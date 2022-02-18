Тренеры прочат Тесленко место в сборной. Что за футболиста подписал «Рубин»?

В 20 лет игрок стал одним из лучших центральных защитников ФНЛ

«Рубин» объявил о подписании контракта с 21-летним российским защитником Егором Тесленко, который прошел два полноценных сбора с казанцами, а прошлые сезоны провел в «КАМАЗе». Спортивная редакция «Реального времени» с помощью тренерского штаба челнинского клуба рассказывает, кто такой Тесленко, чем он хорош, и почему бывшие наставники предрекают, что при надлежащей работе он должен дорасти до вызова в сборную России.

В «КАМАЗе» уверены, что Тесленко может дорасти до вызова в сборную

Когда на старте первого зимнего сбора Леонида Слуцкого спросили о находящихся на просмотре молодых футболистах, наставник «Рубина» напомнил, что казанский клуб не первый раз практикует подтягивание футболистов из Футбольной национальной лиги, поскольку в российском футболе есть проблема поиска качественных российских футболистов. Так в команду приходили Денис Макаров из «Нефтехимика» и Илья Самошников из «Торпедо.

Егор Тесленко тогда только начинал первые сборы вместе с «Рубином» и что он из себя представляет, мало кто понимал. Известно было лишь, что центральный защитник забил пять мячей за первую половину сезона в ФНЛ. При этом стоит отметить, что место в составе Тесленко получил еще и благодаря некой квоте на молодых футболистов в ФНЛ. Таких с 2019 года в старте на поле должно быть двое.

— Мы рады, что он перешел в казанский «Рубин», — делится с «Реальным временем» главный тренер «КАМАЗа» Владимир Кланцак. — Это новая ступенька для него. Значит, наш клуб хорошо работает во главе с руководителем и тренерским штабом. Футболисты развиваются и прогрессируют. Данные у него есть и при должном отношении он может вырасти в игрока сборной. Надеемся и будем следить за его прогрессом, — сказал Кланцак.

Опыт перепродажи хорошо показавшего себя футболиста в «КАМАЗе» не новый и для челнинского клуба. Например, в прошлом сезоне лучший бомбардир Давид Караев сначала поехал на сборы с московским ЦСКА, неплохо там себя проявил, но контракта с «армейцами» так и не получил. Зато вскоре получил приглашение от екатеринбургского «Урала».



В Челнах утверждают, что и на этот раз у футболиста были другие варианты в РПЛ, и если бы футболист не подошел Слуцкому, то тот отправился бы на просмотр в другой клуб.

Из ПФЛ в Премьер-лигу: прыжок Тесленко за полгода

В «КАМАЗ» защитник пришел еще при Михаиле Белове. А уже при другом наставнике Ильдаре Ахметзянове вместе с командой вышел в ФНЛ. В нынешнем сезоне во второй по силе лиге отыграл 24 матчах, практически не пропуская игры своей команды.



Вчерашнее подписание казанским «Рубином» означало, что защитник в очередной получил повышение в классе. Свой путь из ПФЛ (нынешняя ФНЛ-2) до клуба Премьер-лиги он прошел за полтора года, а ФНЛ проскочил за полгода.

Ильдар Ахметзянов, который работает сейчас тренером команды в беседе с «Реальным временем» отмечает, что Егор Тесленко в «КАМАЗе» — это про постоянное обучение и предельную собранность.

— Можно про каждого молодого футболиста говорить, что он талантливый, — рассуждает для РВ Ахметзянов. — Но для меня все подтверждается работой, и в этом плане Егор порадовал тем, что был обучаемым футболистом и пытался развивать те качества, которые необходимы для защитника. Нужно отдать ему должное, он хорошо все впитывает, обучается.



Надеюсь, что Леонид Слуцкий — это все-таки топ-тренер нашего футбола — разовьет ему еще больше сильных сторон, и он бы пошел еще выше и был кандидатом в сборную России. Потому что ЦЗ — это проблемная позиция, а он, выходя в 19 лет в стартовом составе и никого не боясь, заявил о себе и был одним из лучших на своей позиции в первой части сезона ФНЛ, — сказал Ильдар Ахметзянов.

Сейчас новоиспеченному защитнику «Рубина» 21 год — возраст довольно ранний для такой ответственной позиции, как центральный защитник. Но в Челнах говорят, что Егор в свои годы довольно собранный и ответственный, и показывал это с самого своего прихода в «КАМАЗ», будучи еще юным игроком.

Тесленко сочетает скорость и рост, что позволяет ему еще и забивать с позиции ЦЗ

При этом Егор Тесленко удачно играет при стандартах не втором этаже, благодаря чему забил пять мячей после розыгрышей угловых. Тренеры «КАМАЗа» в беседе с нами в один голос утверждают, что сильные стороны защитника — это сочетание высокого роста (1,90 см) и при этом отличную скорость, что сочетается очень редко.

— Егор и хорошо выбирает позицию и играет на опережение, ловит мяч в нужной точке, — продолжает главный тренер «КАМАЗа» Кланцак. — У него и рост хороший, и при этом скоростные качества хорошие, что очень редко сочетается среди центральных защитников. А по тактике с ним поработают, тем более в «Рубине» бывший тренер сборной России работает, — говорит наставник челнинцев для РВ.



У него очень хорошая скорость — что стартовая, что дистанционная, — дополняет своего коллегу Ильдар Ахметзянов для РВ. — Очень хорош в единоборствах, на втором этаже. Он действительно по этим качествам если не лучший, то один из лучших на своей позиции, — утверждает Ахметзянов.

Пять мячей, забитых в первой части чемпионата Футбольной национальной лиги по утверждениям тренеров «КАМАЗа» отражают его умение выбирать позицию, но еще больше — способность добираться до мяча. Кстати, за «Рубин» после углового Тесленко тоже уже забивал в ворота «Факела» во время первых сборов.

— Пять мячей, поверьте, это очень мало. За те 24 матча, которые провел, он должен был забить порядка минимум 10-15 мячей. Потому что у него есть одна сильная сторона: при подачах он всегда добирается до мяча. Он резок, он фактурный и объемный, если набирает скорость, то его очень тяжело остановить.



Помимо выбора позиции нужно ловить мяч в воздухе. У него есть этот навык. В прошлом году мы стали много внимания уделять розыгрышам стандартных положений и это дало положительный эффект.

Я, как тренер, недоволен, что он забил только пять. Егор молод, где-то успокоился. Мне бы очень хотелось, что с каждым последующим годом он будет расти и добавлять и мне хочется верить, что это будет один из немногих защитников, которые будут очень грозны у чужих ворот.



Хочу пожелать Егору удачи и пусть он смотрит только вперед. «Рубин» — это очень хорошая команда. Мне как тренеру очень радостно, что главная команда Татарстана обратила внимание на игрока из клуба из этой же республики. Я уверен, что этот игрок способен на большее, если Леонид Викторович поверит в него, а он футболист обучаемый и впитывающий. Хочется верить, что футбольный клуб «КАМАЗ» и его болельщики в будущем будет гордиться им, а он будет защищать цвета сборной.