День в истории: аэропорт Бегишево, выпуск «Пионерской правды» и исследования кометы Галлея

Чем примечательна дата 6 марта?

Сегодня, 6 марта, Международный день детского телевидения и радиовещания, а также Всемирный день зубного врача. В разные годы и столетия в эту дату экспедиция Магеллана открыла самые южные острова из группы Марианских, российский император Петр III подписал манифест об уничтожении Тайной канцелярии, немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на аспирин, в СССР стали выпускать «Пионерскую правду», межпланетная станция «Вега-1» выполнила программу исследований кометы Галлея. Родились английская поэтесса Элизабет Браунинг, русский художник Василий Матэ, советский поэт, автор сказки в стихах «Конек-Горбунок» Петр Ершов, польский режиссер Анджей Вайда, колумбийский писатель Габриэль Гарсиа Маркес, советский писатель-сатирик Михаил Жванецкий. Умерли французский писатель-романист Шарль де Бернар, русский композитор Александр Алябьев, немецкий инженер-конструктор Даймлер Готлиб, советский художник-график Надежда Рушева. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Журнал «Магариф», композитор Музафаров

В 1902 году родился татарский композитор, педагог, заслуженный деятель искусств ТАССР Мансур Музафаров. В 1931 году окончил этнографическое отделение Московской консерватории. А в 1934—1938 годах обучался в Татарской оперной студии при Московской консерватории. В 1945-м начал преподавательскую деятельность в Казанской консерватории, затем стал заведующим кафедрой композиции. Также работал на радио и в Татарском театре оперы и балета в Казани. В 1959-м стал лауреатом Республиканской премии имени Габдуллы Тукая, а в 1964-м — Народным артистом ТАССР. Музафаров считается одним из основоположников современной татарской профессиональной музыки.

Фото kitaphane.tatarstan.ru

В 1913 году вышел первый номер журнала «Магариф» («Просвещение») под названием «Мәктәп» («Школа»). В роли первого редактора выступил Шигабуддин Ахмеров, под руководством которого было опубликовано 25 номеров. Из-за Первой мировой войны журнал перестал выпускаться. Однако уже в 1918 году популярный татарский писатель и государственный деятель Галимджан Ибрагимов при Комиссии по делам просвещения учредил журнал «Магариф», ставший правопреемником «Школы» Ахмерова. В первой половине 1920-х журнал был посвящен общеполитическим и историческим темам, однако во второй половине десятилетия издание стало акцентировать внимание на педагогических вопросах. Сегодня «Магариф» — это ежемесячный общественно-педагогический и научно-методический общетатарский журнал. Его тираж составляет 9-10 тысяч экземпляров. В основном он распространяется в Татарстане, однако читатели есть и в других регионах России.

В 1998 году российское правительство приняло предложение ФАС РФ и Кабмина Татарстана об открытии аэропорта Нижнекамск (Бегишево) для международных полетов. Сам же аэропорт был построен в 1970—1971 годах, а первый полет совершили в конце 1971 года. В 2011 году аэропорт начали реконструировать, чтобы привести его в категорию C. Сегодня объект обслуживает такие города, как Набережные Челны, Нижнекамск, Елабуга и другие. Он находится в Тукаевском районе в 19 км к юго-востоку от центра Нижнекамска и 27 км к юго-западу от центра Набережных Челнов. Собственник аэропорта — КАМАЗ.

Н.В. Неврев «Начальник Тайной канцелярии А. С. Ушаков допрашивает княжну Юсупову». Фото wikipedia.org

Исследования кометы Галлея и выпуск «Пионерской правды»

В 1762 году российский император Петр III подписал манифест об уничтожении Тайной канцелярии. Это орган политического сыска и суда в России, существовавший в XVIII веке. В первые годы Тайная канцелярия существовала параллельно с Преображенским приказом — учреждением, ведавшим делами по политическим преступлениям. В 1731 году она стала Канцелярией тайных и розыскных дел. Несмотря на то, что в 1762 году ее ликвидировали, на смену пришла Тайная экспедиция, учрежденная Екатериной II. По факту она выполняла ту же роль, что и предшественники. Окончательным образом орган был упразднен императором Александром I.

