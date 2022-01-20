Заряжены на олимпийское золото. Сегодня российская сборная начнет последний экзамен перед Пекином

Российские биатлеты готовы навязать серьезную борьбу за медали. Последний контрольный пункт — Антерсельва

Остается две недели до главного события четырехлетия в зимних видах спорта, а уже сегодня стартует последний предолимпийский этап Кубка мира в Антерсельве. Два предыдущих немецких этапа показали одно — эта сборная России готова навязать борьбу за олимпийское золото. О том, что сейчас происходит в сборной по биатлону, как чувствует себя на карантине лидер Эдуард Латыпов и какова примерная расстановка по гонкам на Олимпиаду-2022 — в материале спортивной редакции «Реального времени».

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После Оберхофа наши биатлонисты, казалось, догнали идущую на третьем месте Германию — разрыв составлял всего 56 очков. В теории, выступая лучше немцев в личных гонках и эстафете, мы могли бы получить квоту в шесть человек на предстоящей Олимпиаде, но этого не случилось.

После провального спринта в Рупольдинге, где оба немца — Бенедикт Долль и Эрик Лессер заехали в топ-6, а Цветков и Серохвостов — лучшие среди наших остановились на 21 и 23 месте соответственно, разрыв увеличился до 79 очков.

А феерично выигранная эстафета и те отыгранные 60 очков только добавили горечи неудачи. Лидеры Кубка наций у мужчин топ-3 сборные Норвегии, Франции, Германии повезут шесть своих спортсменов на Олимпиаду. Россия же — только пять.



Цветков сначала был запасным, но впечатлил первым этапом микста и пасьютом в Оберхофе и доказал, что готов бороться в основе. Фото instagram.com/maksim_tsvetkov

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Состав сборной стал известен 16 января, и скажем прямо — неожиданностей и громких сенсаций он не преподнес. Вся эстафетная четверка (Халили, Серохвостов, Логинов, Цветков) после победы в Рупольдинге доказала свою состоятельность для участия в пекинской Олимпиаде. А заболевший коронавирусом Эдуард Латыпов был первым в числе кандидатов в заявке, несмотря на пропуск двух немецких этапов.



«Мы должны рассмотреть все плюсы и минусы каждого спортсмена именно в конкретной ситуации — объясняет в эфире «Матч ТВ» ротацию главный тренер сборной Юрий Каминский. Учитывая, что они будут в горах, а там сложные ветровые условия, сухой снег и другие нюансы, влияющие на результат. Халили прекрасно чувствует себя в горах и умеет собраться и хорошо отстрелять на рубеже, главный козырь Серохвостова — лыжный ход».

Латыпов, Логинов, Серохвостов забронировали свои путевки давно, по итогам предыдущих успешных выступлений. На место претендовали Поварницын, Халили и Бабиков, выигравший сингл-микс с Кристиной Резцовой. Но спринт Рупольдинга, а теперь и победа в эстафете качнули эти весы в пользу Карима Халили после неудачного спринта от Бабикова. Цветков сначала был запасным, но впечатлил первым этапом микста и пасьютом в Оберхофе и доказал, что готов бороться в основе.

Еще в середине декабря Максим сорвался на Кубок IBU — при неудачном выступлении ему бы снова пришлось отбираться на «Ижевской винтовке». В итоге риск и медали на кубке IBU привели на Кубок мира, где начал с 52 места в спринте, но смог отыграть 40 позиций в пасьюте. А уже в Рупольдинге пригодился в золотой эстафете, где бежал последний этап.



Несмотря на то, что МОК не дал конкретной информации по замене спортсменов в случае форс-мажора на период пандемии, тренеры представили расширенную заявку на Олимпиаду — 2022:



Мужчины:



Эдуард Латыпов

Александр Логинов

Даниил Серохвостов

Карим Халили

Максим Цветков

Антон Бабиков ( запасной)

Александр Поварницын(запасной)

Женщины:



Кристина Резцова

Светлана Миронова

Ульяна Нигматуллина

Ирина Казакевич

Валерия Васнецова

Анастасия Шевченко(запасная)

Евгения Буртасова(запасная)

К итальянскому этапу российская команда подходит на пике формы. Фото biathlonrus.com

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Итак, сегодня стартует седьмой этап Кубка мира сезона 2021/22 в итальянской Антерсельве, и продлится до 23 января. Всего запланировано шесть стартов: две индивидуальные гонки, две эстафеты и два масс-старта. Здесь высота биатлонного комплекса 1634 метра, примерно такая же, как на пекинском стадионе Хуалиньдун. Это поможет спортсменам легче перенести адаптацию к олимпийской трассе.

Место силы — так говорят русские биатлеты про итальянские Альпы. Из года в год, еще до времен Антона Шипулина и Ольги Зайцевой российские биатлонисты показывали на итальянской земле самые лучшие результаты в сезоне. Антон одержал здесь первую в карьере победу, и вообще добыл почти половину от всех кубковых побед — 5 из 11. В прошлом же году наши увезли с собой две медали высшей пробы — одну с женской эстафеты, вторую стараниями Логинова в индивидуальной гонке и бронзу в мужской эстафете. Пожалуй, с этого этапа на разу не уезжали без медалей. Прошедшие гонки текущего сезона показали, что наша сборная в полном порядке и не собирается нарушать эту золотую русскую традицию.



К итальянскому этапу российская команда подходит на пике формы. С первых гонок сезона россияне задали победный ритм и продолжали наращивать результат. Так, в активе сборной на сегодня три золотых, пять серебряных и четыре бронзовых награды. Причем все медали высшего достоинства были завоеваны на двух последних этапах. Такой расклад показывает, что команда от этапа к этапу набирает обороты, а на Олимпиаде и вовсе будет претендентом на золото. Казалось, все бы хорошо, но и в этой медовой бочке есть своя ложка дегтя.

Эдуард Латыпов, ранее сдавший положительный тест на коронавирус, пропустил два немецких этапа, но тем не менее для него были созданы все необходимые условия, чтобы поддерживать набранную форму. Так, Эрик Лессер одолжил свой велотренажер, а немецкие коллеги выделили специальное место для стрелковой работы на стадионе. Сейчас спортсмен из Башкирии чувствует себя прекрасно, его карантин закончился бы 19 января и 26 января со всей командой должен вылетать в Китай. Но как оказалось все дело в вакцинации, утвержденной в Европе. Срок карантина 7 дней, вместо 14.



— Эдуарду Латыпову сказали еще восемь дней сидеть на карантине перед вылетом в Китай, — сообщает главный тренер сборной Юрий Каминский в эфире Матч ТВ. — Это еще плюс к тем 14 дням, что он уже отсидел. Нам сказали, что он сможет 28 января к нам присоединится. При том, что немец Кюн, сдавший положительный тест на ковид 11 января, тренируется сейчас в Антхольце. Одному богу известно, что медицинские службы предъявят в Китае.



И как стало известно, российские атлеты на итальянской земле побегут не все старты, тренеры будут ставить выборочно, таким образом, скорректируют индивидуальную подводку к Пекину.

