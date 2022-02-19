Опрос предпринимателей: как вы относитесь к опозданиям сотрудников?
«Черная» метель, обрушившаяся недавно на Москву, стала причиной опозданий на работу почти трети жителей столицы. Такие данные приводит в своем исследовании сервис «Работа.ру». Причем 14% тех, кого задержала стихия, писали объяснительную записку о причинах опоздания. Еще 12% сотрудников получили выговор, 8% опрошенных будут лишены премий. Примерно 1% респондентов признались, что опоздание стоило им рабочего места. Стоит ли наказывать за опоздания и в каких случаях?
С одной стороны, приходить на работу вовремя — обязанность сотрудников по умолчанию. С другой — форс-мажор может случиться даже с самым ответственным и пунктуальным работником. Мы решили узнать у руководителей и собственников бизнеса, как они относятся к опозданиям сотрудников и как борются за трудовую дисциплину.
Вопросы спикерам:
- Существуют ли в вашей компании наказания за опоздания? Если да, то какие?
- В каких случаях вы можете закрыть глаза на опоздание подчиненного?
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Лариса Корневскова директор по персоналу и организационному развитию ООО «Сердус»
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Конечно, соблюдение режима рабочего времени — это обязательное требование ко всем сотрудникам нашей компании. Особенно важно это для производственного персонала, который должен вовремя запускать оборудование. Опоздание одного из работников смены может задержать начало работ и поставить под угрозу выполнение планов по производству.
Опоздание офисных сотрудников может быть не столь критично, однако тоже не приветствуется. Ежедневно перед персоналом нашей компании стоит большое количество кросс-функциональных задач, для решения которых требуется присутствие всех сотрудников на рабочих местах к началу трудового дня.
Каждый руководитель имеет доступ к отчету о времени входа сотрудника на территорию предприятия и о времени отсутствия подчиненных на рабочих местах. При выявлении систематических опозданий руководитель подразделения или сотрудник отдела по работе с персоналом могут сделать работнику замечание. Однако подобное случается крайне редко: благодаря ответственности наших сотрудников у нас нет необходимости ставить жесткие рамки.
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Игнат Ситников основатель консалтингового агентства «Культура продаж»
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Немаловажна все-таки репутация опоздавшего человека, если это условный отличник, то, скорее всего, в компании такому сойдет с рук одно опоздание. Если это человек, репутация которого не отличается появлением на работе в четко обозначенное время, то это станет его очередным «достижением». В нашей компании нет какого-либо наказания за опоздание, у нас есть временные обязательства. Например, в 9.00 по средам проходит встреча всех сотрудников, и на ней всем нужно быть вовремя. Если человек нарушает какие-либо временные договоренности, мы с ним попросту прощаемся.
Естественно, руководитель проведет с ним в первый раз беседу, но повторения уже никто не простит. Наш бизнес не терпит нарушения сроков, практически вся команда у нас работает в онлайне, и в 95% случаев невозможно найти объективные причины, чтобы закрыть глаза на опоздание. Объективной причиной может быть только состояние здоровья собственное или кого-то из близких, бывает, что отключение электричества, но и из таких ситуаций в современное время можно найти выход при должном уровне ответственности. У нас был сотрудник, у которого регулярно отключался свет в доме, и никаких действий он не предпринимал, прощали несколько раз. Невозможно поехать к нему и узнать, действительно ли это так, но из-за подозрений с таким человеком попрощались.
Говоря о прощении сотрудников, важно еще обращать внимание на то, за какое время он обозначил свое опоздание. Если за 5 минут, то это очень тревожный звонок, бывает, что человек проснулся утром и понимает, что дорогу замело, что сломалась машина или еще что-то, и говорит об этом заранее, такой подход приводит к более лояльному отношению со стороны работодателей.
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Владимир Соколов генеральный директор холдинга Black Horse
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Думаю, в любой корпоративной компании найдутся опаздывающие сотрудники и определенные штрафы, как мера дисциплины. Мы не исключение. Однако сама система штрафов не распространяется на сотрудников, заинтересованных в успехе компании и, следовательно, собственном улучшении дохода. Например, систематически опаздывающий менеджер по продажам будет упускать клиентов, вредить репутации компании, снижать kpi. Это не просто отношение к собственной работе, но и офису, команде, жизни. Штрафы и выговоры таким людям, как правило, выносятся не из-за самих опозданий, а по факту халатности и незаинтересованности.
