Татарстанская репетиция: «Ак Барс» и «Нефтехимик» показали себя за две недели до старта плей-офф

Казанцы выиграли домашний турнир, а Нижнекамск получил лучшую репетицию плей-офф — там будут именно такие скорости

Одной из последних репетиций для татарстанских клубов КХЛ стал казанский «Турнир на паузе», а заключительная игра между «Ак Барсом» и «Нефтехимиком» по идее должна была ответить, какими мы увидим команды в грядущем розыгрыше Кубка Гагарина. К сожалению, репетиция получилась смазанная — нижнекамцы провалили второй период и игра была предрешена. Однако это лучшая проверка перед скоростями плей-офф — именно с такими команде Леонтьева предстоит столкнуться в марте. Подробнее об итогах татарстанского спарринга — в материале спортивной редакции «Реального времени».

Репетиция вышла смазанной. Но «Нефтехимик» получил лучший опыт перед плей-офф

По сути, последней репетицией перед грядущим стартом плей-офф стал казанский «Турнир на паузе» для «Ак Барса» и «Нефтехимика». А очная встреча между этими командами закрывала турнир и давала по крайней мере первые ответы на вопрос, какими подойдут татарстанские клубы к розыгрышу Кубка Гагарина.

Если с казанцами все более-менее понятно — команда Квартальнова прошла по гладкому сезону на понятном уровне выше среднего для топ-команды. «Ак Барс» стабильно весь сезон проигрывал главному фавориту Востока — магнитогорскому «Металлургу», с переменным успехом играл со вторыми конкурентами из Челябинска, а в остальном выступили так, как и ожидалось с учетом кадровых потерь в межсезонье.

А вот с Нижнекамском не все так однозначно. «Нефтехимик» выдал отличный сезон, особенно прибавив в концовке, когда были необходимы очки в гонке за место в плей-офф. Однако в целом по регулярке четкой картины «Нефтехимик» не дал. Были и проседания по сезону, хотя отличные серии превалировали. Нижнекамцы демонстрировали, что умеют находить резервы и выдавать результат, когда прижмет. Но насколько они готовы будут биться с топ-клубами в плей-офф (а по последней информации в первом раунде будет «Трактор»), до конца неясно.

Во вчерашнем поединке, к сожалению, первые ответы мы получили только об «Ак Барсе». Казанцы на домашнем турнире прибавляли от игры к игре, а накануне выдали самый слаженный хоккей за три игровых дня. Нижнекамцы же повалились при более-менее взвинченных скоростях. Однако этот матч должен послужить очень полезную службу для «Нефтехимика». В предстоящем плей-офф их ждут именно такие скорости, и казанцы предоставили им возможность понять, с чем предстоит столкнуться. Плохой опыт даже полезнее хорошего. Теперь Олег Леонтьев на живом примере покажет, как действовать с командами такого калибра не стоит.

Нижнекамцы развалились за период. Разрывы между линиями и глупые индивидуальные ошибки решили исход

При равном первом периоде начинали команды этот поединок, а в чем то «Нефтехимик» выглядел даже поинтереснее.

Первый опасный момент в игре случился лишь ближе к середине первого периода, когда Николай Коваленко не смог «замкнуть» шайбу в пустой угол ворот Судницина. А через полторы минуты в меньшинстве голкипер «Нефтехимика» красиво выручал, вылавливая шайбу ловушкой после броска Тарасова. Уже через минуту все еще в меньшинстве Вячеслав Лещенко красиво положил шайбу в угол ворот Бобкова — 0:1.

Вообще, эта шайба лучше всего характеризует первый период. У казанцев было побольше бросков, но опаснее и эффектнее действовали гости из Нижнекамска. Практически каждая вылазка «Нефтехимика» заканчивалась «нервами» у ворот Игоря Бобкова.

Картинка поменялась после перерыва. При равных 1:1 «Ак Барс» предложил «Нефтехимику» другие скорости, и с ними у гостей получалось сильно хуже. Сначала Эрик Фер выводил казанцев вперед, а уже на 5-й минуте периода в комбинационной игре Коваленко и Галимов расписали третий гол.

Скорости, за которыми перестали поспевать нижнекамцы, — это только половина их проблем. Стали возникать серьезные разрывы между линиями обороны и атаки. А следовательно, и индивидуальные ошибки.

Показателен момент, когда в середине игры у «Ак Барса» был отложенный штраф Галимова — нижнекамцы попытались смениться, чтобы атаковать шестью полевыми. Защитник увел шайбу за ворота и просто запутался с шайбой, подарив ее прессингующему казанцу. А когда заканчивалось большинство, Никита Дыняк легко перехватил шайбу в своей зоне и убежал на рандеву с Суднициным. Такие эпизоды сложно представить на уровне игр плей-офф, и если защитники «Нефтехимика» будут действовать так безалаберно, то вряд ли можно рассчитывать на успешную серию с «Трактором».

Когда за 7 минут до перерыва казанцы слишком просто выскакивали два в одного, а Эрик Фер на добивании оформил четвертый гол, было очевидно, что в этот день камбэка не будет.

Нижнекамцы развалились за один период. Возможно, будь в составе два основных чешских защитника Рональд Кнок и Лукаш Клок, они могли бы быть тем «клеем», который не дал бы образоваться таким гигантским разрывам между линиями. Это мы поймем уже в ближайших спаррингах этих команд. До плей-офф «Ак Барс» и «Нефтехимик» еще должны сойтись на льду.



Артем Лукоянов в «Ак Барсе»: причины нахождения неясны

Во вчерашнем поединке в составе «Ак Барса» были хороши все. От главного героя Эрика Фера до Дыняка и Галимова. Хоккей у команды Дмитрия Квартальнова после месячного простоя действительно приличный. Сохранилась «химия» и комбинационная игра с розыгрышем моментов до верного. Все отлично и со скоростями, которые казанцы включали тогда, когда необходимо было прибавить. А вишенкой на торте стала победа на домашнем «Турнире на паузе».

Правда, осталась одна ложка дегтя, о которой говорится уже довольно давно. Артем Лукоянов, у которого вчера моментов только за первые два периода накопилось на хет-трик, вновь исполнял обязанности статиста на льду. У нападающего казанской команды в 45 играх нынешнего сезона 5 заброшенных шайб. И это не так уж плохо, если сравнивать с сезоном-2019/2020, когда он вообще не забивал.

Нахождение альметьевского воспитанника в составе «Ак Барса» давно вызывает вопросы, и очевидно, что хоккеист с такой статистикой вряд ли бы получал один контракт за другим в казанской команде, не будь у него статуса «своего». Сомнительно и то, что Артем получил бы место и столько игрового времени в любом другом топ-клубе Континентальной хоккейной лиги. Но не в Казани.

Эрик Добролюбов