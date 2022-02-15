Хет-трик Дрейера, комбинационные атаки и неплохие новички: казанцы стартуют на третьем сборе

Мы увидели последний вариант, каким «Рубин» подходит к продолжению сезона

Фото: ФК «Рубин»

«Крылья Советов» и «Рубин» — давние раздражители друг для друга, хотя в последние годы поволжское противостояние теряло в напряженности. В нынешнем сезоне Самара вернула статус достойного спарринг-партнера и даже отгрызла очки у «Рубина» в первом круге, поэтому было особенно интересно, как проведут этот матч казанцы. На последних сборах, как правило, команды уже близки к тому, что будут показывать в весенней части сезона. Спортивная редакция «Реального времени» подводит главные итоги спарринга между «Рубином» и «Крыльями Советов».

«Волжское дерби» поблекло, но в этом сезоне Самара стала достойным спарринг-партнером

Противостояние казанского «Рубина» и самарских «Крыльев Советов» долгое время оставалось одним из самых принципиальных противостояний Российской премьер-лиги, в котором всегда был повышенный градус напряжения на трибунах. Даже в чемпионские годы «Рубина» соседский клуб умудрялся доставлять неприятности команде Курбана Бердыева.

Однако в последние годы так называемое «волжское дерби» постепенно растеряло весь свой шарм. Во-первых, сами «Крылышки» серьезно утратили свой уровень и уже дважды за последние годы вылетали из Премьер-лиги. Ни о каком выяснении, кто «хозяева Поволжья», речи и быть не могло — Самара сдала все позиции. «Рубин» в эти годы, конечно, тоже особо не блистал, но хотя бы стабильно средние места в РПЛ держал.

Но к нынешнему сезону картина стала быстро меняться. Вернувшиеся в элиту самарцы под руководством Игоря Осинькина сколотили боевую команду из молодых футболистов, а модель игры «Крыльев» стала мобильной — с кем надо могут и «отзащищаться», а при равных силах непременно играют от себя и в агрессивную атаку. К зимнему перерыву Самара на фоне проблем «Рубина» запрыгнула выше в таблице (восьмая строчка против десятой у Казани), а в августовском очном противостоянии первого круга самарцы и выглядели поинтереснее.

Поэтому было особенно интересно, как сейчас «Рубин» сыграет с дерзкой самарской командой и сумеет ли сыграть с позиции силы, как и должно быть при том составе, которым обладает Леонид Слуцкий.

Впрочем, вчерашняя игра окончательных ответов все же не дала. «Крылья» не выглядели командой, которая проводит последние приготовления к продолжению сезона. Самарцы не предложили защитникам «Рубина» неразрешимых задач, а впереди не создали практически ничего. Даже Александра Ломовицкого вчера оборона «Рубина» попросту съела.

Лисакович обнадеживает, Дрейер забивает

Первый тайм получился сумбурным, когда обе команды лишь пытались нащупать свою картинку игры. Много брака в передачах с обеих сторон и, соответственно, потерь мяча.

Лишь ближе к середине тайма казанцы понемногу прибрали мяч к себе и стали создавать что-то похожее на моменты. При этом надо отметить, что большинство действий проводились через быстрые комбинационные атаки. Неплохо выглядел новичок казанской команды Виталий Ломаев, старавшийся обострять впереди и нагло лезть на ворота. Даже в ситуации с первым голом он был одним из главных прессингующих защитников «Крыльев», что привело к их ошибке.

Благодаря активному высокому прессингу под хорошо слышное от Леонида Слуцкого «Квара, иди-иди туда!» Казани удалось забить первый гол. Главный тренер подгонял своих футболистов, чтобы те сжимали тиски прессинга, который в итоге дал результат. Благодаря тому, что казанцы перекрыли все пути для передач вратарю «Крыльев» Ивану Ломаеву, он ошибется и неудачно выбьет прямо в ноги Андерсу Дрейеру, который красиво «парашютом» перекинет вышедшего из ворот Ломаева.

Да и под конец тайма именно Лисакович сыграет на обострение, выскочит в штрафную площадь самарцев и, уже попытавшись обыграть вратаря, заработает пенальти — подоспевший защитник въедет грубым подкатом в ноги белорусскому нападающему. Вновь реализовывал Дрейер, правда, с добивания.

Лисакович очень порадовал в первом тайме, а его замену на Онугху во втором можно объяснить лишь желанием Слуцкого посмотреть и на резервистов. Если отталкиваться исключительно от этого поединка, то, похоже, Виталий станет заменой Деспотовичу, который в прошлом сезоне исполнял основного форварда, а Герман станет его резервистом.

Лишь ближе к середине тайма казанцы понемногу прибрали мяч к себе и стали создавать что-то похожее на моменты

«Крылья» не предложили «Рубину» серьезных сложностей

Вот и вчера форвард сыграл довольно посредственно, сбившись на какие-то психозы и мстительные подкаты на защитниках «Крыльев», в то время как Дрейер забивал третий, а потом и Ин Бом увеличивал счет до 4:0.

В эпизоде с третьим забитым мячом Хван Ин Бом точно выдаст передачу на фланг на Зотова, тот в одно касание сразу прострелил в штрафную площадь, а датчанин тоже одним касанием положил мяч четко в ближний угол — Ломаев даже не шелохнулся. А еще через три минуты сам кореец первым подоспеет на отскочивший мяч и положит его в тот же угол. Кажется в этот день в составе «Рубина» были хороши все, кроме Онугхи.

При всем при этом надо отметить, что у «Крыльев Советов» в этом матче не обошлось без катастрофических провалов в обороне, а на уровне РПЛ такие мячи вряд ли возможны. При этом обороне казанцев ничего серьезного предложено не было. Даже когда на поле появились футболисты на просмотре (тот же Егор Тесленко), им ничего не стоило пресекать любые попытки подобраться к воротам казанцев.

А еще через три минуты сам кореец первым подоспеет на отскочивший мяч и положит его в тот же угол

Иван Игнатьев в «Крыльях Советов» все тот же, что и в «Рубине»

Что примечательно, при всей принципиальности соперничества между болельщиками «Рубина» и «Крыльев Советов», связи между самими клубами довольно тесные. Только в нынешнем межсезонье казанцы и самарцы произвели ряд трансферов.

Бывший в аренде в «крылышках» полузащитник Сильвие Бегич досрочно вернулся в «Рубин», а так и не заигравший в Казани дорогостоящий Иван Игнатьев отправился в Самару с правом выкупа игрока «Крыльями».

Именно в таких матчах, которые обычно бывают принципиальны для футболистов, которым есть что доказывать своим бывшим командам, обычно и можно увидеть все, на что способен игрок. Чаще всего именно в таких играх футболисты выдают свои лучшие матчи. Но это не об Иване Игнатьеве.

Единственный опасный момент с участием несостоявшегося нападающего «Рубина» случился на 23-й минуте. Иван воспользовался потерей «Рубина» в центре поля, на скорости входил в штрафную площадь и пытался обыграть Дюпина — безрезультатно. На этом подвиги Игнатьева в матче против своей команды закончились. Тяжело сказать, что вчера мы увидели принципиально другого Ивана Игнатьева. Это все тот же футболист, который много проходил вхолостую, не влезал в единоборства и в итоге был отправлен на скамейку — все как и в Казани.

Эрик Добролюбов, фото rubin-kazan.ru