Компании нужны специалисты, работающие по системе win-win, когда пользу получают обе стороны. Например, мы можем закрывать глаза на опоздания, если сотрудник выполняет вовремя план, соблюдает kpi и приносит пользу компании. «Сидящий» исключительно на окладе кадр, не заинтересованный в системе мотивации, получает выговоры и после исключается из команды.
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Вадим Баринов руководитель московского офиса компании ЦКТ
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Наказания и штрафы в принципе (а не только по поводу опозданий) в нашей компании не применяются. Мы стараемся выстраивать доверительные отношения. Уже на собеседовании будущим сотрудникам мы сразу говорим, что в нашей компании человеческие взаимоотношения важнее, чем наработанные навыки или умения. Например, мои подчиненные могут принимать срочные звонки в выходные или, скажем, выйти на разгрузку в каникулы (майские или новогодние), задержаться на работе, по-человечески осознавая эту необходимость. В свою очередь, если сотрудник задержался по форс-мажорным обстоятельствам, опоздал, но предупредил об этом или даже договорился об отгуле, никто его не будет за это ругать или наказывать. Но хотел бы учесть тот момент, что в нашей организации нет должностей, где обязательное присутствие сотрудника в конкретное время категорически необходимо. Кроме того, в связи с введением цифровизации вопрос с переадресацией вызовов и контролем неотвеченных звонков, например, достаточно просто решается технически. Готов предположить, что если бы у меня были сотрудники на должностях, где опоздание человека означает перебои в работе компании или даже остановку процесса, я бы относился к этому по-другому. Но уверен, что в таком случае график работы таких сотрудников прописывается отдельно в договоре, и возможные денежные потери или те же штрафы за опоздания оговариваются заранее. Но, как мне кажется, в большинстве коммерческих фирм таких должностей нет.
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Инна Анисимова генеральный директор коммуникационного агентства PR Partner
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У нас нет наказаний за небольшие опоздания. Конечно, если они не на регулярной основе. В агентстве работает система пропусков, где отмечается, в какое время сотрудник приходит и уходит из офиса.
В PR Partner два графика работы: с 9 до 18 и с 10 до 19 с часовым перерывом на обед. Если случается форс-мажор, обязательно сообщаем бухгалтеру. Если время отсутствия больше нескольких часов, оформляем день за свой счет или в счет отпуска.
Мы не сталкивались с проблемой постоянного опоздания сотрудников. Обычно замотивированный человек стремится успеть на работу вовремя. Плюс одно из правил корпоративной культуры — не оставаться в офисе после окончания рабочего дня. А так как KPI у нас высокие и объем работы большой, сотруднику просто выгоднее не опаздывать.
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Ирина Зубарева основатель и владелец торгового знака ООО «Империя кадров»
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К опозданиям в бизнесе отношусь дифференцированно. В зависимости от позиции сотрудника. Например, сотрудникам ресепшн в моих компаниях всегда было запрещено опаздывать. И введено правило: опаздываешь — предупреди! Есть творческие позиции, где тайминг прихода не важен. Например, наш СММ-специалист официально может опаздывать, ведь он и вечерами контролирует и развивает корпоративные соцсети. Считаю такой подход разумным. Для пилота самолета и для айтишника нужны разные правила по опозданиям. Не так ли?
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Анастасия Комарова маркетолог, основатель маркетингового агентства Cleverra.ru
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Конечно, опоздания сотрудников — признак неорганизованности и низкой ответственности. Но только в том случае, если они систематические. Если это единичный случай — неважно, форс-мажор «городского» масштаба произошел или личный форс-мажор у конкретного сотрудника, — это не причина для штрафа и других мер порицания.
Непредвиденные обстоятельства могут возникнуть у каждого. Готовность закрыть на них глаза — хороший способ для работодателя показать свою лояльность к сотрудникам (повторюсь, если это единичный случай, а не систематические опоздания). В нашей компании нет штрафов за опоздания. Есть санкции (не всегда штрафы как таковые) за срывы дедлайнов по задачам и другие нарушения, сказывающиеся на сроках и качестве работы.
Мы открыты к общению — если сотруднику нужно начать рабочий день позднее или уйти с работы раньше — он может это сделать, предупредив заранее своего руководителя, но только в том случае, если это не скажется на его задачах. Мы работаем на результат, а не «на процесс», если сотрудник выполняет свою работу хорошо и своевременно «закрывает» все задачи, какая разница, сколько времени он проводит на рабочем месте или вне его?
