В 2021 году татарский язык как родной выбрали для изучения 55% казанских школьников

Фото: Максим Платонов (архив)

По словам замруководителя исполкома Казани Гузель Сагитовой, в городе на сегодняшний день проживают представители более 115 национальностей, действуют 37 национально-культурных объединений, 195 религиозных организаций, 132 культовых объекта. Обычно на национально-культурные мероприятия и сохранение языковых традиций Казань тратит не больше 5 млн рублей, но в 2021 году было выделено в 7 раз больше — 36 миллионов.



Русский язык преподается во всех школах Казани согласно обязательному федеральному образовательному стандарту. Средний балл по русскому языку в столице Татарстана в 2021 году по результатам ЕГЭ составил 74,5 балла, что на три балла выше, чем в среднем по стране, отметила Сагитова.

С другой стороны, по данным Управления образования Казани, в 2021 году татарский язык как родной выбирали для изучения 55% всех учащихся общеобразовательных школ. При этом, по данным независимых экспертов из Академии наук и КФУ, лишь 85 из 325 детсадов и 37 из 169 школ — с татарским уклоном.



В пояснительной записке к проекту решения Казгордумы о содействии сохранению и развитию межнационального согласия в Казани приведены следующие цифры. Так, если дети русской национальности обучаются и воспитываются на родном языке (100%), то из 73 873 детей татарской национальности лишь 13 732 (19%) обучаются на своем родном татарском языке. 27 612 (37,4%) обучаются в классах с воспитанием на татарском языке, а 32 343 (43,7%) — учатся и воспитываются в классах с русским языком обучения.



В ноябре «Реальное время» рассказывало, что в Татарстане разработают систему тестирования для учеников с 1-го по 11-й класс для проверки знаний по родному татарскому языку, татарскому языку — как государственному языку РТ, литературному чтению на родном татарском языке и родной татарской литературе. Подробности — в материале.

Сергей Афанасьев