В интервью спортивной редакции «Реального времени» он рассказал о целях УНИКСа на этот сезон Евролиги, жизни в России, о мощи нынешней звезды американского баскетбола Яннисе Адетокумбо, поведал о том, какой матч в НБА напомнила ему игра с ЦСКА. Подробности — в эксклюзивном интервью Мэйо.

«Игра с ЦСКА была похожа на «Милуоки» — «Лейкерс». Не забуду лицо Брайанта в том матче»

— О Джей, неделю назад у УНИКСа был настоящий триллер с ЦСКА, где вы забросили победный двухочковый на последней секунде третьего овертайма. Какие эмоции вы испытали в тот момент?

— Я был безмерно счастлив, потому что игра с ЦСКА была очень жесткой и напряженной, это был очень долгий матч, один из самых длинных в моей карьере, поэтому забить для меня под звуки сирены последнего овертайма было большим удовольствием.

— Уже не первый раз в этом сезоне вы оказываетесь завершителем атак, когда у УНИКСа остается мало времени. Например, матч с «Маккаби» в Евролиге, когда вы под звуки сирены забросили эффектный трехочковый в конце первой четверти. Почему Перасович доверяет именно вам финальный бросок?

— На самом деле это не более чем стечение обстоятельств. В матче против «Маккаби» оставалось очень мало времени в конце первой четверти, надо было провести очень быструю атаку, я был открыт, получил мяч, бросил и сам не ожидал, честно говоря, что попаду. В игре с ЦСКА все произошло также стремительно: оставалось около пяти секунд, Андрей (имеется в виду Воронцевич, — прим. ред.) получил мяч, сразу отдал его мне, и я решил попробовать довести атаку до конца овертайма, потому что нельзя было допустить, чтобы у ЦСКА оставалось время на последний бросок. В моменте, когда бросал, не было никаких сомнений, что забью. Рад, что принес команде такую важную победу над принципиальным соперником.

«Я нисколько не пожалел, что решился на переезд в Россию. Не чувствую в Казани никакого напряжения между россиянами и американцами»

— Победный бросок в таком драматичном матче, как с ЦСКА, всегда остается запоминающимся. Не напомнил ли вам матч с ЦСКА какой-то из тех, в котором вы принимали участие, когда играли в НБА или Китае?

— Мне сразу вспомнилась игра против «Лейкерс» в 2015 году, когда я играл за «Милуоки». Мы проигрывали шесть очков за полминуты до конца основного времени матча. Нужны были два точных броска. И вышло так, что сначала трешку забросил Найт, а потом уже я на последней секунде, прям во время сирены. Не забуду лицо Коби Брайанта в тот момент (смеется), он явно был в шоке, что так все вышло. А потом в овертайме мы их дожали — 113:105, это был невероятный матч. Игра с ЦСКА по накалу была примерно похожей.

O.J. MAYO FOR THE WIN IN 3RD OVERTIME pic.twitter.com/ZYEwhqKIyS — VTB League (@VTBUL) February 7, 2022

«Все в команде мечтают о победе в Евролиге»

— УНИКС в этом сезоне удивил многих своим выступлением в Евролиге, обыгрывал ряд европейских грандов, включая «Реал», «Барселону», «Милан». Как вы думаете, с чем связано успешное выступление команды в сезоне?

— У нас великолепная команда, прекрасный, опытный тренерский штаб, который знает, что нужно для победы. Мы очень много работаем на тренировках. Поэтому результаты команды в этом сезоне закономерны. Самое главное — не расслабляться и держать себя постоянно в форме, потому что в Евролиге у нас сильные соперники, не прощающие каких-либо ошибок.

— Если не секрет, какую основную цель поставила команда на этот сезон Евролиги?

— Все в команде мечтают о победе в Евролиге, но это цель требует больших сил и работы. Пока что первостепенной задачей является плей-офф, но мы однозначно смотрим дальше этой цели и будем бороться до последнего за кубок Евролиги.



— Какой матч в этом сезоне Евролиги можете выделить?