В 1925 году в Москве вышел первый номер детской газеты «Пионерская правда». Несмотря на то, что поначалу редакция газеты была довольно скромной, издание довольно быстро обрело своего читателя и получило популярность в Советском Союзе. Оно издавалась дважды в неделю. Изначально тираж составлял 20 тысяч экземпляров, но к 1975 году возрос до 9,5 миллиона. «Пионерская правда» создавалась и развивалась при участии известных общественных деятелей, писателей и поэтов. Например, среди них были Надежда Крупская, Мария Ульянова, Максим Горький, Владимир Маяковский и другие. Газета рассказывала детям и пионерам о любви к Родине, образовании, отношении к товарищам, помощи младшим и пожилым, спорте, активном образе жизни и так далее.

Фото arch.rgdb.ru

В 1986 году советская межпланетная станция «Вега-1» осуществила программу исследований кометы Галлея. В том же году к ней также были запущены автоматические межпланетные станции «Джотто» (Европейское космическое агентство), «Суйсэй» и «Сакигакэ» (Япония). Советский аппарат «Вега-1» прошел на минимальном расстоянии от ядра кометы — более 8 тысяч км. В результате удалось сфотографировать и передать порядка 1,5 тысячи снимков внутренних областей небесного тела и его ядра. Благодаря этому были определены размеры ядра, выброс пыли и ее состав, характеристики плазмы. А изображения ядра кометы были получены впервые за всю историю изучения космоса.

День рождения аспирина, открытие Магеллана

В 1521 году кругосветная экспедиция Фернана Магеллана открыла три самых южных острова из группы Марианских. Само же кругосветное путешествие стартовало еще 20 сентября 1519 года, когда из порта Санлукар-де-Баррамеда вышла флотилия из пяти судов с командой в 265 человек. С одного из открытых островов в сторону путешественников отправились несколько десятков лодок со смуглыми туземцами. Они забрались на корабли и взяли все, что попадалось под руку. Кроме того, туземцы похитили у путешественников лодку, в результате чего Магеллан назвал эти острова «Ладронес» — «Воровские» или «Разбойничьи». Оказавшись на берегу, Магеллан сжег несколько хижин и лодок. А спустя месяц мореплаватель был убит местным вождем Лапу-Лапу.

Фото: wikipedia.org

6 марта считается днем рождения аспирина, поскольку в этот день в 1899 году немецкий химик Феликс Хоффман получил патент на лекарственное средство. Ранее люди успешно понижали жар и снимали боль водной настойкой коры ивы или вербы. В 1838 году стало известно, что активным компонентом коры ивы является салициловая кислота. Позднее итальянскому химику Рафаэлю Пириа удалось выделить из ивовой коры салициловую кислоту, а также определить химический состав этого вещества и синтезировать его. Однако тогда салициловая кислота еще не нашла лекарственного применения. В дальнейшем Феликс Хоффман создал технологию производства ацетилсалициловой кислоты, а в 1899 году получил патент. Продукт получил коммерческое название «аспирин». Оно состоит из двух частей: «а» от ацетил и «спир» от «spiraea» — латинского названия таволги. Из этого растения впервые была химически выделена салициловая кислота.

В 1902 году был основан футбольный клуб «Реал» (Мадрид). Прародителем мадридского клуба стал «Футбол Скай», сформированный еще в 1896 году. А 6 марта 1902 года братья Падрос и Хулиан Паласиосы открыли клуб под названием Madrid Football Club. В 1920 году ему присвоили титул «Королевский». По-испански это звучит как «real», поэтому клуб и получил такое название. Сегодня это один из самых титулованных клубов в испанском футболе. Он собрал 65 национальных трофеев: 34 титула чемпиона Ла Лиги, 19 Кубков Короля, 11 Суперкубков Испании и 1 Кубок Лиги. Кроме того, «Реал» является рекордсменом по количеству побед и голов в Лиге чемпионов. На его счету 13 выигранных матчей. А несколько лет назад «Реал» занял второе место по уровню заработка среди клубов с годовым доходом 674,6 миллиона евро.