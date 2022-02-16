Драма Эдуарда Латыпова: судьбоносная неудача биатлониста, которого в Пекине могло не оказаться
Воспитанник уфимской школы не справился с нервами — не хватило психологии победителя
Наша биатлонная сборная как никогда на этой Олимпиаде была близка к золотым медалям. Россияне долго лидировали в эстафете, но идущий последним уроженец Башкирии Эдуард Латыпов, имея почти минутное преимущество, провалился на последнем огневом рубеже, допустив пять промахов. После заключительной стойки он ушел на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим. Но драма Латыпова начиналась еще до Игр — биатлонист вообще мог пропустить Олимпиаду в Пекине и не провалиться на финише вчерашней эстафеты. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о пути биатлониста, который тот прошел до бронзы, и о том, как Латыпова поддержали все, кроме российского токсичного комьюнити.
Латыпов мог не оказаться в Пекине. Стали бы наши биатлонисты тогда золотыми — загадка
Сегодня за бурными событиями Олимпиады в Пекине все подзабыли, что герой последних событий Эдуард Латыпов мог и вовсе не прилететь в Пекин для участия на Олимпиаде. В середине января он сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустил два немецких этапа Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Карантин продлился дольше обычного из-за разночтения вакцин, утвержденных в Европе. Так он просидел в «пузыре» и тренируясь на велотренажере, одолженном немецким коллегой Эриком Лессером почти до конца января. То есть впритык к Олимпиаде и еще позже, чем сборная начала подготовку к Олимпиаде в Пекине.
А впереди были еще и прения с китайской стороной, которая очень рьяно относится к положительным тестам и ковиду в целом. Вопрос, поедет ли воспитанник уфимской олимпийской школы на Игры в Китай висел почти до конца января, когда китайцы согласовали-таки въезд россиянину на свою территорию. Если бы дело затянулось, то Эдуард рисковал пропустить всю подготовку со сборной, а следовательно, и окончательно выпал бы из обоймы.
— Эдуарду Латыпову сказали еще восемь дней сидеть на карантине перед вылетом в Китай, — сообщал главный тренер сборной Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ». — Это еще плюс к тем 14 дням, что он уже отсидел. Нам сказали, что он сможет 28 января к нам присоединится. При том что немец Кюн, сдавший положительный тест на ковид 11 января, тренируется сейчас в Антхольце. Одному богу известно, что медицинские службы предъявят в Китае, — говорил Каминский.
Все обошлось, и Эдуард приехал в Пекин. Как оказалось, это решение одобрить въезд Латыпову было судьбоносным. Именно Эдуард станет ключевой фигурой в драме, которая развернулась вчера на пекинской трассе.
Латыпову не хватило психологии победителя на трассе, но хватило достоинства не спрятаться от публики
Сам спортсмен после неудачи на последнем этапе эстафеты не стал уходить в тень и «морозиться» об общества. Он вышел к публике, открыто пообщался с журналистами, разъяснил всю ситуацию и причины провала, а также извинился перед россиянами. И это уже стоило бы отметить как достойное поведение биатлониста.
— Не справился со своей работой. Болельщики, думаю, разочарованы, и я разочарован тоже. Прошу прощения, что так получилось. Боролись сегодня за золото, но не получилось это сделать. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться, а на моем этапе не получилось.
<…> Я сначала пытался переждать, но понимал, что нужно дальше работать. Непонятно было, сколько этот порыв будет. Был холодный ветер, сдувало, и самочувствие было не совсем хорошим. Концентрации не было, не удавалось справиться с порывом ветра, получались промахи. Я просто пытался переизготовиться. Дальше уже пошла психология, что что-то идет не так, не получается. После допа мимо уже немного отпустило, я понимал, что надо закрывать. Ветер стих, и можно было более-менее работать. Но там уже было упущено всё преимущество, которое было, и осталось только доработать и дотерпеть финишный круг, — сказал Латыпов журналистам.
Впрочем, как бы ни отрицал сам спортсмен, нельзя отрицать того факта, что Латыпову серьезно не хватило психологии победителя. Эдуарду не хватило дыхания, дрогнул, когда стрельба не пошла, и «поплыл» под давлением ответственности момента. Биатлонисты со стажем с таким справляются быстро и забывают после первого промаха.
Понятно, что сейчас, когда эстафета позади, задним умом можно рассуждать, что остановиться Эдуарду Латыпову, перевести дух и просто постоять секунд 20-30, наслаждаясь видами, было бы более верным решением. Даже потеряв эти тридцать секунд можно было спокойно закрыть все цели и уйти на последние метры трассы с двадцатисекундным преимуществом.
Сегодня можно лишь рассуждать, как было бы правильнее. Возможно, именно так и набирается опыт для больших стартов и на будущих Олимпиадах.
Латыпова неоправданно затравили. Токсичность российской биатлонной публики — показатель культуры болельщиков
Нельзя отрицать факта, что Латыпов — безусловный виновник итоговой бронзы вместо золота. Но стоит отметить, что вся команда сборной России сразу же подошла к Эдуарду и показала, что обиды на него не держит и ни в чем не винит — все поддержали спортсмена и показали миру, что в российской команде никаких склок из-за ошибок Латыпова не будет. Например, партнер по команде Александр Логинов заявил, что с бронзовыми медалями команду нужно поздравлять, в команде итоговым третьим местом все довольны:
«Конечно, [надо] поздравлять, это Олимпийские игры. Была очень сложная гонка. Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Эдик — молодец. Сегодня были тяжелые погодные условия, тяжело было стрелять. Я это всё знаю, всё это сам проходил. Надо порадоваться это медали, — передает слова Логинова «Чемпионат». Вторил ему и другой партнер по команде Карим Халили, отметив, что Латыпову сейчас нужна поддержка.
В общем, микроклимат в команде не нарушился, и это обнадеживает. Чего не скажешь о болельщиках. На личном аккаунте Эдуарда в Instagram развернулся настоящий филиал ада. Огромное количество оскорблений и обвинений биатлониста во всех смертных грехах появились под фото его награждения в предыдущих гонках. Впрочем, поддержки от противоположного лагеря там не меньше. Спортсмен уже заявил, что не будет заходить в соцсеть еще долго.
На фоне этой волны «хейта» от собственных болельщиков любопытен тот факт, что даже норвежские биатлонисты, традиционно не слишком тепло отзывающиеся о россиянах пришли заступиться за Эдуарда.
Например, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Хегле Свендсен обратился к россиянам, чтобы те «не обижали» Латыпова.
«Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди», — написал 12-кратный чемпион мира Свендсен в своём Twitter.
Что ж, это очередное подтверждение, что болельщицкая культура в российском биатлоне остается на очень низком уровне. Токсичность, которая выпускается наружу после завоеванных медалей — лучший показатель, что расти психологически нужно не только спортсменам, но и тем, кто по ту сторону экрана.
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