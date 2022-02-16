Драма Эдуарда Латыпова: судьбоносная неудача биатлониста, которого в Пекине могло не оказаться

Воспитанник уфимской школы не справился с нервами — не хватило психологии победителя

Наша биатлонная сборная как никогда на этой Олимпиаде была близка к золотым медалям. Россияне долго лидировали в эстафете, но идущий последним уроженец Башкирии Эдуард Латыпов, имея почти минутное преимущество, провалился на последнем огневом рубеже, допустив пять промахов. После заключительной стойки он ушел на два штрафных круга и в итоге финишировал третьим. Но драма Латыпова начиналась еще до Игр — биатлонист вообще мог пропустить Олимпиаду в Пекине и не провалиться на финише вчерашней эстафеты. Спортивная редакция «Реального времени» рассказывает о пути биатлониста, который тот прошел до бронзы, и о том, как Латыпова поддержали все, кроме российского токсичного комьюнити.

Латыпов мог не оказаться в Пекине. Стали бы наши биатлонисты тогда золотыми — загадка

Сегодня за бурными событиями Олимпиады в Пекине все подзабыли, что герой последних событий Эдуард Латыпов мог и вовсе не прилететь в Пекин для участия на Олимпиаде. В середине января он сдал положительный тест на коронавирус, из-за чего пропустил два немецких этапа Кубка мира в Оберхофе и Рупольдинге. Карантин продлился дольше обычного из-за разночтения вакцин, утвержденных в Европе. Так он просидел в «пузыре» и тренируясь на велотренажере, одолженном немецким коллегой Эриком Лессером почти до конца января. То есть впритык к Олимпиаде и еще позже, чем сборная начала подготовку к Олимпиаде в Пекине.

А впереди были еще и прения с китайской стороной, которая очень рьяно относится к положительным тестам и ковиду в целом. Вопрос, поедет ли воспитанник уфимской олимпийской школы на Игры в Китай висел почти до конца января, когда китайцы согласовали-таки въезд россиянину на свою территорию. Если бы дело затянулось, то Эдуард рисковал пропустить всю подготовку со сборной, а следовательно, и окончательно выпал бы из обоймы.

— Эдуарду Латыпову сказали еще восемь дней сидеть на карантине перед вылетом в Китай, — сообщал главный тренер сборной Юрий Каминский в эфире «Матч ТВ». — Это еще плюс к тем 14 дням, что он уже отсидел. Нам сказали, что он сможет 28 января к нам присоединится. При том что немец Кюн, сдавший положительный тест на ковид 11 января, тренируется сейчас в Антхольце. Одному богу известно, что медицинские службы предъявят в Китае, — говорил Каминский.

Все обошлось, и Эдуард приехал в Пекин. Как оказалось, это решение одобрить въезд Латыпову было судьбоносным. Именно Эдуард станет ключевой фигурой в драме, которая развернулась вчера на пекинской трассе.

Фото: olympic.ru

Латыпову не хватило психологии победителя на трассе, но хватило достоинства не спрятаться от публики

Сам спортсмен после неудачи на последнем этапе эстафеты не стал уходить в тень и «морозиться» об общества. Он вышел к публике, открыто пообщался с журналистами, разъяснил всю ситуацию и причины провала, а также извинился перед россиянами. И это уже стоило бы отметить как достойное поведение биатлониста.

— Не справился со своей работой. Болельщики, думаю, разочарованы, и я разочарован тоже. Прошу прощения, что так получилось. Боролись сегодня за золото, но не получилось это сделать. Мы все этого хотели. Ребята сделали максимум, чтобы этого добиться, а на моем этапе не получилось.

<…> Я сначала пытался переждать, но понимал, что нужно дальше работать. Непонятно было, сколько этот порыв будет. Был холодный ветер, сдувало, и самочувствие было не совсем хорошим. Концентрации не было, не удавалось справиться с порывом ветра, получались промахи. Я просто пытался переизготовиться. Дальше уже пошла психология, что что-то идет не так, не получается. После допа мимо уже немного отпустило, я понимал, что надо закрывать. Ветер стих, и можно было более-менее работать. Но там уже было упущено всё преимущество, которое было, и осталось только доработать и дотерпеть финишный круг, — сказал Латыпов журналистам.

Впрочем, как бы ни отрицал сам спортсмен, нельзя отрицать того факта, что Латыпову серьезно не хватило психологии победителя. Эдуарду не хватило дыхания, дрогнул, когда стрельба не пошла, и «поплыл» под давлением ответственности момента. Биатлонисты со стажем с таким справляются быстро и забывают после первого промаха.



Фото: olympic.ru

Понятно, что сейчас, когда эстафета позади, задним умом можно рассуждать, что остановиться Эдуарду Латыпову, перевести дух и просто постоять секунд 20-30, наслаждаясь видами, было бы более верным решением. Даже потеряв эти тридцать секунд можно было спокойно закрыть все цели и уйти на последние метры трассы с двадцатисекундным преимуществом.

Сегодня можно лишь рассуждать, как было бы правильнее. Возможно, именно так и набирается опыт для больших стартов и на будущих Олимпиадах.

Латыпова неоправданно затравили. Токсичность российской биатлонной публики — показатель культуры болельщиков

Нельзя отрицать факта, что Латыпов — безусловный виновник итоговой бронзы вместо золота. Но стоит отметить, что вся команда сборной России сразу же подошла к Эдуарду и показала, что обиды на него не держит и ни в чем не винит — все поддержали спортсмена и показали миру, что в российской команде никаких склок из-за ошибок Латыпова не будет. Например, партнер по команде Александр Логинов заявил, что с бронзовыми медалями команду нужно поздравлять, в команде итоговым третьим местом все довольны:

«Конечно, [надо] поздравлять, это Олимпийские игры. Была очень сложная гонка. Мы очень рады, что сегодня оказались на подиуме. Эдик — молодец. Сегодня были тяжелые погодные условия, тяжело было стрелять. Я это всё знаю, всё это сам проходил. Надо порадоваться это медали, — передает слова Логинова «Чемпионат». Вторил ему и другой партнер по команде Карим Халили, отметив, что Латыпову сейчас нужна поддержка.

В общем, микроклимат в команде не нарушился, и это обнадеживает. Чего не скажешь о болельщиках. На личном аккаунте Эдуарда в Instagram развернулся настоящий филиал ада. Огромное количество оскорблений и обвинений биатлониста во всех смертных грехах появились под фото его награждения в предыдущих гонках. Впрочем, поддержки от противоположного лагеря там не меньше. Спортсмен уже заявил, что не будет заходить в соцсеть еще долго.

На фоне этой волны «хейта» от собственных болельщиков любопытен тот факт, что даже норвежские биатлонисты, традиционно не слишком тепло отзывающиеся о россиянах пришли заступиться за Эдуарда.

Например, четырехкратный олимпийский чемпион по биатлону Эмиль Хегле Свендсен обратился к россиянам, чтобы те «не обижали» Латыпова.

«Мыслями и чувствами я с Эдом Латыповым. Я был в подобной ситуации в 2014 году. Не обижайте его, русские люди», — написал 12-кратный чемпион мира Свендсен в своём Twitter.

Что ж, это очередное подтверждение, что болельщицкая культура в российском биатлоне остается на очень низком уровне. Токсичность, которая выпускается наружу после завоеванных медалей — лучший показатель, что расти психологически нужно не только спортсменам, но и тем, кто по ту сторону экрана.