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Владимир Виноградов президент группы компаний Pro-Vision
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Сегодня все вокруг, включая нашу команду, находятся в онлайне, поэтому могут легко поддерживать коммуникацию с коллегами или клиентами даже по дороге в офис. В современных условиях система наказаний за опоздания для нас не актуальна.
Наш офис начинает работать с 10 утра, и, исходя из установленных правил, задержка на 15 минут не является опозданием. Но если сотрудник пришел на работу позже 10.15, то HR-менеджер может встретить его у дверей с нарочито большим будильником в руках и улыбкой на лице. В этом случае свое влияние оказывает психологический фактор, который не несет каких-либо дисциплинарных взысканий.
Безусловно, случаются и форс-мажорные обстоятельства, когда кто-то из команды задерживается на несколько часов или вовсе не может приехать в офис. Для этой ситуации в нашей компании предусмотрен определенный алгоритм действий. Сотрудник отправляет официальное письмо на почту с причиной опоздания или неявки и ставит в копию непосредственное руководство и HR-отдел. В этом же письме он обязательно указывает, к какому времени появится, или же сообщает, что продолжит работать в этот день удаленно либо, не имея такой возможности, возьмет отгул. К счастью, наш коллектив обладает достаточным уровнем дисциплины для того, чтобы опоздания никак не отражались на качестве работы команды и бизнес-результатах в целом.
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Дмитрий Данилов основатель онлайн-школы «УМСКУЛ»
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Так как у нас нет обязательного посещения офиса для большинства сотрудников, опоздать «на работу» практически невозможно. Даже если график работы и есть, то допускается работа дистанционно до прибытия на рабочее место. Можно опоздать только на встречи.
Наказаний как таковых в нашей компании не существует, исключительно устные замечания и выговоры.
Однако при многократных опозданиях ставится под сомнение ответственность сотрудника и выносится на обсуждение вопрос о его переводе на другую должность или увольнении.
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Лилия Ананичева основатель детективного агентства «Шерлок»
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У меня большой опыт работы руководителем в разных компаниях, и к опозданиям сотрудников я отношусь лояльно, главное — должна быть причина, по которой человек опоздал.
Сейчас я руковожу детективным агентством, по факту у нас ненормированный рабочий день. Офис находится в центре Москвы, и нужно учитывать постоянные пробки, которые часто мешают спланировать время, а сотрудники живут в разных концах столицы или в области. Учитывая этот фактор, у нас в агентстве нет четкого времени прихода. Поэтому я не могу требовать от сотрудников приходить ровно в 9.00, учитывая обстоятельства.
Так как у нас нет строгого начала рабочего дня, работники без проблем готовы задержаться вечером или выйти в выходные дни, компенсируя таким образом утренние задержки. Все друг друга понимают. Но если запланировано стороннее мероприятие, опоздания не допускаются, этого и не происходит. Каждый из нас человек, и у всех бывают непредвиденные обстоятельства. Я очень хорошо знаю своих сотрудников, и они никогда не будут злоупотреблять моей лояльностью к опозданиям. В случае нарушения, лучшее наказание — рублем. Но я добрый человек и не использую никаких наказаний. При этом у нас в компании четкая рабочая дисциплина.
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Александр Шулепов руководитель интернет-агентства Shulepov-Code
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Во-первых, нужно понимать, какая сфера. Если человек работает в аэропорту, конечно, к опозданиям нужно относиться строже. А если сфера, как у меня — веб-разработка, тут можно иногда и пропустить мимо себя опоздание сотрудника.
Когда я начинал вести свое дело, у меня было обязательное условие — быть к 10, если человек систематически опаздывал, то были различные выговоры.
Но когда я набирался опыта, изучал работу различных компаний, я нашел для себя идеальный вариант. Есть различные программы по учету времени. Если человек не может приходить к 10, а у меня в основном программисты, сеошники и дизайнеры (эти люди в 22.00 спать не ложатся), то я предлагал ставить программу по учету времени, и они могут приходить ко скольки хотят, хоть к 12, но 40 часов в неделю нужно отработать. Из моей практики бывало такое, что человек мог отработать только 2 часа в день, зато за выходные или в будний день отработать 12 часов.
