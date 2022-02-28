День в истории: Романовский мост через Волгу, Союз кинематографистов России и создание нейлона

Чем примечательна дата 28 февраля

Фото: Открытие Романовского моста / pastvu.com

Сегодня, 28 февраля, Международный день редких заболеваний, а в России и ряде славянских стран начинается неделя Масляницы. В разные годы и столетия в этот день открылось Вестминстерское аббатство — место коронации английских монархов, в Петербурге учредили первый в России Кадетский корпус, в США основали Республиканскую партию, датский физик Нильс Бор предложил планетарную модель строения атома, американский химик Уоллес Карозерс изобрел нейлон, в нашей стране появился Союз кинематографистов. Родились французский писатель эпохи Возрождения Мишель Монтень, английский изобретатель Томас Ньюкомен, русский поэт-симполист Вячеслав Иванов, советский кинорежиссер Всеволод Пудовкин, американский химик Лайнус Полинг. Умерли первый граф России Борис Шереметев, шестой президент США Джон Куинси Адамс, французский микробиолог Шарль Николь, советский драматург Всеволод Вишневский, французская актриса Анни Жирардо. Подробнее — в обзоре «Реального времени».

Композитор Хуснулла Валиуллин и Романовский мост

28 февраля 1910 года состоялась торжественная закладка Романовского моста через Волгу около Зеленого Дола. Сооружение назвали в честь 300-летия императорского дома Романовых. Мост возводили по проекту инженеров Николая Белелюбского и Анджея Пшеницкого, а его стоимость оценили в 9 млн рублей, что было огромной суммой по тем временам. Стройкой руководил инженер Цышевский, на ней работали свыше тысячи человек. Работа шла непросто, так как из-за отсутствия подъемных мостов не обошлось без аварий и погибших рабочих. Однако 11 июля 1913 года состоялось торжественное открытие моста. В честь этого в селе Вязовые даже заложили церковь, которую впоследствии так и не достроили. Пролеты моста были разрезными и ажурными, с решетчатыми опорами высотой по 24 метра, державшимися на специальных заклепках. Мост очень пострадал во время Гражданской войны. Каменные арки береговых пролетов были взорваны, и потом при восстановлении были заменены на металлические фермы. В 1950-е годы рядом со Свияжским (бывшим Романовским) построили второй мост. Движение по нему открыли в январе 1957 года.

Фото ruspanteon.ru

28 февраля 1914 года в деревне Богатые Сабы Мамадышского уезда Казанской губернии родился композитор и заслуженный деятель искусств ТАССР и РСФСР Хуснулла Валиуллович Валиуллин. В 1940 году окончил Казанское музыкальное училище по классу композиции. Принимал участие в Великой Отечественной войне. После демобилизации вернулся в Казань и поступил в Казанскую государственную консерваторию. Окончив ее в 1950 году, начал преподавать в музыкальном училище. Валиуллин — автор опер «Самат» и «На берегу Демы», кантаты «Родной край», более 100 песен и романсов на стихи известных татарских поэтов. Скончался композитор 24 сентября 1993 года.

28 февраля 1930 года в Казани объявили о передаче Духосошественской церкви под открытие клуба. Храм построили в 1731 году на средства Евдокии Ивановны Михляевой, вдовы содержателя суконной мануфактуры Ивана Михляева, его освятили 2 августа 1735 года. Церковь много раз перестраивалась из-за постоянно растущего прихода. Сам храм был расположен на втором этаже здания, а на первом долгое время были помещения суконной мануфактуры. В середине XIX века фабрика перестала существовать, и Духосошественская церковь стала городским храмом. Ее приход в ХIХ-начале XX века был самым многолюдным в Казани. В местном церковном хоре пел будущий знаменитый певец Федор Шаляпин. С 1959 года в здании разместился кукольный театр. Сначала он занимал второй этаж, так как на первом располагались квартиры. Но в 1970-х годах жильцов расселили, и театр занял все помещение. Здесь он находился до марта 2012 года, пока здание не передали Русской православной церкви. Три года длились ремонтно-восстановительные работы, и с 2015 года храм возобновил службы.