— Наверное, первый матч против «Анадолу Эфеса», мой дебют в Европе. Хотя вопрос очень сложный, потому что до УНИКСа я никогда не играл в Европе, и каждая новая европейская страна, каждый город — все это для меня удивительно и незабываемо. Поэтому европейские туры всегда интересны и особенны для меня. Пребывая в какой-то новой стране, я всегда стараюсь познакомиться с местной культурой, обращаю внимание на болельщиков, наблюдаю за тем, как они поддерживают свои команды. Это все очень интересно мне.

— О Джей, вы считаетесь сейчас одним из самых опытных, если не самым опытным, игроков УНИКСа. Много подсказываете партнерам по команде, особенно молодым игрокам? Тому же Хезонье, например?

— Безусловно. Я стараюсь делиться не только с Хезоней, но и с остальными игроками своими знаниями баскетбола, опытом многолетней игры в НБА против выдающихся баскетболистов. Люблю давать партнерам советы в процессе матча, обращаю их внимание на какие-то детали в игре, в ситуациях, в общем, всегда что-то подсказываю. Кроме того, и в раздевалке стараюсь добавить некого вайба НБА, зарядить всех игроков позитивом.

Фото unics.ru

«Не чувствую напряжения между россиянами и американцами. Казань в этом плане — прекрасный город»

— О Джей, прошло около полугода вашего пребывания в УНИКСе. Не можем вас не спросить о жизни в России. Расскажите немного о ней. Опасались ли вы переезда в связи с довольно напряженными политическими отношениями между Россией и Америкой?

— Нет, переезда в Россию вообще не боялся. Когда приехал в Казань, понял, что это очень красивый город с большой и древней, как мне рассказали, историей. Меня здесь все устраивает. Я живу в центре, не так далеко от «Баскет-Холла», в Казани очень чисто и красиво. Я нисколько не пожалел, что решился на переезд в Россию.

«Я начал играть в баскетбол с восьми лет, сейчас мне тридцать четыре, и я продолжаю это с удовольствием делать».

— На ваш взгляд, чувствуется ли напряженность в целом среди россиян и американцев по общению или же все не так плохо, как об этом говорят?

— В Казани этого совершенно не чувствуется, здесь все достаточно дружелюбны и приветливы. Какого-то давления по отношению к себе из-за того, что я американец, не ощущаю. Казань в этом плане — прекрасный город.

— А что касается расизма в России?

— За время моего пребывания в России, особенно в Казани, ни разу не сталкивался с расизмом, даже трудно сказать, что эта проблема актуальна здесь. Повторюсь, что люди очень приветливы и дружелюбны по отношению ко мне.

Фото unics.ru

Об опыте выступлений в НБА и различии тренировочных процессов

— Вернемся к разговору о Евролиге. В этом сезоне, если обратиться к статистике, вы в среднем появляетесь на площадке на 10—12 минут. Хотелось бы вам играть дольше или это то время, которое на данный момент позволяет здоровье и физические кондиции?

— Для меня сейчас личное время, проведенное на площадке, не главное. Да, я сейчас в весьма неплохой форме нахожусь, могу все еще выступать на высоком уровне, но преимущественно думаю только о результате всей команды, хочу победы в каждом матче. Насчет того, сколько мне дают играть: 20 минут, 12 минут, 0 минут — это не важно. Таково решение тренера, ему всегда виднее. Для меня всегда приоритетом было выступление команды, а потом уже мое персональное.

— Сильно ли отличаются нагрузки в американском и европейском баскетболе?

— Да, тренировки в американском и европейском баскетболе отличаются, но не сказал бы, что очень сильно. Единственное сильно заметное различие — в Европе делается упор на комбинации, команду, а в Америке уделяется больше внимания индивидуальной подготовке и технике игрока.

— Раз уж заговорили об американском баскетболе. О Джей, следите ли сейчас за выступлениями команд, за которые играли раньше?

— Да, слежу, потому что играет очень много друзей, особенно за «Мемфис» и «Милуоки». Но, к сожалению, редко удается посмотреть матчи, сами понимаете, разница в часовых поясах огромная. Поэтому в основном просматриваю конечные результаты матчей в разных социальных сетях.

