Опрос предпринимателей: как вы относитесь к опозданиям сотрудников?

Немаловажна все-таки репутация опоздавшего человека, если это условный отличник, то, скорее всего, в компании такому сойдет с рук одно опоздание. Если это человек, репутация которого не отличается появлением на работе в четко обозначенное время, то это станет его очередным «достижением». В нашей компании нет какого-либо наказания за опоздание, у нас есть временные обязательства. Например, в 9.00 по средам проходит встреча всех сотрудников, и на ней всем нужно быть вовремя. Если человек нарушает какие-либо временные договоренности, мы с ним попросту прощаемся.

Естественно, руководитель проведет с ним в первый раз беседу, но повторения уже никто не простит. Наш бизнес не терпит нарушения сроков, практически вся команда у нас работает в онлайне, и в 95% случаев невозможно найти объективные причины, чтобы закрыть глаза на опоздание. Объективной причиной может быть только состояние здоровья собственное или кого-то из близких, бывает, что отключение электричества, но и из таких ситуаций в современное время можно найти выход при должном уровне ответственности. У нас был сотрудник, у которого регулярно отключался свет в доме, и никаких действий он не предпринимал, прощали несколько раз. Невозможно поехать к нему и узнать, действительно ли это так, но из-за подозрений с таким человеком попрощались.

Говоря о прощении сотрудников, важно еще обращать внимание на то, за какое время он обозначил свое опоздание. Если за 5 минут, то это очень тревожный звонок, бывает, что человек проснулся утром и понимает, что дорогу замело, что сломалась машина или еще что-то, и говорит об этом заранее, такой подход приводит к более лояльному отношению со стороны работодателей.