Фото wikipedia.org

Премьера спектакля «Принцессы Турандот» и создание Союза кинематографистов России

28 февраля 1732 года в Санкт-Петербурге открылся первый в России Кадетский корпус. Его создали по распоряжению императрицы Анны Иоанновны, а идея принадлежала графу Павлу Ягужинскому. Под учреждение передали Меншиковский дворец на Васильевском острове. Кадетский корпус представлял собой военно-учебное заведение с полным пансионом для подготовки молодежи к военной карьере. В день открытия присутствовало 56 кадетов. В июне их число достигло 352 человек. Первый выпуск состоялся 8 июня 1734 года. Ученики Кадетского корпуса проходили строевое обучение и носили военную форму. Первенство приема в него принадлежало детям дворян, офицеров и чиновников. После Октябрьской революции 1917 года кадетские корпуса были упразднены. Однако в советское время действовали Суворовские и Нахимовские училища, продолжившие их традицию.

28 февраля 1922 года состоялась первая постановка спектакля «Принцесса Турандот» в Третьей студии МХТ, впоследствии ставшей театром имени Вахтангова. Этот спектакль, поставленный по сказке итальянского драматурга Карло Гоцци, был последним прижизненным спектаклем режиссера Евгения Вахтангова. Он поставил «Принцессу Турандот» как ироническую сказку, в которой актеры играли не самих героев, а актеров венецианской театральной труппы, разыгрывающих «Принцессу Турандот». Считается, что именно трактовка «Принцессы Турандот» Вахтанговым и принципы иронической сказки, примененные им в спектакле, повлияли на дальнейшее развитие жанра литературной сказки. Спектакль имел колоссальный успех. По воспоминаниям очевидцев, некоторые зрители забирались от восторга на спинки кресел. Побывавший на репетициях Константин Станиславский передал умирающему Вахтангову, что тот может заснуть победителем. Последний не дожил до премьеры всего несколько недель.

Фото wikipedia.org

28 февраля 1990 года был создан Союз кинематографистов России — всероссийская общественная организация, объединяющая профессиональных деятелей кинематографии. Его предшественником был Союз кинематографистов СССР, образованный в 1957 году. В организации около пяти тысяч членов. С 1997 года председателем является режиссер Никита Михалков. Члены союза объединены в 13 профессиональных гильдий: кинодраматургов, редакторов, режиссеров, художников, гримеров, композиторов, кинооператоров, звукорежиссеров, актеров, каскадеров, киноведов и кинокритиков, продюсеров и организаторов кинопроцесса, кинотехников. Также у него 56 региональных подразделений в стране. Одно из важнейших направлений деятельности Союза кинематографистов России — работа с государством и обществом по развитию отечественной кинематографии, подготовка предложений по мерам ее регулирования и поддержки. Члены объединения также принимают участие в разработке государственной культурной политики.

Открытие Вестминстерского аббатства и первое издание карело-финского эпоса «Калевала»

28 февраля 1066 года в Лондоне открылось Вестминстерское аббатство. Оно являет собой яркий пример средневековой церковной архитектуры со своими готическими башнями и ажурными арками. Аббатство было заложено в 1052 году английским королем Эдуардом Исповедником. А в декабре 1065 года была освящена церковь Святого Петра, ставшая его основой. Это традиционное место коронации и захоронения правителей Великобритании. Также здесь похоронены знаменитые английские писатели и поэты, такие как Джеффри Чосер, Чарльз Диккенс, Редьярд Киплинг и другие. Кроме того, это центр и резиденция британского парламента.

Фото wikipedia.org

28 февраля 1835 года вышло первое печатное издание карело-финского эпоса «Калевала». В его основу легли 50 рун — народные эпические песни, большей частью записанные в Карелии. Обработкой фольклорного материала занимался финский языковед и врач Элиас Леннрот. Он сюжетно связал отдельные руны. «Калевала» является важным источником сведений о дохристианских религиозных представлениях финнов и карел. Считается одним из краеугольных камней финской национальной культуры, издание оказало большое влияние на искусство и науку в Финляндии. Именно в день первого выхода эпоса финны празднуют День Калевалы.

28 февраля 1935 года американский химик Уоллес Карозерс в центральной лаборатории фирмы «Дюпон де Немур» изобрел первое в мире синтетическое волокно — нейлон. На его создание ушло больше десяти лет. Сначала нейлон использовали для изготовления лески, хирургических нитей и щетины для зубных щеток. Но в 1939 году первые в мире колготки из этого материала поступили в продажу в один из американских универмагов. Новинка имела грандиозный успех. В первый же год на рынке США было продано 64 миллиона пар колготок.