«Если бы мне кто-то сказал, когда я был в «Мемфисе», о том, что буду играть в Китае или России, посчитал бы этого человека сумасшедшим»

— Запомнилось ли вам выступление за какую-то из этих команд больше остальных? Или же каждый этап американской карьеры особенный по-своему?

— Тут ответ очевиден — однозначно «Мемфис». Мой первый клуб в НБА, и первые шаги в элите американского баскетбола были сделаны мной именно в составе этой команды. Поэтому, да, «Мемфис» — наиболее запомнившийся этап моей карьеры.



Фото unics.ru

— Вас часто спрашивают в интервью о ваших знакомствах и встречах с легендами баскетбола Майклом Джорданом и Коби Брайантом, однако не так много интервью, где бы вы отзывались о сегодняшней звезде НБА Яннисе Адетокумбо. Вы играли с ним в «Милуоки» вместе на протяжении трех лет. Как он вам как игрок и как человек?

— Это настоящий работяга, который много трудился, чтобы стать поистине великим игроком. Поэтому для меня неудивительно то, что сейчас он — одна из звезд НБА, это логичный результат его многолетней работы. Когда мы вместе ходили в тренажерный зал, я удивлялся тому, насколько он вынослив. Он большой молодец, я горд за его успехи.

— Кстати, «Милуоки» в прошлом сезоне стали победителем НБА. Были рады победе или отреагировали спокойно?

— Конечно, был очень рад! Ощущение, будто бы сам играл в том финале.

— «Бакс» стали последней командой вашей карьеры в НБА. Признайтесь, скучаете по карьере в Америке?

— Сейчас уже нет. НБА — пройденный этап, я провел там приличное количество матчей и много чего повидал. На данный момент я смотрю только в будущее, рассматриваю дальнейшие необычные варианты продолжения своей карьеры и не оборачиваюсь назад.

— Если бы у вас была таблетка, которая возвращает вас на 10 лет назад, могли бы вы предугадать такое развитие своей карьеры и, в частности, переезды в Китай или Россию?

— Вряд ли. Если бы мне кто-то сказал, когда я был в «Мемфисе», о том, что буду играть в Китае или России, посчитал бы этого человека сумасшедшим. Но сейчас, глядя на это сквозь прожитые годы, понимаю, что Китай и Россия — это классные этапы моей карьеры, которые я буду вспоминать позже только с удовольствием.



Фото unics.ru

О китайском баскетболе и будущем своей карьеры

— Раз уж спросили об американском баскетболе, игнорировать китайский не будем. «Ляонин Флаен Леопардс» идут первыми в турнирной таблице Китая. Следите ли за их выступлением? Что можете сказать об этой команде для российского болельщика?

— Да, стараюсь иногда смотреть матчи, но тоже не всегда хватает времени делать это. У них хорошие шансы на победу в этом сезоне, буду очень рад, если станут чемпионами. В команде собраны неплохие игроки, которые знают свое дело, мне было очень комфортно играть в «Леопардс».

— На ваш взгляд, где больше любят баскетбол — в России или в Китае?

— И в России, и в Китае очень любят баскетбол. Не могу сказать, что какая-то страна выделяется среди этих двух.

— У вас с УНИКСом действующий контракт на один сезон. Строите планы на следующий год, где будете играть, останетесь в Казани или нет?

— Я живу сегодняшним днем, пока зациклен только на выступлении за УНИКС и не думаю о дальнейшем развитии своей карьеры. Повторюсь, это прекрасная команда, с отличной организацией, с которой я продолжаю реализовывать все свои спортивные амбиции. Я не против остаться в УНИКСе и на следующий сезон, мне все здесь очень нравится.

— Напоследок нашей беседы. Знаете, О Джей, у Кевина Дюранта есть знаменитая цитата, которая звучит следующим образом: «Я не знаю, что я собираюсь делать завтра. Я точно знаю, что я собираюсь продолжать играть в баскетбол!» Можно сказать, что его цитата идеально описывает вас сейчас?

— Это цитата точно обо мне. Я начал играть в баскетбол с восьми лет, сейчас мне тридцать четыре, и я продолжаю это с удовольствием делать. Эта фраза Дюранта идеально описывает мою жизнь.