Плюсы этого способа:
- я не стою над душой, не смотрю на часы и не переживаю, почему человек опоздал на 5 минут;
- сотрудники сами управляют своим временем;
- я всегда могу посмотреть, у кого сколько часов отработано, переработано (за переработку по часам я доплачиваю) и у кого, наоборот, не хватает часов — либо отрабатывает, либо минус оклад.
Так же с теми, кто работает за %. Если они отработали по часам нужное количество, то я им оплачиваю оклад. Хоть у них вся ЗП в основном это %, но оклад бонусом приятен.
Опять же все зависит от сферы, если у человека умственный или творческий труд, то давить на него с опозданиями не стоит, нужно найти решение. Если труд физический, где люди могут наглеть, не понимать нормального языка — тут конечно нужны выговоры, других вариантов нет.
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Сергей Овчинников генеральный директор «ООО Легал Кинг»
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К опозданиям отношусь нейтрально. Считаю, что если сотрудник опоздал более чем на 15 минут, то на это есть веская причина. В этом случае обращать внимание и проводить беседу смысл отсутствует. При регулярном опоздании на 5-10 минут, это уже привычка, которую человек сформировал. В данном случае считаю, что человеку пора сказать до свидания. Также можно намекнуть обратиться к психологу.
Мы живем во взрослом мире, и ответственность за свое время берет каждый сам. «Тащить» человека — это принижать его. Опускать до уровня недееспособного человека, т.е. ребенка. А зачем во взрослом бизнесе дети? Резюмируя, хочется добавить. Я против «кнута», ведь все-таки на один раз поругать придется 7 раз похвалить. А время ценно...
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Роман Федосов сооснователь и генеральный директор веб-интегратора «Компот»
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В нашей компании не существует и никогда не существовало наказаний за опоздания. Более того, у нас нет четкого графика работы — каждый приходит в то время, когда ему удобно. Наша позиция как руководителей заключается в том, что отчитывать сотрудников за опоздание нет смысла. Наша задача не время на работе отсиживать, а получать результаты (деньги, сделки, выполнять проекты), и от того, кто во сколько приходит, обычно это не зависит.
Мы ведем отчетность по выполненной работе, но во сколько к ней приступать и когда заканчивать — ограничений нет. Когда человек конкретно начинает забивать на работу — это видно и очевидно всем. По его отчетам, по комментариям от его коллег, которые просят выполнить работу, но она не выполняется. С такими мы расстаемся очень быстро. Но за опоздание на 5-10 минут или на 1-2 часа никто никому ничего выговаривать не будет. Со всеми случается. Таким образом мы даем работникам свободу для того, чтобы они встраивали работу в свой график жизни.
Мы никогда не просим объяснительных или других бумаг, если человеку надо срочно сходить в школу за ребенком, к стоматологу поменять пломбу. Мы стараемся быть лояльными и просим иметь такую же лояльность к нам, когда нужно остаться после работы и доделать проект, если возник аврал, или клиенту нужно что-то решить в нерабочее время. Каждый человек знает свои обязанности, и они не влияют на время прихода-ухода на работу. Кроме этого, у каждой девушки в компании есть возможность 1-2 дня в месяц работать из дома без объяснения причин. Про это никто не будет спрашивать. Наверное, поэтому наша команда сохраняется и обычно никто не уходит по 4-5 лет.
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Виктория Вирта руководитель портала профразвития «Лица»
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Сложно опоздать к началу рабочего дня, если оно гибкое и большинство сотрудников работает удаленно. В нашей компании принято работать на результат, а не по часам — я прекрасно понимаю, что это подходит не для всех сфер, но в нашей возможно. Единственное, куда нельзя опаздывать — это на встречи, неважно, внутренние они или внешние. Здесь работает правило честного обмена — мы не следим, что вы делаете в течение рабочего дня, лишь бы все было сделано так, как нужно, а от вас требуется быть вовремя на встречах.
При этом у нас есть позиции, привязанные ко времени иначе — например, на позиции аккаунт-менеджера необходимо отвечать клиентам в чатах в промежутке до 5 минут.
Штрафы у нас не приняты. Если человек плохо справляется со своей работы, в том числе не выдерживает принятые в SLA сроки коммуникации, штрафы его еще больше демотивируют — в этом нет смысла. Лучше с таким сотрудником просто не работать — чаще всего в нашей компании люди сами понимают, если не справляются. И после ухода остаются благодарны за полученный опыт.
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