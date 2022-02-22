Без шансов для «Барса», но с надеждой для «Тороса» и «Лады»: в ВХЛ стартовал Кубок плей-офф

Что ждет команды из ПФО в первом раунде розыгрыша Кубка Петрова

В Высшей хоккейной лиге уже бушует стартовавший накануне плей-офф. В «Вышке», в отличие от старшего Континентального брата, никаких повальных заболеваний целыми командами каким-то чудом не было, так что сезон тут доиграли от звонка, и начали Кубок Петрова в срок. Спортивная редакция «Реального времени» приводит все расклады для команд из Поволжья — казанского «Барса», альметьевского «Нефтяника», тольяттинской «Лады» и нефтекамского «Тороса».

«Барс» (Казань) — «Югра» (Ханты-Мансийск)

Татарстанские команды в нынешнем сезоне стали похожи на тени самих себя прошлогоднего образа. Альметьевский «Нефтяник» и казанский «Барс» задержались среди итоговых 16-ти команд плей-офф «на тоненького», заняв лишь 15 и 16 места. «Барс» финишировал последним и обеспечил себе серьезную трепку от победителей регулярки и действующих обладателей Кубка Петрова — «Югры» из Ханты-Мансийска.

Под руководством Вадима Епанчинцева «мамонты» набрали 85 очков, не пустив не менее мощную «СКА-Нева» на первую строчку, и вместе с питерцами считаются главными фаворитами на взятие второго Кубка Петрова подряд. У югорчан хороший бюджет, соответствующий командам из низшей части КХЛ и довольно звездный состав для Высшей лиги.

Целый ряд хоккеистов, известных по выступлениям в КХЛ защищают цвета «Югры»: Владимир Сохатский в воротах, Владислав Кара, еще недавно пыливший в «Ак Барсе» играет на острие, в обороне отрабатывают Кирилл Алексеев («Спартак», «Лада») и Иван Лекомцев («Локомотив», «Авангард», Северсталь»). Боевая команда из сплава опытных защитников и молодых нападающих стала второй в регулярке по качеству обороны пропустила лишь 105 шайб в 52 играх сезона. Забросили «мамонты» 175 шайб.

Фото bars.ak-bars.ru

С «Барсом» все куда печальнее. В 52 играх казанцы набрали лишь 57 очков, а в атаке набросали на 50 голов меньше — 126 шайб и пропустили 141. А в последних восьми матчах гладкого чемпионата «Барс» сумел заработать только одно очко. Надежда у второй казанской команды могла бы появиться только в том случае, если «Ак Барс» отправит пару-тройку своих бойцов на помощь фарм-клубу. Но это вряд ли — у Дмитрия Квартальнова вряд ли есть желание подвергать риску своих игроков, пусть даже ближайшего резерва, а не остальных.

Пока же приходится констатировать, что эта серия в одни ворота. И вчерашний сокрушительный разгром в стартовой встрече (1:10) это наглядно подтверждает.

Прогноз на серию:

0:4 — победа в серии «Югры»

«Нефтяник» (Альметьевск) — «СКА-Нева» (Санкт-Петербург)

Прошлогодние полуфиналисты тоже серьезно сдали в классе и мотивации в нынешнем сезоне. Если в сезоне 2020/2021 альметьевцы шли в лидерах регулярки, а в плей-офф добрались до четвертьфинала, то в нынешнем году их едва хватило чтоб остаться в числе команд плей-офф. Альметьевцы, как и земляки из «Барса», набрали только 57 очков, опередив казанцев по дополнительным показателям. У Альметьевска 136 заброшенных и 137 пропущенных.

Что случилось с «нефтяниками» определить сложно. Вроде и бюджет тот же, и Ильнур Гизатуллин по-прежнему у руля, а сезон получился провальным.

«СКА-Нева» не дотянула лишь 2 очка до первой строчки в регулярном чемпионате и тоже несомненно рассчитывает на взятие Кубка Петрова — первого в своей истории. Петербуржцы — настоящие монстры в атаке. В этом сезоне они настреляли 212 шайб за сезон, став лучшими по этому показателю в ВХЛ. Это рекорд Высшей лиги за все годы существования команды.

Фото vk.com/oiler_oficial

Самыми яркими парнями из этой дерзкой и молодой команды можно назвать вратаря сборной Ярослава Аскарова, а также нападающих Никиту Чибрикова с 31 очков (15+16) и Федора Свечкова с теми же 31 очками (9+21).

Что сможет противопоставить альметьевская оборона этому катку? Особой надежностью она в этом сезоне не отличается. Да и начинать придется в Питере. Считаем, что Альметьевск поборется и навяжет борьбу, но это максимум.

Прогноз на серию:

3:4 — победа в серии «СКА-Невы»

«Лада» — ХК «Ростов»

Несомненным фаворитом в этой паре является тольяттинская команда под руководством Валерия Белова, хорош известного по работе с клубами Континентальной лиги «(Ак Барс», «Витязь»).

Тольяттинцы довольно ровно прошли регулярный чемпионат, проиграв лишь две домашние встречи. Вторую из них «Лада» проиграла в предпоследней игре сезона в матче с «Динамо». А в заключительной игре сезона тольяттинцы в овертайме лишили «СКА-Неву» надежд на победу в «Кубке Шелкового пути» (за победу в регулярном чемпионате). Да и во вчерашнем стартовом матче уже сделали первый шаг и разобрались с «Ростовом» — 4:3.

Команда из Самарской области в нынешнем сезоне не шла такой машиной, как «Югра», но на статус «темной лошадки», которая может в итоге оставить записных фаворитов позади, вполне подходит.

Фото vk.com/hc_lada

Сам выход в плей-офф для южан — уже серьезный успех, учитывая, что команда заново осваивается в Высшей лиге. А нынешний сезон стал лучший после повышения в классе — ростовчане финишировали десятыми и по некоторым компонентам даже не уступают «Ладе». У «кондоров» 31 победа при 21 поражении.

Но дальше, скорее всего, пройдет «Лада». Все-таки это более фундаментальная команда, выстраивавшаяся поступательно. «Ростову» же пока рановато.

Прогноз на серию:

4:3 — победа в серии «Лады»

«Молот» (Пермь) — «Торос» (Нефтекамск)

Пожалуй, самая непредсказуемая пара первого раунда плей-офф в ВХЛ пройдет между соседями и географическими и по турнирной таблице. «Молот» и «Торос» финишировали на 8 и 9 местах соответственно.

Так вышло, что баскетбол оказался для Перми важнее, и баскетболисты забрали пермский дворец спорта под свой контроль, так что «Молоту» придется начинать в гостях, хотя находятся выше «Тороса» на одну строчку. Возможно именно этот фактор и станет определяющим при противостоянии абсолютно равных команд и по классу и по набору исполнителей.

Разница только в том, что пермяки стараются играть в атакующий и открытый хоккей, а «Торос» забивает меньше, а обороняется лучше. Если «Молот» в 52 играх забросил 182 шайбы, но пропусти 125. А клуб из Башкортостана забил лишь 158 раз, зато пропустил 125 шайб.

Фото vk.com/hc.molot

Так что мы увидим противостояние двух философий тренеров Альберта Логинова и Владимира Потапова. Сложно выделить победителя, но старт серии в Нефтекамске может дорого стоить «Молоту». Поставим на упорную серию и проход башкирского клуба.

Прогноз на серию:

4:3 — победа в серии «Тороса»